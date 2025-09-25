ETV Bharat / entertainment

संजय दत्तनं महाकालेश्वर मंदिराला दिली भेट, भस्म आरतीमध्ये भक्तीत झाला तल्लीन...

बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त हा महाकालेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी गेला आहे. त्यानं यावेळी भस्म आरतीमध्येही सहभाग घेतला.

संजय दत्त (संजय दत्त (संजय दत्त (फाइल फोटो) (IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 2:12 PM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी गेला. आता त्याचे मंदिरातील पूजा करत असतानाचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये तो इतर भाविकांबरोबर भक्तीमध्ये तल्लीन असल्याचा दिसत आहे. दरम्यान नवरात्रीत्सवामध्ये संजय दत्त हा पारंपारिक पोशाखात असल्याचा दिसत आहे. तसेच संजयनं महाकालेश्वर मंदिरातील भस्म आरतीमध्ये देखील सहभाग घेतला होता. संजय महाकालेश्वर मंदिरात पहाटे गेला होता. दरम्यान मध्यप्रदेशमधील या मंदिरात अनेक बॉलिवूड स्टार्स जातात. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत संजय दत्त हा महादेवाच्या चरणी नतमस्तक होताना दिसत आहे. दरम्यान उज्जैनमधील शिप्रा नदीच्या काठावर असलेले महाकालेश्वर मंदिर महादेवाचं बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्यानं त्याचं धार्मिक महत्त्व खूप आहे.

महाकालेश्वर मंदिराला संजय दत्तनं दिली भेट : दरम्यान भस्म आरती ही महाकालेश्वर मंदिरात सर्वात महत्वाच्या विधींपैकी एक आहे, जी शुभ ब्रह्म मुहूर्तावर पहाटे ३:३० ते ५:३० दरम्यान केली जाते. हा विधी पहाटे मंदिराच्या दरवाजे उघडण्यापासून सुरू होतो, यानंतर दूध, तूप, दही, साखर आणि मध यांचं पवित्र मिश्रण असलेल्या पंचामृतानं पवित्र स्नान केले जाते. भस्म आरतीमध्ये अनेक लोक सहभागी होता. दरम्यान संजयच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो 'बागी ४'मध्ये दिसला होता, ज्यामध्ये टायगर श्रॉफ आणि हरनाज संधू हे स्टार्स आहेत. या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी १३.२० कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सध्या सुरू आहे.

संजय दत्त २४ हून अधिक चित्रपटांमध्ये दिसेल : संजय दत्तनं आतापर्यंत १७७ हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. सध्या त्याच्याकडे २४ हून अधिक चित्रपट आहेत. (आयएमडीबी) IMDb नुसार, संजय दत्त 'थामा'मध्ये आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्नाबरोबर दिसणार आहे. सध्या हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट लवकरच चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. याशिवाय तो रणवीर सिंगबरोबर 'धुरंधर' चित्रपटातही स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. पुढं तो 'कॉकटेल २', 'धमाल ४', 'शेर', 'राजा शिवाजी' आणि 'हॅपी पटेल' यांसारख्या चित्रपटांमध्येही विशेष भूमिका साकारणार आहे.

