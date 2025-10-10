सलमान खानबरोबर काम करणाऱ्या पंजाबी बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंग घुमनचं झालं निधन...
पंजाबी बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंग घुमनचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाल्याची बातमी आता समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 10:41 AM IST
मुंबई - पंजाबी बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंग घुमनचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं आहे. त्याचं वय ५३ वर्षांचे होते. वरिंदरच्या निधनाच्या बातमीनं पंजाबी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. वरिंदर हा अमृतसरच्या फोर्टिस रुग्णालयात बायसेप्सच्या किरकोळ शस्त्रक्रियेसाठी गेला होता. यानंतर तो त्याच दिवशी परत येणार होता. या अभिनेत्याला शस्त्रक्रियेदरम्यान अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. यातचं त्याचं निधन झालं. तो एकटाचं या शस्त्रक्रियेसाठी गेली होता. पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि खासदार सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर त्यांच्या मृत्यूची बातमी पोस्ट केली. यानंतर अनेक यूजर्सनं त्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे.
वरिंदर सिंग घुमनला वाहिली 'या'व्यक्तींनी श्रद्धांजली : दरम्यान सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'पंजाबचे प्रसिद्ध बॉडीबिल्डर आणि अभिनेता वीरेंद्र सिंग घुमन जी यांच्या अचानक निधनाबद्दल ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रमानं, शिस्तीनं आणि क्षमतेनं त्यांनी जगभरात पंजाबला गौरव मिळवून दिला. वाहेगुरु त्यांच्या आत्म्याला त्यांच्या पवित्र चरणी शांती देवो आणि कुटुंबाला हे दुःखद आणि नुकसान सहन करण्याची शक्ती देवो.' तसेच भारतीय हॉकी संघाचे माजी कर्णधार परजात सिंग यांनी त्याच्या इंस्टाग्रामवर लिहिलं आहे, 'प्रसिद्ध बॉडीबिल्डर आणि अभिनेता वरिंदर सिंग घुमन जी यांचे हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाले आहे, हे ऐकून खूप दुःख झाले. ते शाकाहारी होते, त्यांनी आपल्या शिस्तनं आपले शरीर बांधले. वाहेगुरु त्यांच्या दिवंगत आत्म्याला शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबाला हे नुकसान सहन करण्याची शक्ती देवो.' वरिंदर सिंग यांचा मित्र परिवार आता त्याच्या निधनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि रुग्णालय बाहेर ते आपला संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत. आता वरिंदर सिंग यांचं १० ऑक्टोबर रोजी अंत्यसंस्कार होणार आहे.
वरिंदर सिंग घुमनचं झालं निधन : दरम्यान वरिंदरनं २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सलमान खान अभिनीत 'टायगर ३' चित्रपटात काम केलं होतं. त्यानं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. वरिंदर हा भारतातील पहिला शाकाहारी व्यावसायिक बॉडीबिल्डर आणि अभिनेता होता. त्यानं २००९ मध्ये मिस्टर इंडिया किताब जिंकला. यानंतर तो मिस्टर आशियामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. त्यानं २०१२ मध्ये आलेल्या 'कबड्डी वन्स मोअर' या चित्रपटातून पंजाबी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्यानं "रोअर: टायगर्स ऑफ द सुंदरबन्स" (२०१४) आणि "मरजावां" (२०१९) यासह अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं.