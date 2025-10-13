'अल्फा'मधील बॉबी देओलचा फर्स्ट लूक? अभिनेत्यानं पोस्टर केले शेअर...
बॉबी देओलनं 12 ऑक्टोबर रोजी आपल्या इंन्स्टाग्रामवर एक आश्चर्यचकित पोस्टर शेअर केले आहे. आता हे पोस्टर कुठल्या चित्रपटातील याबद्दल उघड केलं गेलं नाही.
मुंबई : 'अॅनिमल' (२०२३) सह पुनरागमन केल्यानंतर, ९०च्या दशकातील सुपरस्टार बॉबी देओलनं पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये आपली छाप पाडली आहे. सध्या, अभिनेता नेटफ्लिक्सवर 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' या वेब सीरीजमुळं चर्चेत आहे. या वेब सीरीजमध्ये त्यानं महत्त्वपूर्ण भूमिका केली आहे. बॉबीची ही भूमिका प्रेक्षकांना खूप प्रभावित करीत आहे. 'अॅनिमल'च्या हिटनंतर, त्यानं दक्षिण सिनेमातही पदार्पण केलं आहे आणि बर्याच चित्रपटांमध्ये खलनायक म्हणून काम केलं आहे. आता बॉबीनं आपल्या चाहत्यांना आणखी एक भेट दिली आहे.
बॉबी देओलनं शेअर केलं पोस्टर : बॉबीनं आज 12 ऑक्टोबर रोजी आपल्या इंन्स्टाग्रामवर एक आश्चर्यचकित पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये, बॉबीनं त्याचा एक सुंदर फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांची हेअरस्टाईल ही लांब केसांची आहे. या पोस्टरमध्ये बॉबी पूर्णपणे नवीन अवतारात दिसत आहे. याशिवाय बॉबीनं त्याच्या डोळ्यावर चष्मा घातला असून त्याची पांढरा दाढी आहे. जांभळा रंगाचा शर्ट त्याच रंगाच्या ब्लेझरसह तो खूप देखणा दिसत आहे. बॉबीचे हे लूक पोस्टर त्याच्या चाहत्यांसाठी आश्चर्यचकित करणारे आहे. आता त्याच्या चाहत्यांना हे जाणून घ्यायचे आहे की, बॉबी आता काय स्फोट करणार आहे. बॉबीनं हे पोस्ट शेअर करत पोस्टमध्ये लिहिलं,'पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न आणा, शो सुरू होणार आहे.' प्रोफेसर व्हाइट नॉस म्हणून बॉबीच्या भूमिकेचे नाव पोस्टरवर देखील लिहिले गेले आहे आणि ते लवकरच येणार येत्या 19 ऑक्टोबर रोजी असेही यात लिहिले गेले आहे.
'अल्फा' कधी होणार रिलीज : आता बॉबीच्या पोस्टमुळं त्याच्या चाहत्यांची आतुरता वाढली आहे आणि आता अभिनेता पुढं काय स्फोट करणार आहे, याबद्दल अनेकजण सोशल मीडियावर चर्चा करत आहेत. याशिवाय बर्याच चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की, बॉबीचा हा लूक यश राजच्या बॅनर 'अल्फा'च्या चित्रपटातील आहे, ज्यात आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ एकत्र दिसणार आहेत. 'अल्फा'हा चित्रपट ख्रिसमस 2025च्या निमित्तानं रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे.
