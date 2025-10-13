ETV Bharat / entertainment

बॉबी देओल आणि प्रीती झिंटा १८ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा एकत्र, दिवाळी पार्टीत केली धमाल...

बॉबी देओल आणि प्रीती झिंटा दोघेही दिवाळी पार्टीत एकत्र दिसले. आता या पार्टीतील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये दोघेही स्टार्स मीठी मारताना दिसत आहेत.

bobby deol and preity zinta
बॉबी देओल आणि प्रीती झिंटा (bobby deol and preity zinta (ANI-IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 2:45 PM IST

मुंबई - 'सोल्जर' चित्रपटातील बॉबी देओल आणि प्रीती झिंटा यांची जोडी ही अनेकांनी आवडली होती. आता १८ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा हे दोन्ही स्टार्स एकत्र झळकले. बऱ्याचं काळानंतर दोघेही मनीष मल्होत्राच्या दिवाळी पार्टीत एकत्र आले. यावेळी बॉबी देओलबरोबर त्यांची पत्नी तान्या देखील उपस्थित होती. आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रीती झिंटा ही बॉबीला पाहून खूप खुश होते आणि त्याला मीठी मारते. यानंतर प्रीती बॉबीची पत्नी तान्या देओलबरोबर संवाद साधताना दिसते. आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत बॉबी आणि प्रीतीमधील गोड नात हे अनेकांना आवडत आहे.

बॉबी देओल आणि प्रीती झिंटाचा व्हिडिओ व्हायरल : दरम्यान बॉबीची पत्नी देखील या दोघांना एकत्र पाहूण आनंदी झाली. यावेळी प्रीती आणि बॉबीला पापाराझींनी एकत्र फोटोसाठी पोझ देण्यासाठी लावली. आता या व्हिडिओवर अनेक यूजर्स आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका चाहत्यानं या पोस्टवर लिहिलं, 'जुने मित्र भेटतात तेव्हा एक वेगळाच उत्साह असतो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'सर्वोत्कृष्ट 'सोल्जर' चित्रपट.' आणखी एकानं लिहिलं, 'ती तिच्या नावासारखीच सुंदर दिसते.' याशिवाय अनेकांनी या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर केले आहेत. याशिवाय अनेक चाहते आता बॉबी देओल आणि प्रीती झिंटाला 'सोल्जर २'मध्ये कास्ट करण्याची मागणी करत आहेत.

बॉलिवूडमधील हिट जोडी : दरम्यान १९९८मध्ये रिलीज झालेल्या 'सोल्जर' यामध्ये प्रीती आणि बॉबी यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलं आहे. त्यांचा हा चित्रपट खूप गाजला होता. 'सोल्जर' हा 'कुछ कुछ होता है' नंतर त्या वर्षातील भारतातील दुसरा सर्वात मोठा बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरला होता. यानंतर हे दोन्ही स्टार 'झूम बराबर' या चित्रपटात दिसले होते. हा चित्रपट २००७मध्ये प्रदर्शित झाला होता. दरम्यान प्रीती झिंटा आणि बॉबीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं सनी देओलबरोबर 'लाहोर १९४७' या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून ती बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती आमिर खान करत आहे. दरम्यान बॉबी हा अलीकडेच आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात, 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये दिसला होता. यामधील त्याचा अभिनय अनेकांना आवडला आहे.

