प्रेक्षकांवर होणार कॉमेडी चित्रपटांचा वर्षाव, अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिसवर धमाल करण्यासाठी सज्ज...

अक्षय कुमार ९ सप्टेंबर रोजी आपला ५८वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता आम्ही त्याच्या आगामी कॉमेडी चित्रपटांची यादी तयार केली आहे, यावर एक नजर टाका...

Akshay kumar
अक्षय कुमार ('जॉली एलएलबी ३' आणि 'भूत बंगला' चित्रपटाचं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
मुंबई : बॉलिवूड 'खिलाडी' अक्षय कुमार ९ सप्टेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानं आज बॉलिवूडमध्ये ३४ वर्षे पूर्ण केली आहेत. या खास प्रसंगी चाहते आणि बॉलिवूडमधील स्टार्स त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. अक्षय कुमार आज ५८ वर्षाचा झाला आहे. आज आम्ही तुम्हाला अक्षयच्या आगामी कॉमेडी चित्रपटाबद्दल काही माहिती देणार आहोत.

१ 'जॉली एलएलबी ३' : 'जॉली एलएलबी ३' हा चित्रपट १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुभाष कपूर यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत अक्षय कुमार, अर्शद वारसी आणि सौरभ शुक्ला यांच्यासह अमृता राव, हुमा कुरेशी, बोमन इराणी आणि अन्नू कपूर हे स्टार्स दिसणार आहेत. सध्या हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

२ 'वेलकम टू द जंगल' : अभिनेता अक्षय कुमारचा कॉमेडी चित्रपट 'वेलकम टू जंगल' हा देखील लवकरच चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटामध्ये अक्षय व्यतिरिक्त संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीव्हर, कृष्णा अभिषेक, राजपाल यादव, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, श्रेयस तळपदे, किकू शारदा, मिका सिंग, राहुल देव, मुकेश तिवारी, शारीब हाश्मी, इनामूलहक्क, कृष्णा अभिषेक, झाकीर हुसैन, यशपाल शर्मा, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॅकलीन फर्नांडिस, दिशा पटानी आणि वृही कोडवारा हे स्टार्स दिसणार आहेत. तसेच या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अहमद खान करणार आहे. हा चित्रपट आधी २४ डिसेंबर २०२४ रोजी रिलीज होणार होता. आता हा २०२५ रोजी रिलीज होईल.

३ 'भूत बंगला' : अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला' चित्रपट देखील खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट २ एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. प्रियदर्शन दिग्दर्शित हा चित्रपट भयपट आणि हास्याचे मिश्रण आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून १४ वर्षांनंतर अक्षय हा दिग्दर्शक प्रियदर्शनबरोबर काम करणार आहे. त्याचे प्रियदर्शनबरोबरचे मागील चित्रपट 'हेरा फेरी' आणि 'भूल भुलैया' हे होते. हे दोन्ही चित्रपट सुपरहिट ठरले आहेत.

४ 'हेरा फेरी ३' : अक्षय कुमार, परेश रावल आणि सुनील शेट्टी अभिनीत 'हेरा फेरी ३' हा चित्रपट प्रेक्षकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामध्ये श्याम, राजू आणि बाबुराव हे त्रिकूट दिसेल. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रियदर्शन करणार आहे. या चित्रपटामध्ये पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना खळखळून हसायला मिळेल. आता प्रेक्षक 'हेरा फेरी ३'ची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत आहेत. या चित्रपटाची रिलीज तारीख निश्चित झालेली नाही.

