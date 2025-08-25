ETV Bharat / entertainment

'बिग बॉस १९'च्या ग्रँड प्रीमियरच्या पहिल्या दिवशी घरात काय घडले, १६ स्पर्धकांचे चेहरे आले समोर... - BIGG BOSS 19 GRAND PREMIERE DAY 1

सलमान खाननं त्याच्या बिग बॉस शोचा १९वा सीझन सुरू केला आहे. ग्रँड प्रीमियरमध्ये काय घडले आणि कुठले स्पर्धक यामध्ये आहे याबद्दल जाणून घ्या...

bigg boss 19 grand premiere
'बिग बॉस १९' ग्रँड प्रीमियर ('बिग बॉस १९' च्या ग्रँड प्रीमियर (IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read

मुंबई : सलमान खानच्या सर्वात लोकप्रिय टीव्ही रिअ‍ॅलिटी शो बिग बॉसचा १९वा सीझन २४ ऑगस्टच्या रात्री सुरू झाला आहे. सलमाननं 'बिग बॉस १९'च्या सर्व १६ स्पर्धकांची प्रेक्षकांसमोर ओळख करून दिली आहे. यावेळी, दोन-चार इन्फ्लुएंसर या शोचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये मोठे नाव यूट्यूबर मृदुल तिवारीचं आहे. ओटीटीवर बिग बॉसच्या सीझनला पहिल्यांदाच संपर्क साधण्यात आला आहे. यावेळी शोची थीम 'घरवालों की सरकार' आहे. यामध्ये, लोकशाहीद्वारे घरातील सर्व सदस्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार आहे. तसेच बिग बॉसकडून यामध्ये हस्तक्षेप कमी होईल.

'बिग बॉस १९'बद्दल : थीमनुसार, स्पर्धकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार आहे आणि मतदानाचा अधिकार प्रेक्षकांकडे राहील. यावेळी बिग बॉसनं कमीत कमी हस्तक्षेप सुनिश्चित केलं आहे. घरातील सदस्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.'बिग बॉस १९' हा शोचा पहिला सीझन आहे, जो प्रथम ओटीटीवर स्ट्रीम केला जाणार आहे. यानंतर टेलिव्हिजनवर प्रसारित केला जाईल. हा शो सलमान खान १५ आठवड्यांसाठी होस्ट करेल अशी अपेक्षा आता केली जात आहे. त्यानंतर अनिल कपूर आणि फराह खान सारख्या नावांसह पाहुणे होस्ट येईल.

'बिग बॉस १९'चा प्रोमो : 'बिग बॉस १९'चा नवीन प्रोमोमध्ये शाहरुख खानसारखाच दिसणार, मात्र तो स्पर्धक म्हणून नाही. प्रोमोत हा डुप्लिकेट शो होस्ट सलमान खानबरोबर मजा करताना दिसत आहे. होस्ट सलमान खान सर्व स्पर्धक घरात प्रवेश करताच शो सुरू होण्याची घोषणा करतो. होस्ट प्रेक्षकांना शोमधील अत्याचार, प्रेम आणि भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यास सांगतो. युट्यूबर मृदुल तिवारीनं 'फॅन्स का फैसला'मध्ये सोशल मीडिया व्यक्तिमत्व शेहबाज बदेशाला हरवून शोमध्ये प्रवेश केला आहे. प्रीमियरच्या काही आठवड्यांपूर्वी चाहत्यांच्या मतांच्या आधारे ही एन्ट्री निवडण्यात आली होती. या एकूण १६ कलाकार आहेत.

बिग बॉस 19 चे 16 स्पर्धक

  • अश्नुर कौर (टीव्ही अभिनेत्री)
  • जीशन कादरी (गँग्स ऑफ वासेपूर अभिनेता)
  • तान्या मित्तल (पॉडकास्टर आणि सोशल मीडिया व्यक्तिमत्व)
  • नगमा मिराजकर (ब्यूटी इन्फ्लुएंसर)
  • आवेज दरबार (कोरियोग्राफर, डान्सर, सोशल मीडिया व्यक्तिमत्व)
  • नेहल चौडस्मा (फॉर्म मिस इंडिया, मॉडल)
  • अभिषेक बजाज (अभिनेता, फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2)
  • बसीर अली (मॉडल, टीव्ही अभिनेता, स्पिल्टि्सविला 10 विनर)
  • गौरव खन्ना (टीव्ही अभिनेता)
  • नटालिया जनोसेक (पोलिस डांसर आणि अभिनेत्री)
  • प्रणित मोरे (फॉर्मर आरजे आणि स्टँडअप कॉमेडियन)
  • फरहाना भट्ट (कश्मीर अभिनेत्री)
  • नीलम गिरी (भोजपुरी अभिनेत्री)
  • कुनिच्का सदानंद (दिग्गज अभिनेत्री)
  • अमाल मलिक (गायक, संगीतकार)
  • मृदुल तिवारी (कंटेंट क्रिएटर)

