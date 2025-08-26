मुंबई - 'बिग बॉस १९' एक दिवसापूर्वीच सुरू झाला आहे. या शोबद्दल सध्या खूप चर्चा सुरू आहे. बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करताच घरातील सदस्यांनी एकामेंकावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच, निर्मात्यांनी शोच्या आगामी भागांचे नवीन प्रोमो रिलीज केले आहेत, यामध्ये स्पर्धकांमध्ये भांडणे होताना दिसत आहेत. दरम्यान शोच्या या प्रोमोमुळं चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. बिग बॉसच्या घरात, फक्त कामासाठी भांडणे होत आहेत. शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये बसीर अली आणि कुनिका सदानंद असल्याचे दिसत आहे.
'बिग बॉस १९'मधील प्रोमो आला समोर : बिग बॉसच्या प्रोमोमध्ये बसीर अली आणि कुनिका सदानंद यांच्यातील भांडण होत आहे. स्वयंपाकाच्या जबाबदारीवरून बसीर आणि कुनिका यांच्यात मोठा वाद झाला. कुनिकानं बसीरला स्वतःचे जेवण स्वतः बनवायला सांगितलं, यानंतर हा वाद होऊ लागला. तसेच बसीरनं आपल्या उत्तरात म्हटलं की, त्यानं फक्त एक ग्लास पाणी मागितलं होतं, स्वयंपाक बनविण्यास सांगितलं नव्हत. यानंतर दोघांमधील संभाषण होते आणि यातच वाद निर्माण होतो. बसीर कुनिका सदानंदला सांगतो की, "माझ्याकडून लिहून घ्या की, मी माझे काम स्वतः करू शकतो." यावर कुनिका म्हणते की, तिनं सर्वांसाठी जेवण बनवले आणि बसीर म्हणतो की, त्यानं तिला असं करण्यास सांगितलं नाही. यावर बसीर तिला "असभ्य" म्हणतो. तसेच पुढं तो म्हणतो, "जोपर्यंत मी तुझ्याशी गैरवर्तन करत नाही तोपर्यंत माझ्याशी गैरवर्तन करू नको." यावर कुनिका म्हणते- "तुम्ही गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्नही करू नये." बसीर उत्तर देतो "माझ्यासोबत हे सर्व करू नकोस."
तान्या मित्तल अशनूर कौरला वाईट वागणुकीची तक्रार : दुसऱ्या प्रोमोमध्ये, तान्या मित्तल अशनूर कौरच्या वागणुकीबद्दल तक्रार करताना दिसत आहे. ती अशनूरच्या वागणुकीची तक्रार अवेज दरबार आणि नगमा मिराजकर यांच्याकडे करत आहे. तिने प्रश्न उपस्थित केला की सर्वात लहान असूनही अशनूर भांडत आहे. ती म्हणते, "ती वाद का करत आहे? ती १० वर्षांनी लहान आहे, आता मी पण फॉर्ममध्ये येईन." हा शो पहिल्या भागापासूनचं चर्चेत आला आहे.
