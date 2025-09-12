ETV Bharat / entertainment

'मिशन 500'च्या माध्यमातून 500 आध्यात्मिक गायकांना भजन सम्राट अनुप जलोटा देणार व्यासपीठ

भजन सम्राट अनुप जलोटा 'मिशन 500'च्या माध्यमातून 500 आध्यात्मिक गायकांना व्यासपीठ देणार आहेत. यामध्ये ठाण्याच्या नवोदित गायिका करिश्मा बच्छाव यांचं पहिलं गाण युट्यूबवर रिलीज झालय.

ANUP JALOTA MISSION 500
भजन सम्राट अनुप जलोटा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 6:59 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 7:38 PM IST

मुंबई : जगभरातील आध्यात्मिक गायकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 'भजन सम्राट' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गायक अनुप जलोटा यांनी 'मिशन 500' अभियान सुरू केलं आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून अनुप जलोटा आध्यात्मिक गायकांना गायनाचं प्रशिक्षण देणार आहेत. तसंच मिशन 500 च्या माध्यमातून ते 500 नवीन आध्यात्मिक गायकांना एक हक्काचं व्यासपीठ देणार आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि भक्ती संगीताचा प्रसार जगभरात होईल. या अभियानासाठी आतापर्यंत 100 गायकांची निवड झाली आहे. उर्वरित गायकांची निवड लवकरच होईल, असं अनुप जलोटा यांनी 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांच्याशी बोलताना सांगितलं.

माझं ध्येय मिशन 500 : "मागील 63 वर्षांपासून मी गातोय. मी जगभरात 7,500 ते 8,000 हून अधिक लाईव्ह कॉन्सर्ट केले आहेत. माझे लोक, माझा सनातन धर्म आणि माझ्या देशानं मला नेहमीचं अपेक्षापेक्षा अधिक प्रेम दिलं आहे. मी एका नवीन अध्यायात पाऊल ठेवत आहे. हे करत असताना माझं हृदय एका ध्येयावर स्थिर झालं आहे. आता माझं ध्येय हे 'मिशन 500' आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून मला 500 आध्यात्मिक गायकांना मार्गदर्शन करून त्यांना एक व्यासपीठ निर्माण करून देण्याची इच्छा आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून 500 गायक आपली संस्कृती, आपली भक्ती आणि भारताचा अभिमान पुढं नेतील. मी केवळ एक संगीत अभियान नाही तर एक कुटुंब निर्माण करू इच्छितो. यातून येणाऱ्या पिढ्यांसाठी भक्तीची ज्योत जिवंत ठेवण्यासाठी एक हक्काचं व्यासपीठ मिळेल," असं भजन सम्राट अनुप जलोटा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

500 आध्यात्मिक गायकांना प्रशिक्षित करण्याची चळवळ : 'मिशन 500' अभियान केवळ संगीत कार्यक्रम म्हणून नाही तर 500 नवीन भजन गायकांना शोधण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी सुरू केलेली एक चळवळ आहे. यातून गायक सनातनी शक्तीचा संदेश पसरवतील. तसंच भारताचं भक्ती संगीत जागतिक स्तरावर घेऊन जातील. या अभियानाचं नेतृत्व द्राक्षा शर्मा, चित्रपट निर्माते अजय जैन आणि संजुक्ता जैन यांच्यासोबत करत आहेत.

भक्ती क्षेत्रात सिनेमॅटिक स्टोरीटेलिंग : 'मेरे कृष्णा' या गाण्याचं सादरीकरणं अनुप जलोटा आणि ठाण्यातील त्यांची शिष्या करिश्मा बच्छाव यांनी केलं आहे. मेरे कृष्णा हे गाणं भगवान कृष्ण आणि त्यांच्या बासरीच्या जादूचं स्मरण करतं. मेरे कृष्णा हे गाणं विनय विश्वकर्मा यांनी लिहिलं आहे. तर रोहित सिन्हा यांनी गाणं संगीतबद्ध केलं आहे. हे गाणं प्रेक्षकांसाठी प्रवासादरम्यान, संध्याकाळ किंवा चिंतनाच्या क्षणासाठी तयार केलं आहे. या गाण्याचं चित्रीकरण आसामच्या निसर्गरम्य पर्वत, नदी आणि जंगल असलेल्या परिसरात केलं आहे. या गाण्यामध्ये कृष्णाची भक्ती करताना आसामची नृत्य संस्कृती दाखवली आहे. हा संगीत व्हिडिओ टी-सीरीजसह आपल्या ब्लॉकबस्टर रोमँटिक हिट्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अजय कुमार जैन आणि संजुक्ता जैन यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या जोडीनं सिनेमॅटिक स्टोरीटेलिंग भक्ती क्षेत्रात आणलं आहे.

मिशन 500 आध्यात्मिक चळवळ : “मिशन 500 हा फक्त एक उपक्रम नाही, तर ती एक आध्यात्मिक चळवळ आहे. आम्ही 500 उदयोन्मुख भजन गायकांना सक्षम बनवण्याचं, सनातन भक्तीचं वैभव पुनरुज्जीवित करण्याचं आणि त्याचा वैश्विक संदेश जगाला देण्याचं ध्येय ठेवलं आहे,” असं अनुप जलोटा यांनी सांगितलं.

मिशन 500 भक्ती संगीतासाठी जागतिक विक्रम प्रस्थापित करेल : “या मोहिमेतील पहिली गायिका म्हणून अनुप जलोटा यांनी माझी निवड केली. अजय आणि संजुक्ता यांनी मला सुंदरपणे सादर केलंय त्यासाठी मी स्वत:ला भाग्यवान समजते. मला विश्वास आहे की हे अभियान भक्ती संगीतासाठी जागतिक विक्रम प्रस्थापित करेल,” अशी प्रतिक्रिया गायिका करिश्मा बच्छाव यांनी दिली.

...हा केवळ संगीत व्हिडिओ नाही : “मेरे कृष्णा हा केवळ एक संगीत व्हिडिओ नाही तर तो रस, श्रद्धा आणि शृंगाराचा अनुभव आहे. प्रत्येक चौकट भावना, भूदृश्ये आणि कृष्णाच्या दिव्य उपस्थितीला भक्तीच्या एका अखंड प्रवाहात विलीन करण्यासाठी तयार केली आहे,” असं मेरे कृष्णा गाण्याचे संगीत व्हिडिओ दिग्दर्शक अजय जैन आणि संजुक्ता जैन यांनी सांगितलं.

आम्ही आध्यात्मिक संगीतासाठी व्यासपीठ निर्माण करतोय : “आध्यात्मिक संगीताला नेहमीच आपल्या संस्कृतीत आणि इतिहासात महत्वाचं स्थान आहे. आजच्या गोंधळलेल्या जगात ते आपल्या मनासाठी एक प्रकारचा उपचार आहे. भक्ती समजून घेणाऱ्या, आपला वारसा स्वीकारणाऱ्या आणि भारतीय असल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या गायकांच्या पुढच्या पिढीला तयार करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. या अभियानातून आम्ही केवळ भावपूर्ण संगीतासाठी एक मंच नाही तर सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक अभिमानासाठी एक व्यासपीठ देखील तयार करत आहोत. या मोहिमेचा भाग असल्याचं आणि पद्मश्री भजन सम्राट अनुप जलोटा यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याचं भाग्य मला लाभलं आहे,” अशी प्रतिक्रिया द्राक्षा शर्मा यांनी दिली.

कोण आहेत भजन सम्राट अनुप जलोटा : अनुप जलोटा हे भजन आणि संगीतकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या अनोख्या शैलीमुळं त्यांना भजन सम्राट म्हणून ओळखलं जातं. त्यांना २०१२ साली भारत सरकारनं पद्मश्री पुरस्कारनं सन्मानित केलं आहे. 'ऐसी लागी लगन', 'जग में सुंदर है दो नाम', 'प्रभुजी तुम चंदन हम पानी', 'राधा के बिना श्याम आधा' ही त्यांची भजनं खूप प्रसिद्ध आहेत.

'मेरे कृष्णा' भक्तीगीत : "मेरे कृष्णा" हे भजन सम्राट अनुप जलोटा आणि करिश्मा बच्छाव (ठाणे) यांनी सादर केलेलं एक हृदयस्पर्शी भक्तीगीत आहे. हे गाणं भगवान कृष्णाला बासरीवर गायन करण्यासाठी आवाहन करणारं आहे. भक्ती आणि संगीताचा मिलाफ असणारे हे भक्तीसंगीत कृष्णभक्तांना आवडेल असे आहे. हे गाणं आसाममधील मोरीगाव आणि नवी दिल्लीतील रॅडिसन हॉटेलमध्ये चित्रित केलेला आहे. कृष्णाची भक्ती व्यक्त करताना आसामची नृत्य संस्कृती दाखवली आहे. त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर रिलीज झालेलं पहिलं गाणं तुम्ही येथे पाहू शकता.

कुठे पाहावं, ऐकावं मेरे कृष्णा गाणं : 'मेरे कृष्णा' हा संपूर्ण व्हिडिओ आता अधिकृत अनुप जलोटा या YouTube चॅनेलवर उपलब्ध आहे. तसंच स्पॉटिफायसह सर्व प्रमुख ऑडिओ प्लॅटफॉर्मवर मेरे कृष्णा गाणं उपलब्ध आहे.

यूट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून देणार गायकांना संधी : यापूर्वी अनेक कलाकार, गायकांसह विविध कलाकार त्यांच्या सादरीकरणासाठी रेडिओ, कॅसेट, टीव्ही आणि कॉन्सर्टवर अवलंबून होते. आता प्रेक्षक मोठ्या प्रमाणात स्मार्टफोनवरून युट्यूब, इन्स्टाग्रामवरील व्हिडिओ पाहणं पसंत करत आहेत. कलाकारांसह गायकांनादेखील युट्यूबवरील व्ह्यूजवरून चांगली आर्थिक कमाई होते. ब्रँड प्रायोजकत्व, सुपर चॅट, मेंबरशिप अशा मार्गातून देखील कलाकार कमाई करतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युट्युबसारख्या माध्यमातून त्यांना थेट प्रेक्षकांसमोर आपली कला सादर करता येते. त्यामुळं अनेक कलाकार आणि गायक यूट्यूबकडं वळत आहेत. अनुप जलोटा हे नवोदित ५०० गायकांना त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरुन संधी देत आहेत. त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलला ५.१९ लाख सबस्क्राईबर असल्यानं नवोदित गायकांना फायदा होईल, अशी शक्यता आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, नुकतेच अभिनेता अमिर खाननं त्यांचे चित्रपट हे यूट्यूबवर प्रेक्षकांना 100 रुपयांमध्ये उपलब्ध करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

Last Updated : September 12, 2025 at 7:38 PM IST

