'बॅटल ऑफ गलवान'च्या सेटवरून सलमान खानचा फोटो व्हायरल... - BATTLE OF GALWAN AND SALMAN KHAN

सलमान खान अभिनीत 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाचे शूटिंग सध्या सुरू झालं आहे. आता सेटवरील अभिनेत्याचे फोटो व्हायरल झाले आहेत.

battle of galwan movie
'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपट ('बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपट (Poster))
Published : August 22, 2025 at 12:04 PM IST

मुंबई : अभिनेता सलमान खानच्या 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाचे शूटिंग सुरू झालं आहे. चित्रपटाचं दिग्दर्शक अपूर्व लाखिया यांनी 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाच्या पूजा सोहळ्याचे आणि लोकेशनचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. यापूर्वी असं म्हटलं जात होतं की, भारत आणि चीनमधील वाईट संबंधांमुळं या चित्रपटाचं शूटिंग थांबविण्यात आलं होतं. दरम्यान गलवान व्हॅलीचे युद्ध भारत आणि चीनमध्ये झाले होते, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध खूप गुंतागुंतीचे झाले. दरम्यान बॉक्स ऑफिसवर सलमान खानचा शेवटचा चित्रपट 'सिकंदर' फ्लॉप झाल्यानंतर, 'बॅटल ऑफ गलवान'ची घोषणा करण्यात आली. या चित्रपटामधील सलमान खानचा फर्स्ट लूकही समोर आला आहे.

'बॅटल ऑफ गलवान' पूजा समारंभ : २१ ऑगस्टच्या रात्री, चित्रपट व्यापार विश्लेषकांनी 'बॅटल ऑफ गलवान'च्या सेटवरून एक फोटो देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये सलमान खान सेटवर उभा असल्याचा दिसत आहे. ही पोस्ट शेअर करताना तरण आदर्श यांनी लिहिलं आहे की, 'सुपरस्टार सलमान खाननं गलवान व्हॅलीमध्ये पाऊल ठेवले आहे, त्याची आभा, त्याची मजबूत ऊर्जा, लार्जर दॅन लाईफ एन्ट्री आणि देशभक्तीची भावना यामुळं चित्रपट एका वेगळ्याच पातळीवर गेला आहे. तरण आदर्श यांनी शेअर केलेल्या फोटोमध्ये, सलमान खान लडाखमध्ये जीन्स आणि जॅकेट घालून कॅमेऱ्यांकडे पाठ करून उभा असल्याचा दिसत आहे.

battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))
battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))
battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))
battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))

गलवानची लढाई पूजा समारंभ : या चित्रपटात सलमान खान गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनमधील युद्धात शहीद झालेल्या कर्नल बी संतोष बाबूच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सलमान खान व्यतिरिक्त, अंकुर भाटिया आणि जेन शॉ देखील चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. स्वतः लष्करी पार्श्वभूमी असलेली चित्रांगदा सिंग या चित्रपटात सलमान खानसोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सलमान खान आणि चित्रांगदा पहिल्यांदाच चित्रपटात दिसणार आहेत. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकानं सांगितलं आहे की, चित्रपटाचे तीन दिवसांचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे आणि आज सकाळी त्यांनी त्यांच्या इंस्टा स्टोरीवर 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाच्या सेटवरील अनेक फोटो शेअर केले आहेत.

battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))
battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))
battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))
battle of galwan
'बॅटल ऑफ गलवान' ('बॅटल ऑफ गलवान' शूटिंग लोकेशन (Apoorva lakhia))

गलवानची लढाई पूजा समारंभ : या चित्रपटात सलमान खान गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनमधील युद्धात शहीद झालेल्या कर्नल बी संतोष बाबूच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सलमान खान व्यतिरिक्त, अंकुर भाटिया आणि जेन शॉ देखील चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. स्वतः लष्करी पार्श्वभूमी असलेली चित्रांगदा सिंग या चित्रपटात सलमान खानसोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सलमान खान आणि चित्रांगदा पहिल्यांदाच चित्रपटात दिसणार आहेत. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकानं सांगितलं आहे की, चित्रपटाचे तीन दिवसांचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे आणि आज सकाळी त्यांनी त्यांच्या इंस्टा स्टोरीवर 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाच्या सेटवरील अनेक फोटो शेअर केले आहेत.

