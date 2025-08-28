मुंबई : ‘चिमणराव’ ही मराठी मालिकांपैकी एक अत्यंत लोकप्रिय मालिका होती. या मालिकेत विनोदी शैलीत साध्या कुटुंबातील दैनंदिन घटना रंगवण्यात आल्या. मालिकेतील ‘गुंड्याभाऊ’ हे पात्र विशेष गाजले. ज्येष्ठ अभिनेते बाळ कर्वे यांनी साकारलेले हे पात्र प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करू लागले. गुंड्याभाऊंच्या हसवणाऱ्या संवादांनी आणि निरागस वागण्यानं मालिकेला वेगळी ओळख मिळाली. आजही चिमणराव म्हटलं की, प्रेक्षकांना गुंड्याभाऊ आठवतात. याच गुंड्याभाऊंची भूमिका अजरामर करणाऱ्या अभिनेत्याची, म्हणजेच बाळ कर्वे, यांच्या दुःखद निधनाची बातमी त्यांची मुलगी स्वाती हिनं समाजमाध्यमांवर पोस्ट केली आणि त्यानंतर मराठी मनोरंजनसृष्टीवर दुःखाची कळा पसरली. तिनं सांगितलं, "माझे वडील श्री बाळ कर्वे यांना आज सकाळी साधारण सव्वा दहाच्या सुमारास देवाज्ञा झाली, आपणा सर्वांच्या सदिच्छा त्यांच्या कायम सोबत होत्या, त्यांच्या पुढच्या ही प्रवासात राहतील याची खात्री आहे."
बाळ कर्वे यांचं निधन : आज सकाळी महाराष्ट्रात एक शोकाकुल करणारे वृत्त समोर आले ते म्हणजे ज्येष्ठ मराठी अभिनेता बाळ कर्वे यांचे वयाच्या ९५व्या वर्षी मुंबईतील आपल्या घरात निधन झाले. चिमणराव मालिकेमधील त्यांच्या ‘गुंड्याभाऊ’ या भूमिकेने अभिनयप्रेमींमध्ये त्यांची खास ओळख निर्माण केली. ही मालिका १९७९ मध्ये प्रसारित झाली आणि ते पात्र आजही लोकांच्या स्मरणात आहे. त्यांना 'गुंड्याभाऊ' या नावानं ओळखले जाऊ लागले, असे एक मुलाखतीत त्यांनी नमूद केले होते, ते, 'विलेपार्ल्यातून फिरताना लोक ‘गुंड्याभाऊ’ म्हणूनच मला ओळखतात.' याबद्दल त्यांनी सांगितलं होतं.
बाळ कर्वे यांचं शिक्षण : बाळ कर्वेंचा अभिनय प्रवास थेट रंगभूमीवरून सुरू झाला. विजया मेहता आणि विजया जोगळेकर-धुमाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी ‘रथचक्र’, ‘तांदूळ निवडता निवडता’, ‘मनोमनी’, ‘आई रिटायर होते’, ‘कुसुम मनोहर लेले’ आणि इतर नाटकांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनयानं मराठी रंगभूमी समृद्ध झाली असे जाणकार सांगतात. कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, पुणे येथून स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी घेत, त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत स्थापत्य अभियंता म्हणून काम केलं आणि एकूण ३२ वर्षे नोकरी केली. त्यांनी ‘किलबिल बालरंगमंच’ नावाची एक बालनाट्य संस्था सुरू केली, जी त्यांच्या थिएटरच्या सामाजिक बांधिलकीतील एक महत्त्वपूर्ण पायरी मानली जाते. त्यांच्या अभिनयानं आणि प्रभावानं मराठी कला क्षेत्रात एक अमिट छाप सोडली आहे. त्यांच्या या प्रणामासह त्यांच्या पिढीसाठी हे स्वप्नवत वारं जणू अभंग होईल. आजच्या तारखेला, २८ ऑगस्ट २०२५ ला, बाळ कर्वे या महान कलाकारानं जगाचा निरोप घेतला.