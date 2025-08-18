मुंबई : भारतीय प्रसिद्ध गायिका कनिका कपूरनं संगीत उद्योगाबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. गायिकेच्या या खुलाशानंतर, तिच्यावर विश्वास ठेवणं खूपच कठीण आहे. दरम्यान विचित्र ड्रेससाठी प्रसिद्ध असलेल्या उर्फी जावेदच्या शोमध्ये गायिकेनं हा धक्कादायक खुलासा केला आहे. गायिकेला गाण्यासाठी फक्त १०१ रुपये फी मिळते असं तिनं सांगितलंय. गायिकेनं गायक कसे कमवतात हे देखील सांगितलं आहे. कनिकाच्या या खुलाशानंतर, उर्फी जावेदला खूप मोठा धक्का बसला.
'मला १०१ रुपये फी मिळते' : 'बेबी डॉल' आणि 'चिट्टियाँ कलाईयाँ' गाऊन प्रसिद्ध झालेली कनिका कपूरनं उर्फीच्या प्रश्नावर फीबद्दल खुलासा केला आहे, यामध्ये तिला तिच्या व्हायरल गाण्यासाठी किती फी मिळाली असे विचारण्यात आलं होतं? यावर तिनं सांगितलं की तिला १०१ रुपये फी मिळाली. गायिकेनं पुढं सांगितलं की, ती तिचे सर्व कॉन्टक्ट दाखवू शकते, गायकांना गाण्यासाठी फी मिळत नाही, त्यांना फक्त १०१ रुपये मिळतात. पुढं तिनं म्हटलं, "काही लोक म्हणतात की, ते गाणी देऊन गायकांवर उपकार करत आहेत, मी तुम्हाला मोठ्या गायिकेबद्दल सांगेन, पण नाव घेणार नाही, त्यांच्याकडे पब्लिशिंग हाउस आणि रॉयल्टी स्ट्रक्चर आहेत, मात्र आमच्यासाठी कोणतीही पेन्शन योजना नाही."
गायक कसे कमवतात? : कनिकाच्या या खुलाशानं उर्फी जावेद ही तिच्याकडे एकसारखी पाहू लागते. यानंतर तिनं विचारलं की, "मग गायकांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे?" यानंतर गायिकेनं उत्तर दिलं, "जर तुमचा आवाज कॉन्सर्टमध्ये गाण्यासारखा आहे, तरच तुम्हाला तुमची फी मिळेल, दुर्दैवानं जर एखाद्या गायकाला काही झाले तर त्यांच्यासाठी कोणतीही पेन्शन योजना नाही." कनिकाच्या या खुलाशामुळं संगीत क्षेत्रात वाद निर्माण होऊ शकतो. कनिकानं 'हॅपी न्यू इयर'मध्ये 'लव्हली', 'एक पहेली लीला'मध्ये 'देसी लूक', 'रॉय' चित्रपटात 'चिट्टियां कलाईयां', 'अ फ्लाइंग जट'मध्ये 'बीट पे बूटी' आणि 'रागिनी एमएमएस'मध्ये 'बेबी डॉल' अशी गाणी गायली आहेत.
