आयुष्मान-रश्मिका अभिनीत 'थामा'चा टीझर प्रदर्शित, पाहा धमाकेदार व्हिडिओ... - THAMA MOVIE TEASER OUT

हॉरर कॉमेडी 'थामा' या चित्रपटाचा टीझर आता रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना एक खूप चांगल सरप्राईज दिलं आहे.

Ayushmann khurrana and thama movie
आयुष्मान खुराना आणि 'थामा' चित्रपट ('थामा'चा टीझर रिलीज (Teaser Poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 12:48 PM IST

मुंबई : 'स्त्री २'चे निर्माते त्यांच्या पुढील हॉरर कॉमेडी चित्रपट 'थामा'साठी चर्चेत आहेत. या चित्रपटाची पहिली झलक १५ ऑगस्ट रोजी दाखवण्यात आली होती. १८ ऑगस्ट रोजी त्यातील स्टारकास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांचं फर्स्ट लूक रिलीज करण्यात आलं होतं. दरम्यान चित्रपटाच्या स्टारकास्टचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित करण्याबरोबर निर्मात्यांनी त्यांच्या प्रेक्षकांना १९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११.११ वाजता एक सरप्राईज गिफ्ट दिलं आहे. निर्मात्यांनी आज प्रेक्षकांबरोबर चित्रपटाचा टीझर शेअर केला आहे.

'थामा' चित्रपटाचं टीझर रिलीज : १.४९ मिनिटांच्या या टीझरमध्ये सुरुवातीला आयुष्मान खुराना म्हणतो, “तू माझ्याशिवाय शंभर वर्षे राहू शकणार का?” यानंतर रश्मिका मंदान्ना म्हणते, “शंभर वर्ष काय एका क्षणासाठी देखील नाही.” त्यानंतर सुरू होतो झपाटलेला खेळ, ज्यामध्ये आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना एका झपाटलेल्या जाळ्यात अडकलेले दिसतात. त्यानंतर परेश रावलची एक छोटीशी झलक दाखविली जाते. नंतर झपाटलेली जागा दाखविली जाते, त्यानंतर आयुष्मान आणि रश्मिका यांच्यात रोमान्स दिसतो, ज्यामध्ये व्हॅम्पायर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखील दिसतो आणि तो म्हणतो,
"तू का थांबलास, चालू ठेव, मी ७५ वर्षांपासून रोमान्स पाहिला नाही." मॅडॉक फिल्म्स या दिवाळीत त्यांच्या पहिल्या प्रेमकथेतील हॉरर चित्रपट 'थामा'सह धमाल करणार आहे.

स्टारकास्टचा फर्स्ट लूक : यापूर्वी, चित्रपटातील सर्व स्टारकास्टचे त्यांच्या शानदार आणि इंटेन्स लूकसह पोस्टर रिलीज केले गेले होते. यात आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदान्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांचा फर्स्ट लूक होता. आयुष्मान आणि रश्मिका यांच्या फर्स्ट लूकबद्दल सांगायचं झालं तर, दोघेही एका इंटेन्स लूकमध्ये आहेत. चित्रपटात आयुष्मानची भूमिका आलोकची असेल तर रश्मिकाची भूमिका रोशनीची असणार आहे. परेश रावल त्याच्या फर्स्ट लूकमध्ये आश्चर्यचकित आणि चिंतेत असल्याचे दिसतात. परेश रावलची भूमिका श्री राम बजाज गोयलची आहे, ज्यांना नेहमीच विनोदात ट्रॅजेडी वाटते. तसेच या चित्रपटात खलनायक नवाजच्या व्हॅम्पायर भूमिकेचे नाव यक्षासन आहे, जो अंधाराचा राजा आणि सस्पेन्सफुल आहे. दरम्यान काही बातम्यानुसार या चित्रपटाचा दुसरा भाग देखील बनवला जाईल, यामध्ये नवाजुद्दीन आयुष्मान, रश्मिका आणि परेश रावल पुन्हा एकत्र दिसतील. चित्रपटात आयुष्मान इतिहास तज्ञ बनेल आणि परेश रावल भूतांचा अभ्यास करणारा बाबा बनेल. ‘स्त्री’ आणि ‘भेडिया’प्रमाणेच रोशन शंकर यांनी ‘थामा’ची पटकथा आणि संवाद लिहिले आहेत.

