आयुष्मान खुराना अभिनीत 'थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा धमाकेदार व्हिडिओ...

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे.

Thamma movie Trailer out
'थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज ('थामा' चित्रपटाचं (पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
मुंबई : आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल अभिनीत 'थामा' चित्रपटाची सध्या खूप चर्चा आहे. मॅडॉक फिल्म्स चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ट्रेलर रिलीज केला आहे. 'थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर खूप दमदार आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. आज मॅडॉक फिल्म्सनं ट्रेलर रिलीज करून प्रेक्षकांना एक भेट दिली आहे. हा चित्रपट हॉरर कॉमेडी असून यामध्ये प्रेक्षकांना खूप काही वेगळं पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आदित्य सरपोतदार यांनी केलं आहे. या चित्रपटाची निर्मिती दिनेश विजन आणि अमर कौशिक यांनी केली आहे.

'थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज : 'थामा' चित्रपटाचे वितरक पीव्हीआर आयनॉक्स पिक्चर्स आहेत. या चित्रपटात आयुष्मानची भूमिका ही आलोकची असणार आहे. याशिवाय रश्मिका मंदान्नाची भूमिका ही रोशनची असणार आहे. तसेच चित्रपटामध्ये परेश रावल हे श्री राम बजाज गोयलची भूमिका करणार आहे. 'थामा' चित्रपटात खलनायक नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिसणार आहे. त्याच्या पात्राचं नाव यक्षासन असेल, जो एक व्हॅम्पायर आहे आणि तो अंधाराचा राजा आहे. 'थामा' या चित्रपटाची पटकथा आणि संवाद रोशन शंकर यांनी लिहिले आहेत. यापूर्वी त्यांनी ‘स्त्री’ आणि ‘भेडिया’ या चित्रपटांसाठी देखील लेखन केलं आहे.

थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर कसा आहे : 'थामा' चित्रपटात एक प्रेमकहाणी पाहायला मिळणार आहे, जी खूप वेगळी असेल. दरम्यान या चित्रपटाचा ट्रेलर हा खूप थरारक आणि कॉमेडीनं भरलेला आहे. या चित्रपटामध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा एक वेगळा अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान ट्रेलरमध्ये नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा थरार आणि कॉमेडी पाहायला मिळत आहे. 'थामा' चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये सुरुवातीला रश्मिका मंदान्नाचा आवाज येतो आणि ती म्हणते, तू वेताळ आहे, तुला पृथ्वी आणि मानवाच्या सुरक्षेतेसाठी बनविण्यात आलं आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी हा म्हणतो की, मला याबद्दल फरक पडत नाही. त्यानंतर आयुष्मान खुराना आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एकत्र येतात आणि एक कॉमेडी सीन दाखविल्या जातो. यानंतर रश्मिका मंदान्ना आणि आयुष्मान यांच्यात त्याच्या बदलेल्या रुपाबद्दल चर्चा होते. यानंतर परेश रावल यांची ट्रेलरमध्ये एंट्री होते आणि तो आपल्या मुलाच्या बदलेल्या रुपाबद्दल पोलिसांना सांगताना दिसतो. हा ट्रेलर खूप मजेशीर आहे. या चित्रपटामध्ये आयुष्मान खुरानाच्या वडिलांची भूमिका परेश रावल यांनी केली आहे.

