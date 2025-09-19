ETV Bharat / entertainment

आसाममधील गायक जुबिन गर्ग यांचं सिंगापूरमध्ये निधन, वाचा सविस्तर...

आसामचे प्रतिष्ठित गायक जुबिन गर्ग यांचं सिंगापूरमध्ये निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

Published : September 19, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 4:45 PM IST

मुंबई - आसामचे प्रतिष्ठित गायक आणि सांस्कृतिक व्यक्तिमत्व जुबिन गर्ग यांना सिंगापूरमधील एका गंभीर अपघातानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आजपासून सुरू होणाऱ्या ईशान्य महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी सिंगापूरमध्ये गेलेले हे कलाकार स्कूबा डाइविंग सत्रादरम्यान समुद्रात पडून बेशुद्ध पडले. त्यानंतर त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे त्यांना जवळच्या वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं होतं. ही बातमी समोर आल्यानंतर त्यांचे सहकारी संगीतकार आणि चाहते चिंतेत पडले होते.

जुबिन गर्गचं निधन : जुबिन गर्ग यांना रुग्णालयात दाखल केल्यावर त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. त्याचं वय ५२ वर्षाचं होतं. आता या दु:खद बातमीनंतर सोशल मीडियावर हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सध्या सोशल मीडियावर या गायला अनेक चाहते आणि स्टार्स श्रद्धांजली वाहत आहेत. आता आसामचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आणि बॉलिवूड गायक अरमान मलिक आणि जुबिन नौटियालनं या गायकाच्या निधनावर दु:ख व्यक्त केलं आहे. दरम्यान जुबिन गर्ग यांना “ईशान्येचा रॉकस्टार” म्हणून ओळखले जात होतं. ते तीन दशकांहून अधिक काळ आसामी आणि भारतीय संगीतातील सर्वात प्रभावशाली आवाजांपैकी एक आहेत. ते आसामी संगीत आणि चित्रपटांमध्ये एक आघाडीचे स्टार आहेत. झुबीननं गँगस्टर (२००६) चित्रपटातील चार्ट-टॉपिंग बॉलिवूड गाण्यानं प्रसिद्धी मिळवली, त्यानंतर त्यांनी एक बहुमुखी गायक, संगीतकार आणि अभिनेता म्हणून आपलं स्थान पक्क केलं होतं.

जुबिन गर्गचं योगदान : आधुनिक फ्यूजन ट्रॅक आणि सदाबहार बिहू गाणी त्यांनी गायली आहेत. आसामी, बंगाली, हिंदी आणि इंग्रजीसह विविध भाषांमध्ये ४०,००० हून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली आहेत. ते देशातील सर्वात प्रभावी गायकांपैकी एक आहेत. संगीताव्यतिरिक्त, त्यांनी आसामी आणि बंगाली चित्रपटांमध्येही अभिनय केला आहे. दरम्यान अलीकडच्या काळात जुबिन आसामी चित्रपटांच्या प्रमोशनमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले होते. जुबिन गर्ग आसामी चित्रपट उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनेक चित्रपट बनवण्यात व्यग्र होते. त्याचा आगामी चित्रपट 'रोइ रोइ बिनाले' ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान १८ नोव्हेंबर १९७२ रोजी जोरहाटमध्ये जिबोन बोरठाकूर म्हणून जन्मलेले जुबिन गर्गनं तीन दशकांहून अधिक काळ आसामी आणि भारतीय संगीतात योगदान दिलं आहे.

