अभिषेक बॅनर्जी स्टारर 'स्टोलन' चित्रपटाला आशियाई अकादमी क्रिएटिव्ह अवॉर्ड्समध्ये मिळाली नामांकने...
अभिनेता अभिषेक बॅनर्जीच्या 'स्टोलन' या चित्रपटाला २०२५ च्या आशियाई अकादमी क्रिएटिव्ह अवॉर्ड्समध्ये दोन नामांकने मिळाली आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 4:20 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता अभिषेक बॅनर्जी 'स्टोलन' चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. त्याच्या या चित्रपटाला आशियाई अकादमी क्रिएटिव्ह अवॉर्ड्स (AACA) २०२५ मध्ये दोन प्रमुख श्रेणींमध्ये नामांकने मिळाली आहेत. या आनंदाच्या बातमीनं 'स्टोलन' टीम खूप खुश आहे. अभिषेक बॅनर्जीचा 'स्टोलन' चित्रपटाला आशियाई अकादमी क्रिएटिव्ह अवॉर्ड्स २०२५ मध्ये दोन शीर्ष श्रेणींमध्ये नामांकने मिळल्यानंतर अभिषेकचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. याशिवाय करण तेजपालला दिग्दर्शन पदार्पणासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक श्रेणीत नामांकन मिळालं आहे आणि आता तो सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म (फिक्शन) पुरस्काराच्या शर्यतीत आहे.
'स्टोलन' चित्रपटाबद्दल : सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म (फिक्शन) श्रेणीत, 'स्टोलन', 'लम्बायंग' (इंडोनेशिया), 'बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन' (जपान) आणि 'तू डेड', 'स्टिल अलाइव्ह' (तैवान) सारख्या चित्रपटांशी स्पर्धा करेल. एका माध्यमाशी बोलताना अभिषेक बॅनर्जीनं सांगितलं की, "मला वाटते की 'स्टोलन' हा चित्रपट सर्वांसाठी बनवण्यात आला आहे. गौरव (धिंगरा, निर्माता) आणि करण यांचे आभार, हा चित्रपट या मोठ्या कार्यक्रमात भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे." भारतातील ग्रामीण पार्श्वभूमीवर आधारित, 'स्टोलन'मध्ये अभिषेक बॅनर्जी शुभम वर्धन आणि मिया मेलझर या कलाकरांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. हा चित्रपट दोन भावांच्या थरारक कहाणीभोवती फिरणारा आहे.
'स्टोलन' चित्रपटाची कहाणी : आशियाई अकादमी पुरस्कारांसाठी नामांकन ही अभिषेक बॅनर्जीसाठी एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. या चित्रपटाबाबत त्यानं पुढं सांगितलं की, "अशा चित्रपटातून वेगळे दिसणे सोपे नाही. हा मोठा बजेटचा चित्रपट किंवा सूत्रबद्ध नाटक नाही, परंतु म्हणूनच आम्हाला तो बनवायचा होता. कधीकधी, तुम्हाला संख्येपेक्षा कथेच्या ताकदीवर जास्त अवलंबून राहावे लागते." 'स्टोलन' हा २०२५ चा थ्रिलर चित्रपट आहे, जो दोन भावांबद्दलच्या सत्य कथेवर आधारित आहे ज्यांच्यावर मुलांचे अपहरण केल्याचा चुकीचा आरोप आहे. हे दोन्ही भाऊ एका गावात बेपत्ता झालेल्या बाळाला शोधण्यासाठी एका आईची मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. या चित्रपटाची काही ही खूप आकर्षक आहे.