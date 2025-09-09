अश्नीर ग्रोव्हरनं सलमान खानबरोबर काम करण्याबद्दल केलं वक्तव्य, वाचा सविस्तर...
अश्नीर ग्रोव्हर आणि सलमान खान यांच्यातील वाद जुना आहे. अलीकडच्याच एका मुलाखतीत अश्नीरनं स्पष्ट केलं की त्याच्या मनात 'भाईजान'बद्दल कोणतीही वाईट भावना नाही.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 2:17 PM IST
मुंबई - अश्नीर ग्रोव्हरचा वादांशी संबंध हा खूप जुना आहे. यामुळं तो अनेकदा चर्चेत असतो. आजकाल तो 'राईज अँड फॉल' हा रिअॅलिटी शो होस्ट करत आहे. तो आपल्या बिंदास आणि व्यंग्यात्मक बोलण्यामुळं नेहमीच चर्चेत असतो. अश्नीर ग्रोव्हरचा सलमान खानबरोबर जुना वाद आहे. 'बिग बॉस १८'मध्ये सलमान आणि अश्नीर यांनी स्टेज शेअर केला होता. यानंतर या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. या वादामुळं अश्नीरला सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं.
अश्नीर ग्रोव्हरची मुलाखत : दरम्यान अलीकडेच एक मुलाखतीत अश्नीरला विचारण्यात आलं की, तो पुन्हा सलमानबरोबर काम करेल का ? यावर त्यानं उत्तर दिलं, "माझ्या मनात सलमानबद्दल काहीही वाईट नाही. माझ्याकडून काहीही नव्हते, मी फक्त त्या माणसाची प्रशंसा केली होती. जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला कळेल. मी त्याच्याबद्दल काही चुकीचे म्हटलं का? मी फक्त त्याची प्रशंसा केली होती. मला शोमध्ये बोलावून काही वाद निर्माण केला. ठीक आहे, काही फरक पडत नाही. कदाचित त्यावेळी त्याला शोसाठी हे सर्व करावे लागले असेल." अश्नीरनं पुढं सांगितलं की, "मला सलमान आवडतो, म्हणूनच मी त्याच्याबरोबर काम केलं. माझ्या मते, माझ्या मनात अजूनही त्याच्याबद्दल प्रेम आहे. मला सलमानबरोबर काम करण्यात कोणतीही अडचण नाही."
सलमान-अश्नीर यांचा वाद : सलमाननं अश्नीरला 'बिग बॉस'च्या स्टेजवरील त्याच्या जुन्या विधानांची आठवण करून दिली. यानंतर अश्नीरनं स्टेजवर सलमानसमोर काहीही केलं नाही. त्यानं हसतमुखानं परिस्थिती हाताळली. यावेळी त्यानं अभिनेत्याची माफी मागितली. मात्र त्यानंतर लगेचच अश्नीरनं एका कार्यक्रमात सलमानवर तीव्र टीका केली होती. या कार्यक्रमात त्यानं म्हटलं होतं, "अनावश्यक गोष्ट निर्माण करून स्वतःची स्पर्धा निर्माण केली. मी शांतपणे शोमध्ये गेलो. यानंतर हे नाटक रचलं, त्यानं मला शोमध्ये म्हटलं तुला मी भेटलो नाही, मी तुला ओळखत नाही. जर तू मला ओळखत नसला तर मला शोमध्ये का बोलवलं आणि एक गोष्ट सांगू इच्छितो, तू माझ्या कंपनीचा ब्रांड अॅम्बेसेडर होता, असं होऊच शकत नाही की, मला भेटल्याशिवाय तू माझ्या कंपनीचा ब्रांड अॅम्बेसेडर झाला. कारण मी कंपनी चालवत होतो. काही पण कंपनीमध्ये होत असलं तर ते मला कळवल्याशिवाय होत नाही." आता अश्नीरची नवीन मुलाखत देखील सोशल मीडियावर चर्चाचा विषय ठरला आहे.
हेही वाचा :