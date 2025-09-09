ETV Bharat / entertainment

अश्नीर ग्रोव्हरनं सलमान खानबरोबर काम करण्याबद्दल केलं वक्तव्य, वाचा सविस्तर...

अश्नीर ग्रोव्हर आणि सलमान खान यांच्यातील वाद जुना आहे. अलीकडच्याच एका मुलाखतीत अश्नीरनं स्पष्ट केलं की त्याच्या मनात 'भाईजान'बद्दल कोणतीही वाईट भावना नाही.

Ashneer Grover and Salman khan
अश्नीर ग्रोव्हर आणि सलमान खान (अश्नीर ग्रोव्हर आणि सलमान खान (ETV Bharat/IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अश्नीर ग्रोव्हरचा वादांशी संबंध हा खूप जुना आहे. यामुळं तो अनेकदा चर्चेत असतो. आजकाल तो 'राईज अँड फॉल' हा रिअ‍ॅलिटी शो होस्ट करत आहे. तो आपल्या बिंदास आणि व्यंग्यात्मक बोलण्यामुळं नेहमीच चर्चेत असतो. अश्नीर ग्रोव्हरचा सलमान खानबरोबर जुना वाद आहे. 'बिग बॉस १८'मध्ये सलमान आणि अश्नीर यांनी स्टेज शेअर केला होता. यानंतर या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. या वादामुळं अश्नीरला सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं.

अश्नीर ग्रोव्हरची मुलाखत : दरम्यान अलीकडेच एक मुलाखतीत अश्नीरला विचारण्यात आलं की, तो पुन्हा सलमानबरोबर काम करेल का ? यावर त्यानं उत्तर दिलं, "माझ्या मनात सलमानबद्दल काहीही वाईट नाही. माझ्याकडून काहीही नव्हते, मी फक्त त्या माणसाची प्रशंसा केली होती. जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला कळेल. मी त्याच्याबद्दल काही चुकीचे म्हटलं का? मी फक्त त्याची प्रशंसा केली होती. मला शोमध्ये बोलावून काही वाद निर्माण केला. ठीक आहे, काही फरक पडत नाही. कदाचित त्यावेळी त्याला शोसाठी हे सर्व करावे लागले असेल." अश्नीरनं पुढं सांगितलं की, "मला सलमान आवडतो, म्हणूनच मी त्याच्याबरोबर काम केलं. माझ्या मते, माझ्या मनात अजूनही त्याच्याबद्दल प्रेम आहे. मला सलमानबरोबर काम करण्यात कोणतीही अडचण नाही."

सलमान-अश्नीर यांचा वाद : सलमाननं अश्नीरला 'बिग बॉस'च्या स्टेजवरील त्याच्या जुन्या विधानांची आठवण करून दिली. यानंतर अश्नीरनं स्टेजवर सलमानसमोर काहीही केलं नाही. त्यानं हसतमुखानं परिस्थिती हाताळली. यावेळी त्यानं अभिनेत्याची माफी मागितली. मात्र त्यानंतर लगेचच अश्नीरनं एका कार्यक्रमात सलमानवर तीव्र टीका केली होती. या कार्यक्रमात त्यानं म्हटलं होतं, "अनावश्यक गोष्ट निर्माण करून स्वतःची स्पर्धा निर्माण केली. मी शांतपणे शोमध्ये गेलो. यानंतर हे नाटक रचलं, त्यानं मला शोमध्ये म्हटलं तुला मी भेटलो नाही, मी तुला ओळखत नाही. जर तू मला ओळखत नसला तर मला शोमध्ये का बोलवलं आणि एक गोष्ट सांगू इच्छितो, तू माझ्या कंपनीचा ब्रांड अ‍ॅम्बेसेडर होता, असं होऊच शकत नाही की, मला भेटल्याशिवाय तू माझ्या कंपनीचा ब्रांड अ‍ॅम्बेसेडर झाला. कारण मी कंपनी चालवत होतो. काही पण कंपनीमध्ये होत असलं तर ते मला कळवल्याशिवाय होत नाही." आता अश्नीरची नवीन मुलाखत देखील सोशल मीडियावर चर्चाचा विषय ठरला आहे.

हेही वाचा :

  1. गणपती विसर्जनात सलमान खान आणि सोनाक्षी सिन्हानं ढोल ताशांच्या तालावर केला डान्स...
  2. सलमान खाननं कुटुंबासह केली गणेश आरती, व्हिडिओ व्हायरल...
  3. 'बॅटल ऑफ गलवान'च्या सेटवरून सलमान खानचा फोटो व्हायरल...

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHNEER GROVERBIGG BOSS 18 CONTROVERSYASHNEER AND SALMAN CONTROVERSYअश्नीर ग्रोव्हरASHNEER GROVER AND SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.