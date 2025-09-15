'मस्ती ४'मध्ये 'या' नवीन कलाकारांनी घेतली एंट्री, रिलीज तारखेबाबतही घ्या जाणून...
'मस्ती ४' हा चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. 'मस्ती'च्या ३च्या भागानं आधीच धुमाकूळ घातला आहे, आता त्याचा चौथा भाग प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे.
मुंबई - मस्ती, ग्रँड मस्ती आणि ग्रेट ग्रँड मस्तीच्या यशानंतर, आता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी हे त्रिकूट 'मस्ती ४' पुन्हा एकत्र दिसणार आहे. आता या चित्रपटाच्या संबंधित एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या चित्रपटाबद्दल एक अपडेट समोर आल्यानंतर अनेकांचा उत्साह वाढला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी यांच्याव्यतिरिक्त, 'मस्ती ४' अनेक काही मोठे कलाकार दिसणार आहेत. आता हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल कुठलेही माहिती समोर आलेली नाही.
'मस्ती ४' चित्रपटामध्ये 'या' कलाकारांची झाली एंट्री : दरम्यान 'मस्ती ४' चित्रपटामध्ये अर्शद वारसी, नर्गिस फाखरी, जेनेलिया डिसूझा, तुषार कपूर, शाद रंधावा, रुही सिंग आणि एलनाज नोरोझी हे कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटाचं शूटिंग ४० दिवसांत यूकेमध्ये झाले आहे. आता या चित्रपटावर पोस्ट-प्रॉडक्शन काम करत आहे. यावेळी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांमध्ये खूप हसायला मिळणार आहे. सध्या या चित्रपटाचं एडिटिंग पूर्ण झालं आहे. या चित्रपटाची कहाणी विवाहबाह्य संबंधांवर आधारित आहे. याशिवाय या चित्रपटाचा टीझर देखील लवकरच रिलीज होणार आहे. 'मस्ती ४' हा चित्रपट २१ नोहेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होण्याची योजना आखत आहे.
मस्ती फ्रँचायझीबद्दल : 'मस्ती ४' हा चित्रपट खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. आता पुन्हा एकदा रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी प्रेक्षकांचं मन जिंकण्यासाठी येत आहे. दरम्यान २००४ च्या फ्रँचायझी 'मस्ती'चा चौथा सीक्वेल यावेळी थोडा हटके असणार आहे. तसेच ग्रँड मस्ती २०१३ मध्ये आणि ग्रेट ग्रँड मस्ती २०१६ मध्ये प्रदर्शित झाले होते. हे चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत पडले होते. या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली होती. आता प्रेक्षक 'मस्ती ४'ची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. यावेळी इंद्र कुमार चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत नसून मिलाप झवेरीनं याची जबाबदारी सांभाळली आहे.
