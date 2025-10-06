खान कुटुंबात आनंदाची लाट उसळली, सलमान खानचा धाकटा भाऊ अरबाज झाला वडील...
अभिनेता अरबाज आणि शूरा खान यांच्या घरी एका छोट्या परीचं आगमन झालं आहे.
मुंबई : बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानच्या घरात पुन्हा एकदा आनंदाची लाट उसळली आहे. भाईजानचा धाकटा भाऊ, चित्रपट निर्माता आणि अभिनेता अरबाज खान पुन्हा एकदा वडील झाला आहे. अरबाज आणि त्याची पत्नी शूरा खाननं चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. सलमान खान, सोहेल खान आणि कुटुंबातील इतर सदस्य या नवीन सदस्याच्या आगमनानं खूप आनंदित झाले आहेत. बॉलिवूडचे पॉवर कपल, अरबाज खान आणि शूरा खान यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केलं आहे. २०२३ मध्ये लग्न झाल्यानंतर, हे जोडपे त्यांच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू करत आहे आणि आता ते एका मुलीचे पालक आहेत.
अरबाज आणि शूरा खान झाले पालक : अरबाज आणि शूरावर आता चाहते अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे. दरम्यान खान कुटुंब किंवा जोडप्यानं याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. तसेच हे जोडपे पहिल्यांदा ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पी.डी. हिंदुजा रुग्णालयात एकत्र दिसले होते. यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी अरबाज खानचा मुलगा अरहान खान आणि सोहेल खान शुराला भेटण्यासाठी रुग्णालयात आले होते. रुग्णालयात जाण्यापूर्वी काही दिवस आधी, या जोडप्यानं जवळचे मित्र आणि कुटुंबासह बाळंतपणाचा कार्यक्रम आयोजित केला. दरम्यान या विशेष प्रसंगी सलमान खान, मलायका अरोरा, अरहान खान, सोहेल खान, अर्पिता खान आणि सलमान खानसह संपूर्ण खान कुटुंब उपस्थित होते.
अरबाज खानबद्दल : तसेच अरबाज खानचे हे दुसरे अपत्य आहे. त्याचं यापूर्वी मलायका अरोराशी लग्न झालं होतं आणि त्यांना २२ वर्षांचा मुलगा अरहान खान आहे. १९ वर्षांच्या लग्नानंतर २०१७ मध्ये हे जोडपे वेगळे झाले. त्यानंतर अरबाजनं डिसेंबर २०२३ मध्ये एका खाजगी समारंभात त्याची गर्लफ्रेंड शूराशी लग्न केलं. यानंतर जून २०२५ मध्ये या जोडप्यानं त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा केली. शूरासाठी, हे तिचे पहिले अपत्य आहे, ज्यामुळं हा क्षण आणखी विशेष आहे.
