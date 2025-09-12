'मला लवकर स्पॉटलाइटमधून बाहेर पडायचे आहे आणि माझ्या पुढच्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे'- व्हेनिसच्या विजयानंतर अनुपर्ण रॉय...
ईटीव्ही भारतशी झालेल्या विशेष संभाषणात, व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ओरिझोन्टी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार विजेत्या अनुपर्ण रॉय त्यांच्या पुढील चित्रपटाच्या शोधात असल्याचं त्यांनी उघड केलं आहे.
By Seema Sinha
Published : September 12, 2025 at 4:51 PM IST
मुंबई - ३१ वर्षीय अनुपर्ण रॉयनं ८२ व्या व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज'साठी ओरिझोन्टी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जिंकला आहे. हा ७७ मिनिटांचा चित्रपट आहे, जो वैयक्तिक नुकसान, आघात आणि विस्थापनाच्या आठवणींनी भरलेला आहे. सत्यजित रे (गोल्डन लायन, अपराजितो, १९५७), बुद्धदेव दासगुप्ता (विशेष दिग्दर्शक पुरस्कार, उत्तरा, २०००), मीरा नायर (गोल्डन लायन, मान्सून वेडिंग, २००१) आणि चैतन्य ताम्हाणे (ओरिझोन्टी सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, कोर्ट, २०१४) यांच्यानंतर जगातील सर्वात जुन्या चित्रपट महोत्सवातून ट्रॉफी घरी आणणाऱ्या त्या उपखंडातील फक्त पाचव्या दिग्दर्शक आहेत."चित्रपट भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अडथळ्यांमधून प्रतिध्वनीत होता हे पाहणे खूप छान होते. ते विशेषतः खास होते कारण हा माझा पहिला चित्रपट आहे," रॉयनं ईटीव्ही भारतला सांगितलं. रॉय २०२२ पर्यंत आयटी क्षेत्रात काम करत होत्या आणि नंतर दिल्लीहून मुंबईत आल्या. "आधी मी पत्रकारितेचा अभ्यास करत होते, जे मी नंतर सोडले आणि बाजूला दोन-तीन नोकऱ्या केल्या. पण अर्थातच, मी पश्चिम बंगालमधील पुरुलियाची, नारायणपूर नावाच्या आदिवासी गावातून आहे. सुमारे एक दशकापूर्वी मी दिल्लीत इंग्रजी साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी माझे गाव सोडले. मला जाणवले की मी लिहू शकते आणि मी लेखक बनू शकते. नंतर पदवीधर झाल्यानंतर मला अनिर्बान मैती, परेश कामदार (बंगाली चित्रपट संपादक) आणि दिग्दर्शक नीरज सहाय यांसारख्या माझ्या मार्गदर्शकांकडून जागतिक चित्रपटांबद्दल बरेच ज्ञान मिळाले. हे असे लोक आहेत ज्यांनी मला नेहमीच जागतिक चित्रपट समजून घेण्यास मदत केली. मग मला समजले आणि मला जाणवले की मी देखील अशा गोष्टी करू शकते," ती म्हणते.
चित्रपट निर्माते अनुराग कश्यप यांच्या पाठिंब्यानं आणि नवीन कलाकार नाज शेख आणि सुमी बघेल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' हा चित्रपट दोन महिलांची कथा आणि त्यांचे जीवन मुंबईत कसे बदलले यावर आधारित आहे. या चित्रपटाची निर्मिती बिभांशु राय, रोमिल मोदी आणि रंजन सिंग यांनी केली आहे. या चित्रपटात, एक महिला एक तरुण स्थलांतरित आणि महत्वाकांक्षी कलाकार आहे, जी एका व्यक्तीचे अपार्टमेंट भाड्याने घेते आणि तिथे पार्ट टाईम देहविक्रयचा व्यवसाय करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करते. तोच फ्लॅट दुसऱ्या स्थलांतरिताला, एका कॉल-सेंटर कामगाराला देते, जे अलीकडेच शहरात राहण्यासाठी आले आहे.
या कथेचा उगम तिच्या आजीकडून झाला, असे रॉय म्हणतात. "माझी आजी (आजी) एका ३० वर्षांच्या मुलाची बाल वधू होती आणि माझ्या आजोबांना आधीच एक मूल होते, त्यांच्या पूर्वाश्रमीची पत्नीची मुलगी. माझी आजी आणि ती मुलगी दोघेही एकाच वयाच्या होत्या, त्या मैत्रिणी झाल्या आणि आजोबांच्या निधनानंतर मी त्यांना कुटुंब चालवताना पाहिले आहे. कुटुंबात एकही पुरुष सदस्य नव्हता. मी या दोन महिलांमधील केमिस्ट्री पाहिली आहे, ती इतकी प्लॅटोनिक होती की दोघेही जेवण वाटून घ्यायच्या, मुलांची काळजी घ्यायच्या. एक जण घर सांभाळत होती आणि दुसरी सरकारी रुग्णालयात काम करू लागली. माझी आजी घर सांभाळत होती. या दोन महिला कुटुंब चालवत होत्या. पुरुष सदस्य गेल्यानंतर घरात एकता होती. मला ते खूप आवडले.
रॉयचा चित्रपट महोत्सवाच्या ओरिझोन्टी स्पर्धा विभागात प्रदर्शित झाला, जो नवीन ट्रेंड्स अधोरेखित करणाऱ्या चित्रपटांसाठी एक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये पदार्पण कला, तरुण प्रतिभा, स्वतंत्र वैशिष्ट्ये आणि कमी प्रसिद्ध चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. तथापि, चित्रपट निर्मात्याला तिच्या कलाकृतीला कोणतेही "लेबल" द्यायचे नाही. "मी माझ्या चित्रपटाला कधीही कोणतेही लेबल दिलेले नाही, मग ते जाहिरात असो किंवा स्वतंत्र कारण मला माझ्या प्रेक्षकांना ते नाव द्यावे असे वाटते, मी ते वेगळे नाव देऊ इच्छित नाही किंवा ते वेगळ्या विभागात परिभाषित करू इच्छित नाही. मला वाटते की कथाकथनाची तीव्र इच्छा ही कोणत्याही प्रकारच्या सिनेमासाठी प्राधान्य आणि अत्यंत महत्त्वाची असली पाहिजे. मी फक्त अशी अपेक्षा करतो की प्रेक्षक कथेशी जोडले जातील आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील. त्यांना या दोन मुली आवडतील कारण त्या अपार्टमेंटमध्ये अनेक कथा घेऊन जातात आणि मला अपेक्षा आहे की, ती सीमांच्या पलीकडे, संस्कृतीच्या पलीकडे, भाषेच्या पलीकडे जाईल. नेहमीच एक चांगली कथा आणि एक वाईट कथा असते, एक अशी कथा जी तुम्ही प्रतिध्वनीत करू शकते किंवा नाही," रॉय म्हणतात.
स्टुडिओचा पाठिंबा नसताना, महागडे सेट नसताना किंवा स्टार पॉवर नसताना, रॉयचा दृढनिश्चय तिला पुढे नेत राहिला."जेव्हा मी हा चित्रपट बनवणार होते, तेव्हा मला स्टार्सकडून किंवा जड कॅमेऱ्यांकडून फारशी अपेक्षा नव्हती, किंवा मला चांगल्या आवाजाची गरज होती, माझा एकमेव हेतू हा चित्रपट बनवण्याचा होता. मला नेहमीच वाटायचे की मी एक नवीन कलाकार आहे म्हणून मी अशा एखाद्याला विचारायचे, जो नवीन कलाकार देखील असेल आणि तो मला समजून घेईल. माझ्या मनात कधीच एका मोठ्या अभिनेत्याला घेण्याचा विचार नव्हता. माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी भीती ही होती की मी दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण करू शकेन का? आणि जर तुम्ही मला विचारले की, सध्या माझी भीती काय आहे? माझी भीती अशी आहे की जर मी माझा पुढचा चित्रपट बनवू शकलो नाही तर काय होईल. मला त्यासाठी दुसरा निर्माता हवा आहे," ती पुढं म्हणते, "सात पुरुषांनी या महिला-केंद्रित चित्रपटाला पाठिंबा दिला आहे, जो अविश्वसनीय आहे."
ती पुढे म्हणते, “ मुंबईत आल्यावर मी ठरवले की मला हा चित्रपट बनवायचा आहे. मी नोकरी घेऊन आले, ही एक वेगळी नोकरी होती जी मला मुंबईत राहण्यासाठी पुरेसे पैसे देत होती. इथे तुम्ही कोणत्याही आर्थिक मदतीशिवाय जगू शकत नाही, म्हणून मी नोकरी स्वीकारली. पण जेव्हा मी इथली संस्कृती पाहिली तेव्हा मला जाणवले की प्रत्येक दुसरा माणूस चित्रपटांमध्ये रस घेतो आणि प्रत्येकजण इतका सुलभ आहे. बहुतेक चित्रपटगृह जवळच होती आणि मी लगेच रंजन सर (रंजन सिंग, निर्माता) कडे गेले आणि मी त्यांना सांगितलं की हा तिसऱ्या जगातील सिनेमा आहे, येथे पुरुषी नजर नाही, गाणे आणि नृत्य नाही, ही दोन महिलांबद्दलची एक अतिशय वैयक्तिक कथा आहे आणि त्या एकमेकांच्या प्रेमात कशा पडतात, ती त्यांच्या जवळीकतेबद्दल आहे, ती पुरुषांपासून त्यांच्या लैंगिक अलिप्ततेबद्दल आहे. त्यांनी मला सांगितलं की ते थोडा वेळ घेतील पण मला प्रोत्साहन दिलं आणि 'हो' असे उत्तर दिलं. मग मी त्यांना सांगितलं की मी हा चित्रपट अनुराग कश्यपला त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी दाखवू इच्छिते. अनुराग सरांनी चित्रपट पाहिला आणि त्यांनी सांगितलं की ते चित्रपट सादर करण्यासाठी तयार आहेत. एका गोष्टीनं दुसरी गोष्ट घडली आणि अशाच प्रकारे इतरही सहमत झाले. मला वाटते की दिशा देणे ही निर्णय घेण्याची बाब आहे पण माझे मार्गदर्शक परेश कामदार आणि अनिर्बान मैती, त्यांनी मला प्रत्येक क्षणी मार्गदर्शन केलं आहे. त्याहूनही अधिक त्यांना माझ्यावर विश्वास होता, ते त्यांचे विचार आणि सूचना देत असत पण शेवटी निर्णय माझ्यावर सोडत असत.”
रॉयचा चित्रपट आपल्याला पायल कपाडियाच्या 'ऑल वी इमॅजिन अॅज लाईट' (ज्यानं ७७ व्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ग्रँड प्रिक्स जिंकला होता)ची आठवण करून देऊ शकतो, कारण दोन्ही चित्रपट महिला दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केले आहेत आणि महिलांवर लक्ष केंद्रित करतात, दोन्ही चित्रपट मुंबईतील दोन स्थलांतरित महिलांमधील बंधाबद्दल बोलतात, याशिवाय रॉय स्पष्ट करतात की, दोन्ही चित्रपट खूप वेगळे आहेत."पायल कपाडिया ही विषमलैंगिक संबंध, पितृसत्ता आणि एका पत्नीच्या संघर्षाबद्दल बोलत आहे, ज्याचा पती अद्याप सामाजिक दर्जाचे ओझे वाहून जगात नाही आणि दुसरी मुलगी तिच्या प्रियकरासह लैंगिक शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु लैंगिक मुक्ततेचा अभाव आहे. तर,माझा चित्रपट दोन महिला आणि त्यांच्या नात्याबद्दल बोलत आहे. हा एक सामान्य लेस्बियन चित्रपट नाही तर तो दोन स्थलांतरित महिलांबद्दल आहे, परिस्थिती त्यांना एकाच अपार्टमेंटमध्ये एकत्र आणते आणि त्या एकत्र राहू लागतात. एक पार्ट टाईम वेश्या, पार्ट टाईम अभिनेत्री आहे आणि दुसरी मुलगी कॉल सेंटरमध्ये काम करते, दोघेही प्रेमात पडतात परंतु त्या एकमेकांबद्दलच्या भावना व्यक्त करू शकत नाहीत. माझा चित्रपट 'ऑल वी इमॅजिन अॅज लाईट'चा आध्यात्मिक प्रवास नाही. माझा चित्रपट 'ऑल वी इमॅजिन...' प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चित्रित झाला होता. माझ्या चित्रपटात स्थलांतर दुय्यम आहे, परंतु तिच्या चित्रपटात, स्थलांतर प्राथमिक आहे," रॉय स्पष्ट करतात. "पायल एक खूप वरिष्ठ चित्रपट निर्माती आहे, ती खूप प्रौढ आणि आदरणीय आहे परंतु मी नुकतीच माझी कारकीर्द सुरू केली आहे. तिनं मला फोन करून शुभेच्छा दिल्या आणि तिनं तिच्या प्रवासातून मला प्रेरणा दिली," ती पुढे म्हणते.
तर, पश्चिम बंगालच्या पुरुलिया जिल्ह्यातील मुलीचे जग एका रात्रीत बदलले आहे का? "हो, आयुष्य बदलले आहे पण आता खूप जबाबदारी आहे आणि अनुराग सरांनी मला हा सल्ला दिला आहे. मी त्यांचा सल्ला फक्त घेत नाहीये; मी त्या सल्ल्यानुसार जगायलाही सुरुवात केली आहे. माझा पुढचा चित्रपट कधी बनवेन याबद्दल खूप भीती आहे. मी माझी पटकथा तयार केली आहे आणि मी त्यावर काम सुरू केले आहे पण मला वेळ मिळत नाहीये. मला वेळ हवा आहे जेणेकरून मी या प्रकाशझोतातून बाहेर पडू शकेन आणि काम करू शकेन आणि दिग्दर्शन करू शकेन. आता मला दुसरा चित्रपट बनवायचा आहे, जरी मी अस्वस्थ असतानाही, मला आराम करणे परवडत नाही, भावना खूप जड आहे, ती आता हलकी राहिलेली नाही," रॉय म्हणतात.
ती पुढे म्हणते, “पुरस्काराच्या विचारानं चित्रपट बनवण्याचा मी कधीच विचार केला नव्हता. मी माझ्या टीमला खूप दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं की ‘मित्रांनो, आम्ही हा चित्रपट महोत्सवांसाठी किंवा कोणत्याही पुरस्कारासाठी बनवत नाही आहोत. आम्ही चित्रपट बनवत आहोत कारण आम्हाला चित्रपट बनवायचे आहेत आणि आम्ही ते मोठ्या महोत्सवांमध्ये पाठवून आव्हान नक्कीच स्वीकारू. आम्हाला कधीच अशी अपेक्षा नव्हती, हे आपल्या सर्वांसाठी एक आनंददायी आश्चर्य आहे,” असे रॉय म्हणतात, ज्यांना मानवी भावनांबद्दल बोलणारे संथ, वास्तववादी चित्रपट आवडतात. “हा एक प्रकार मला आवडतो. मला जलद गतीने चालणारे चित्रपट आवडत नाहीत,” असे रॉय म्हणतात. त्या मीरा नायर, रिमा दास, झोया अख्तर आणि किरण राव यांसारख्या महिला चित्रपट निर्मात्यांकडे खूप आदरानं पाहतात.
आणि व्हेनिस चित्रपट महोत्सवातील उभे राहून टाळ्या वाजवणे, फ्लॅश बल्ब, प्रेक्षकांची गर्दी ... या सुंदर आठवणी तिच्या मनात सतत चमकत असताना, रॉयला तिच्या पुढील उपक्रमाची योजना आखण्याव्यतिरिक्त, आणखी एक संघर्ष करावा लागला - मुंबईत एक नवीन अपार्टमेंट शोधण्याचा. "आम्ही नोव्हेंबर २०२३ मध्ये काही दृश्यांचे चित्रीकरण पूर्ण केले आणि त्यानंतर २०२४ मध्ये आम्ही दुसरे पॅचवर्क करण्यासाठी गेलो. ते अंधेरी (मुंबई) येथे मी राहत असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये चित्रित करण्यात आले होते आणि लोकांना कळले की आम्ही येथे चित्रपटाचे चित्रीकरण केले आहे (हसते). मी एका मित्राच्या घरी राहायला गेले जिथे मी सध्या राहत आहे आणि आता मी नवीन फ्लॅट शोधत आहे," ती म्हणते.