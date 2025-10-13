तमन्ना भटियावर वादग्रस्त विधान केल्यानंतर अन्नू कपूर ट्रोल, वाचा सविस्तर...
अभिनेता अन्नू कपूरनं तमन्ना भटियावर एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. आता यामुळं त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2025 at 5:06 PM IST
मुंबई - अभिनेता अन्नू कपूर त्यांच्या आवाज आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी खूप चर्चेत असतात. आता ते पुन्हा एकदा एका गोष्टीमुळं चर्चेत आले आहेत. एका मुलाखतदरम्यान तमन्ना भटियाबद्दल त्यांनी भाष्य केलं. आता यांच्या या विधानमुळं त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे. अन्नू कपूरनं तमन्ना भटियाच्या 'आज की रात' अॅटम नंबरबद्दल एक वादग्रस्त गोष्ट म्हटल्यावर लोकांना आश्चर्य वाटलं आहे. अन्नू कपूर यांनी म्हटलं, "माशाल्लाह काय दुधाळ शरीर आहे. मुले किती वयाची बनतात? एक 70 वर्षांचा व्यक्ती देखील झोपू शकतो! इंग्रजीमध्ये असे म्हटले जाते की, तो 70 वर्षांचा आहे. मी एक 70 वर्षांचा मुलगा आहे, कोणी 11 वर्षांचा वृध्द देखील असू शकतो. मग कोण झोपतो? तुम्हाला हे कसे माहित आहे?"
अन्नू कपूरनं मांडलं आपलं मत : अन्नू कपूर यांनी तमन्नाचं पुढं कौतुक करत म्हटलं, "दुधाळ'चेहरा मुलांना गोड झोप देत असेल तर देशासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. आपली मुले गोड आणि निरोगी झोपतात. जर तमन्ना यांच्या काही इतर इच्छा असतील तर त्यांच्यासाठी देवा त्यांना आशीर्वाद देवो, माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहे " आता अन्नू कपूरचे शब्द हे काही लोकांना मजेदार वाटले आहेत. आता या व्हिडिओबद्दल सोशल मीडियावर बरीच चर्चा होताना दिसत आहेत.
अन्नू कपूरला केलं यूजर्सनं ट्रोल : एका यूजरनं आपल्या पोस्टवर लिहिलं, 'आपल्या मुलीला पण असंच म्हणणार का ?' दुसऱ्या एकानं लिहिल, 'हे अन्नू कपूरचे कौतुक करीत आहे की, जोडा ओला करून मारत आहे.' दुसऱ्या एकान लिहिलं, 'हे काय लहान कृत्य आहे.' याशिवाय काहीजण अन्नू कपूरला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. दरम्यान तमन्ना भटियाचं 'आज की रात' अॅटम नंबर हे खूप गाजल आहे. अनेक पार्ट्यांमध्ये हे गाणं वाजविले जाते. याशिवाय अनेकांनी या गाण्यावर अनेत रिल तयार केले आहेत.
