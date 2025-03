ETV Bharat / entertainment

ताश्कंद आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातमध्ये लेकाचं यश पाहून अमिताभ बच्चनची छाती अभिमानानं फुलली... - AMITABH BACHCHAN

मुंबई : मेगास्टार अमिताभ बच्चन त्यांचा मुलगा-अभिनेता अभिषेक बच्चन यांच्यावरील प्रेम आणि आपुलकी दाखवण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. अलीकडेच ताश्कंदमध्ये ज्युनियर बच्चनला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळालं. यानंतर बिग बीला खूप आनंद झाला आहेत. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी ताश्कंद येथे आलेल्या अभिषेक बच्चनवर बिग बींनी सोशल मीडियाच्या माध्यामातून खूप प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. 18 मार्चच्या मध्यरात्री अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ताश्कंद फिल्म फेस्टिव्हलमधील अभिषेकचा व्हिडिओ शेअर केला. या पोस्टमध्ये त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'अभिषेक, ताश्कंदमध्ये तुमचा सन्मान होत आहे. तिथल्या लोकांचे प्रेम, जे तुमची गाणी गातात आणि एक वडील म्हणून माझ्यासाठी हा खूप अभिमानाचा क्षण आहे. आता तुमचे नवीन गाणं पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. खूप खूप आशीर्वाद आणि प्रेम.'

अमिताभ बच्चन यांनी केला अभिषेकवर कौतुकाचा वर्षाव : 'बिग बी' यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, 'ज्युनियर बच्चन ताश्कंद फिल्म फेस्टिव्हल 2025मध्ये सहभागी होत आहेत, जिथे 'घूमर' मंचावर आहे. सीमा ओलांडणाऱ्या, पिढ्यांना प्रेरणा देणाऱ्या आणि सिनेमाच्या शक्तीचा उत्सव साजरा करणाऱ्या कथाकथनाच्या कलेला आदरांजली.' याशिवाय अमिताभ बच्चन यांनी आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं, 'मुलाची प्रतिभा ऐकल्यानंतर आणि पाहिल्यानंतर, वडिलांसाठी अभिमानाचे शब्द कमी पडतात.' प्रतिभा शब्दात कैद करता येत नाही. शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, अभिषेक उझबेकिस्तानमधील ताश्कंद येथे 2025च्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी होताना दिसत आहे. दरम्यान 'घूमर' चित्रपटात अभिषेकनं मुख्य भूमिका केली होती.

T 5321(i) - पुत्र की प्रतिभा को सुन देखकर, एक पिता के लिये गर्व का शब्द छोटा पड़ जाता है ।" an aura cannot be captured in words…शब्दों में प्रतिभा कैद नहीं होती…"👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽~sk<="" p>— amitabh bachchan (@srbachchan) March 18, 2025