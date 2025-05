ETV Bharat / entertainment

भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाल्याबद्दल अमिताभ बच्चननं व्यक्त केला आनंद, 'अग्निवीर'साठी 'जिंदाबाद'चे दिले नारे - AMITABH BACHCHAN

अमिताभ बच्चन ( अमिताभ बच्चन (ANI) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 26, 2025 at 2:20 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 4:28 PM IST 1 Min Read

मुंबई : बॉलिवूडचे मेगास्टार अमिताभ बच्चन अनेकदा सोशल मीडियावर आपले विचार व्यक्त करतात. २६ मे रोजी सकाळी त्यांनी सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट शेअर केल्या आहे. यामध्ये त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सांगितलं. याशिवाय त्यांनी अग्निवीरांसाठी घोषणाही दिल्या. सोशल मीडियावर सक्रिय असलेले अमिताभ बच्चन अनेकदा त्यांच्या व्यग्र वेळापत्रकातून थोडा वेळ काढून चाहत्यांसाठी पोस्ट करत असतात. दरम्यान त्यांनी केलेल्या एका पोस्टमध्ये, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल लिहिलं की, 'भारत ही जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत आणि अडीच-तीन वर्षांत देश तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. अमेरिका: $३०.५१ ट्रिलियनच्या जीडीपीसह, चीन: $१९.२३ ट्रिलियनच्या जीडीपीसह, जर्मनी: $४.७४ ट्रिलियनच्या जीडीपीसह आणि भारत: अंदाजे $४ ट्रिलियनसह.' अमिताभ बच्चननं केली पोस्ट शेअर 'याशिवाय, बिग बींनी आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये त्यांनी भारतीय सैनिकांचा एक कोलाज फोटो शेअर केला आहे. पोस्टवर मेगास्टारनं कॅप्शनमध्ये 'अग्निवीर जिंदाबाद, जय भारत माता की, जय हिंद' असं लिहिलं आहे. याशिवाय त्यांनी पोस्टमध्ये देशाच्या तिरंग्या ध्वजाचा इमोजीही जोडला आहे.

