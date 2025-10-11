सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसानिमित्त 'जलसा'बाहेर चाहत्यांची गर्दी...
अभिनेता अमिताभ बच्चन यांचा ११ ऑक्टोबर रोजी वाढदिवस आहे. या विशेष दिवशी अभिनेत्याच्या घराबाहेर खूप गर्दी असल्याची दिसत आहे.
Published : October 11, 2025 at 5:37 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन आज ११ ऑक्टोबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत. आता या विशेष दिवशी अभिनेत्याला शुभेच्छा देण्यासाठी अनेकजण त्यांच्या मुंबईतील 'जलसा' घराबाहेर उभे आहेत. आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. शहंशाहच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक ठिकाणी मिठाई आणि केक कापले जात आहेत. दरम्यान सकाळपासून बच्चन यांच्या 'जलसा' बाहेर लोकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. तसेच अनेकदा चाहते अमिताभ बच्चन यांची एक झलक पाहाण्यासाठी त्याच्या घराबाहेर उभे राहतात. अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी अनेक चाहते हे, त्यांच्या सारखा दिसणार लूक करत असून आपले फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत.
अमिताभ बच्चन यांचा वाढदिवस : अमिताभ बच्चन यांना भेटण्यासाठी देशातील वेगवेगळ्या शहरातून अनेक लोक आले आहेत. रात्री १२:०० वाजता पासून शहंशाहची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुर होते. आता अमिताभ यांच्या घराबाहेर अनेक पोलीस तैनात केले गेले आहेत. 'जलसा'च्या बाहेर अनेक चाहते असून रात्री अमिताभ बच्चन बाहेर आले नाही. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी विचारले असता त्यांनी बच्चन साहेब काही कारणामुळं बाहेर येणार असं सांगितल्यानंतर, चाहते हे नाराज झाले होते. मात्र तरीही या चाहत्यांमध्ये अमिताभ बच्चनबद्दलचे प्रेम कमी झालं नाही. काही चाहते 'जलसा'बाहेर अमिताभ यांची वाट बघत होते.
अमिताभ बच्चन यांचं वर्कफ्रंट : अमिताभ बच्चन आज आपला ८३वा वाढदिवस साजरा करत आहे. दरम्यान यावर्षी बिग बींनी 'केबीसी'च्या सेटवर त्यांचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. या विशेष प्रसंगी या शोमध्ये दिग्गज लेखक जावेद अख्तर आणि त्याचा मुलगा दिग्दर्शक -अभिनेता फरहान अख्तर आले होते. दरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ते पुढं 'कल्कि 2898 एडी २' या चित्रपटामध्ये साऊथ अभिनेता प्रभासबरोबर दिसणार आहे. याशिवाय त्यांचा 'उयर्नधा मनिथान' हा चित्रपट देखील प्रेक्षकांना भेटीला येणार आहे.
