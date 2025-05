ETV Bharat / entertainment

भारत-पाकिस्तान संघर्षात वीरमरण आलेल्या भारतीय जवानांसाठी आणि त्यांच्या मातांसाठी आलिया भट्टनं लिहिली भावनिक पोस्ट... - ALIA BHATT

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 13, 2025 at 12:48 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 2:37 PM IST 2 Min Read

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोमवारी झालेल्या भाषणानंतर, अभिनेत्री आलिया भट्टनं मंगळवार, १३ मे रोजी भारतीय सीमेवर तैनात असलेल्या जवांनासाठी एक हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर केली. भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावावर आलिया भट्टनं प्रतिक्रिया दिली आहे आणि सीमेवर उभ्या असलेल्या शूर जवानांचं कौतुक केलं आहे.आलिया भट्टनं तिच्या अधिकृत इंस्टाग्रामवर चार पानांची एक नोट शेअर केली आहे. या पानांमध्ये, तिनं सीमेवर तैनात असलेल्या शूर जवानांच्या परिस्थितीचा उल्लेख करत लिहिलं,'गेल्या काही रात्री... वेगळ्या वाटल्या आहेत. जेव्हा एखादा देश श्वास रोखून धरतो, तेव्हा हवेत एक प्रकारची शांतता असते. गेल्या काही दिवसांपासून आम्हाला तीच शांतता, ती चिंता, ती तणावाची नाडी जाणवत आहे, जी प्रत्येक संभाषणामागे, प्रत्येक बातमीच्या सूचनेमागे, प्रत्येक जेवणाच्या टेबलाभोवती प्रतिध्वनित होते. आपले जवान मोकळ्या डोंगरांमध्ये जागे, सतर्क आणि धोक्यात आहेत, त्यांची वेदना आम्हाला जाणवली आहे.' आलिया भट्टची चिठ्ठी : याबद्दल आलियानं पुढं लिहिलं, 'आपल्यापैकी बहुतेकजण घरात सुरक्षित बसले असताना, अंधारात उभे असलेले जवान आपले रक्षण करत आहेत. हे बलिदान तुमच्यावर देखील प्रभाव टाकतं आणि तुम्हाला देखील जाणवतं की, ते फक्त शौर्य नाही, त्याग आहे आणि प्रत्येक गणवेशाच्या मागे एक आई असते, जी झोपलेली नाही, एक आई जी जाणते की तिचे मूल अनिश्चिततेच्या रात्रीचा सामना करत आहे. तसेच तणावाच्या शांततेचा सामना करत आहे, जी एका क्षणात मोडता येते.' आपल्या पोस्टमध्ये आलियानं 'मदर्स डे'चाही उल्लेख केला आहे. आलियाच्या शेवटच्या दुसऱ्या स्लाईडमध्ये असं लिहिलं, 'रविवारी आम्ही 'मदर्स डे' साजरा केला. यावेळी पुष्पगुच्छ वाटले जात होते आणि आलिंगनं दिली जात होती, तेव्हा मी स्वतःला त्या मातांबद्दल विचार करण्यापासून रोखू शकले नाही, ज्यांनी आमच्या हिरोंना इतकं महान बनवलं आणि त्या त्यांच्या पाठीच्या कण्यामध्ये थोड्याशा ताकदीनं तो अभिमान बाळगतात.' आपण ज्यांना गमावलं आहे, त्यांच्याबद्दल आपण शोक करतो. ते सैनिक जे कधीही घरी परतणार नाहीत, ज्यांची नावं आता या देशाच्या आत्म्यात कोरली गेली आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना शक्ती मिळो.'

