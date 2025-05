ETV Bharat / entertainment

कान फिल्म फेस्टिव्हलमधील दुसऱ्या दिवसाचा आलिया भट्टचा लूक व्हायरल, वाचा सविस्तर... - CANNES 2025 AND ALIA BHATT

आलिया भट्ट ( Alia Bhatt - Getty Images )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 25, 2025 at 1:40 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 2:01 PM IST 1 Min Read

मुंबई - बॉलिवूडची सुंदर अभिनेत्री आलिया भट्टनं कान फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये धमाका केला आहे. या कार्यक्रमातील अभिनेत्रीचा फर्स्ट लूक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, यानंतर तिचे अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यामातून कौतुक करत आहेत. आलिया तिच्या पहिल्या गुच्ची या ब्रँडनं डिझाइन केलेल्या साडीत रेड कार्पेटवर इतिहास रचताना दिसली. जरी तिनं पूर्णपणे साडी नसली तरी, गुच्चीचा पहिला साडीपासून प्रेरित असलेला पोशाख असल्याचं सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे. आलियानं घातलेला पोशाख खुप सुंदर असून ती यात देखणी दिसत आहे. आलियाचा हा लूक पारंपारिक आणि पाश्चात्य शैलीचे मिश्रण होते. आलिया भट्टचा कान फिल्म फेस्टिव्हलमधील लूक : तिचा हा पोशाख क्रिस्टल्सनं सजवलेला असून यावर गुच्चीचा लोगोही अनेक ठिकाणी आहे. यावेळी आलियानं तिचे केस यावर मोकळे सोडले होते. कमीत कमी दागिने आणि हलक्या कानातले आणि नेकलेससह, तिनं तिचा लूक पूर्ण केला होता. ७८ व्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमधील आलिया भट्टच्या या लूकचे फोटो रेडिटवर व्हायरल झाले आहेत. यावर आता अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या पोस्टवर म्हटलं, 'बाय द वे, मी तुम्हाला सांगतो की ही गुच्चीनं डिझाइन केलेली पहिली साडी आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं 'व्वा आलिया, आम्हाला हेच हवे होते.' आणखी एकानं लिहिलं, 'जबरदस्त आलिया सर्वत्र वर्चस्व गाजवत आहे.'

