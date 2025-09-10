अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी ३'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'जॉली एलएलबी ३'चा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे.
Published : September 10, 2025 at 3:40 PM IST
मुंबई : अभिनेता अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा चित्रपट 'जॉली एलएलबी ३'चा ट्रेलर आज १० सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आहे. चाहते अक्षय कुमारच्या वाढदिवशी ९ सप्टेंबर रोजी चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज होण्याची वाट पाहत होते, मात्र असं काही झालं नाही. आज चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानं अक्षयच्या चाहत्यांना आता मेजवानी मिळाली आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा खूप गंभीर आणि मजेशीर आहे. ट्रेलरमध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्यात वाद पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान 'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटासाठी तुम्हाला जास्त वाट पाहावी लागणार नाही, कारण हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
'जॉली एलएलबी ३'चा ट्रेलर कसा आहे? :'जॉली एलएलबी ३'चा ट्रेलर पाहिल्यानंतर कळते की, यावेळी लढाई थेट जनता आणि एका मोठ्या राजकीय नेत्यामध्ये आहे. जॉलीज म्हणजेच अक्षय आणि अर्शद हे दोघेही हा खटला लढताना दिसणार आहे. अक्षय राजकीय नेत्यासाठी न्यायालयात आपले युक्तिवाद आणि पुरावे सादर करताना दिसणार आहे आणि अर्शद एका महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात आपले युक्तिवाद आणि पुरावे सादर करताना दिसणार आहे. न्यायाधीश सौरभ शुक्ला न्यायालयात प्रश्नोत्तरे, आरोप आणि प्रतिआरोप आणि पुरावे यांच्यात चिरडले जातील. गंभीर बाबींसोबतच ट्रेलरमध्ये हलकीफुलकी विनोदी देखील जोडण्यात आले आहेत.
'जॉली एलएलबी' या चित्रपटाचे दोन्ही भाग : 'जॉली एलएलबी' हा चित्रपट २०१३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता, यामध्ये अर्शद वारसी होता. यानंतर अक्षय कुमारनं 'जॉली एलएलबी २' (२०१७) मध्ये वकिलाची भूमिका केली होती. आता 'जॉली एलएलबी ३'मध्ये, वकिलाच्या काळ्या गणवेशात जगदीश्वर मिश्रा (अक्षय) आणि अर्शद (जगदीश त्यागी) यांच्यात बरेच वाद होताना दिसणार आहेत. सुभाष कपूर यांच्या कोर्ट ड्रामाचा तिसरा भाग प्रेक्षकांचे किती मनोरंजन करतो हे काही दिवसात समजेल. या चित्रपटामध्ये यावेळी प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन पाहायला मिळणार आहे.
