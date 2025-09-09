ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमार मानलं चाहत्यांचं आणि समर्थकांचं आभार, पोस्ट व्हायरल...

अक्षय कुमारनं त्याच्या वाढदिवसाच्या सकाळी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यानं चाहत्यांचं आणि समर्थकांचं आभार मानलं आहेत.

Akshay kumar
अक्षय कुमार (Akshay kumar (Etv Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 11:13 AM IST

मुंबई - अभिनेता अक्षय कुमारनं त्याच्या वाढदिवसानिमित्त एक सकाळी आपल्या चाहत्यांसाठी भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यानं चाहते आणि सर्व दिग्दर्शक, निर्मात्यांचं आभार मानलं आहेत. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी ५८ वर्षांचा झालो आहे. मी गेल्या ३४ वर्षांपासून इंडस्ट्रीमध्ये आहे. मी १५० हून अधिक चित्रपट केले आहेत आणि मी अजूनही बरेच काही करत आहे. ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, ज्यांनी माझे तिकीट विकत घेतले, ज्यांनी मला साइन केलं, ज्यांनी मला प्रोड्यूस केले, ज्यांनी मला दिग्दर्शित केले आणि मार्गदर्शन केले त्या सर्वांचे आभार. हा प्रवास जितका माझा आहे, तितकाच तुमचा आहे. माझ्या बर्थडे त्या लोकांना डेडिकेट आहे, जे माझ्यावर आज पण विश्वास ठेवतात. प्रेम आणि प्रार्थना करा. तुमचा अक्षय, जय महाकाल।'

लोकांच्या प्रतिक्रिया : अक्षयनं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं,'माझे काम टिपणाऱ्या राहुल नंदा यांचं, माझ्या आवडत्या लोकांचे, माझ्या चाहत्यांचे खूप खूप आभार.' आपल्या पोस्टमध्ये अक्षयनं स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो काळा टी-शर्ट, काळी पॅन्ट आणि काळी ब्लेझर घातलेला दिसत आहे आणि त्याच्या सर्व चित्रपटातील पात्रे त्याच्याभोवती दिसत आहेत. आता अक्षयच्या या पोस्टवर अनेकजण कमेंट्स करत आहेत. एकानं या पोस्टवर लिहिलं आहे की, 'साहेब कृपया 'हेरा फेरी ३'ची घोषणा करा.' दुसऱ्या एकानं वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आणखी एकानं लिहिलं, '५८ वर्षे आणि १५० हून अधिक चित्रपट हे आमच्या 'खिलाडी कुमार'शिवाय कोणीही करू शकत नाही.' याशिवाय अनेकजण अक्षयच्या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून त्याचे कौतुक करत आहेत.

अक्षय कुमारचं वर्कफ्रंट : तसेच अक्षयच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर, तो पुढं 'जॉली एलएलबी ३' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. सध्या हा चित्रपट वादच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. याशिवाय तो 'वेलकम टू द जंगल', 'भूत बंगला' आणि 'हेरा फेरी ३' या चित्रपटामध्येही दिसणार आहेत.

