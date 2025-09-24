ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या कमाईत झाली घट, पाहा आकडा...

अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'जॉली एलएलबी ३'नं बॉक्स ऑफिसवर ६० कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.

'जॉली एलएलबी ३' चित्रपट
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 1:04 PM IST

मुंबई - अभिनेता अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर नवीन रिलीज झालेला 'जॉली एलएलबी ३' बॉक्स ऑफिसवर चांगला कमाई करत आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन करत आहे. या चित्रपटानं सुरुवातीच्या आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली होती. यानंतर दुसऱ्या सोमवारी त्याच्या कलेक्शनमध्ये घट झाली आहे. मंगळवारी रिलीजच्या पाचव्या दिवशी, चित्रपटानं किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'जॉली एलएलबी ३'नं रिलीजच्या पाचव्या दिवशी किती केली कमाई : 'जॉली एलएलबी ३' आता प्रेक्षकांचं मन जिंकलं आहे. या चित्रपटात दोन वकील आहे, जे कोर्टरूममध्ये खूप गोंधळ घालतात. यांची नावे अक्षय कुमार ( जगदीश्वर मिश्रा) आणि अर्शद वारसी ( जगदीश त्यागी ) आहेत. या चित्रपटामध्ये दोघेही एकमेकांकडून केस हिसकावून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. या दोघांमध्ये या चित्रपटामध्ये एक मजेदार स्पर्धा दाखवण्यात आली आहे. याशिवाय, न्यायाधीशाची भूमिका साकारणारा सौरभ त्रिपाठीचा देखील कॉमेडीचा तडका या चित्रपटात दाखविण्यात आला आहे. तसेच या चित्रपटामध्ये हुमा कुरेशी आणि अमृता राव यांनीही विशेष भूमिका केल्या आहेत.

'जॉली एलएलबी ३'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी १२.५ कोटींची कमाई केली होती. यानंतर दुसऱ्या दिवशी चित्रपटानं २० कोटी, तिसऱ्या दिवशी २१ कोटी, चौथ्या दिवशी ५.५ कोटी आणि पाचव्या दिवशी ६.५ कोटींची कमाई केली होती. आता हा चित्रपट ६व्या दिवशी किती कमाई करेल हे येणार्‍या काळात समजेल. सध्या 'जॉली एलएलबी ३' बॉक्स ऑफिसवर मजबूत पकड राखत असून याची एकूण कमाई ६८.८८ कोटींची झाली आहे. या चित्रपटाचं एकूण बजेट १२० कोटी आहे. यामुळं हा चित्रपट दुसऱ्या आठवड्यात १२० कोटींची कमाई करेल अशी सध्या अपेक्षा केली जात आहे. याशिवाय या चित्रपटाचा रिलीजपूर्वी खूप गोंधळ निर्माण झाला होता. यानंतर सर्व काही ठिक झाल्यानंतर हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला.

