ETV Bharat / entertainment

अजय देवगण-रितेश देशमुख स्टारर 'रेड २'चं अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग, जाणून घ्या आकडा... - AJAY DEVGN AND RAID 2

'रेड २' चित्रपट ( 'रेड २' अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग रिपोर्ट (चित्रपट पोस्टर) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 30, 2025 at 10:32 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:44 AM IST 1 Min Read

मुंबई - अभिनेता अजय देवगण आणि रितेश देशमुख यांचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'रेड २' उद्या म्हणजेच १ मे रोजी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे. २०१८ रोजी प्रदर्शित झालेला 'रेड' हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. आता या चित्रपटाचं सीक्वेल प्रदर्शित होत आहे, ज्यामुळे अनेकजण उत्सुक आहेत. प्रेक्षकांसाठी सर्वात रोमांचक गोष्ट म्हणजे चित्रपट रितेश देशमुख हा खलनायकच्या भूमिकेत दिसणार आहे. 'रेड २'च्या ट्रेलरला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, त्यामुळे अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगही चांगली झाली आहे. अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये चित्रपटानं किती कमाई केली आणि पहिल्या दिवशी चित्रपट किती कमाई करू शकतो, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 'रेड २' बॉक्स ऑफिसवरील अंदाज : 'रेड २'नं अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग कमाईत अक्षय कुमारच्या 'केसरी २'ला मागं टाकलं आहे. अक्षय कुमार 'स्टारर केसरी २' चित्रपटाची सुमारे ५७ हजार तिकिटे अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये विक्री झाली होती, ज्यातून कमाई १.९ कोटी रुपये होती. त्यामुळे अजय देवगणचा 'रेड २' अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये पुढं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अजय देवगणच्या 'रेड २'नं अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये चांगली कमाई केली आहे. हा चित्रपट १ मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे, जो कामगार दिनाची सुट्टी आहे, ज्याचा चित्रपटाला फायदा याला होऊ शकतो. आज अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगसाठी फक्त एकच दिवस शिल्लक आहे, ज्यामुळे कमाईत आणखी वाढू शकते.

Last Updated : April 30, 2025 at 11:44 AM IST