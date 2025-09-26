'सन ऑफ सरदार २' ओटीटीवर होईल प्रसारित, कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या...
बॉलिवूड स्टार अजय देवगण आणि मृणाल ठाकूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'सन ऑफ सरदार २' ओटीटीवर रिलीज होणार आहे.
मुंबई - बॉलिवूड स्टार अजय देवगण अभिनीत विनोदी चित्रपट 'सन ऑफ सरदार २' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर १ ऑगस्ट रोजी रिलीज झाला होता. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना घरी बसून पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट आज म्हणजेच २६ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे. 'सन ऑफ सरदार २' हा २०१२मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'सन ऑफ सरदार'चा सीक्वेल आहे. हा चित्रपट देखील खूप विनोदी होता. आता जर तुम्ही 'सन ऑफ सरदार २' पाहिला नसणार तर तुम्हाला हा चित्रपट कुटुंबाबरोबर पाहायला मिळेल. दरम्यान हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे, यासाठी स्ट्रीमिंग कंपनीनं गुरुवारी सोशल मीडिया हँडलवर चित्रपटाच्या रिलीज घोषणा केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं, 'सायलेन्सर पाओ पुत्तर. द सरदार लवकरच येणार आहे. २६ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर 'सन ऑफ सरदार २' पाहा."
'सन ऑफ सरदार २' या चित्रपटाबद्दल : 'सन ऑफ सरदार २' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन विजय कुमार अरोरा यांनी केलंय. या चित्रपटामध्ये अजय देवगण व्यतिरिक्त मृणाल ठाकूर, संजय मिश्रा, रवी किशन, नीरू बाजवा, कुब्रा सैत, दीपक डोब्रियाल, चंकी पांडे, विंदू दारा सिंग, रोशनी वालिया, शरत सक्सेना, साहिल मेहता आणि दिवंगत मुकुल देव हे कलाकार आहेत. हा चित्रपट मुकुल देवचा शेवटचा चित्रपट आहे. 'सन ऑफ सरदार २' या चित्रपटानं अपेक्षेनुसार कमाई केली नाही. या चित्रपटानं सुमारे ४६.९४ कोटी केली होती, तर जगभरात यानं ६५.८९ कोटींची कमाई केली होती. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर फ्लॉप ठरला होता.
'सन ऑफ सरदार २'बद्दल : 'सन ऑफ सरदार २'चा पहिला भाग २०१२ मध्ये प्रदर्शित झाला असून यात सोनाक्षी सिन्हा, जुही चावला आणि संजय दत्त यांच्या विशेष भूमिका केल्या होत्या. 'सन ऑफ सरदार २' हा चित्रपट २५ जुलै २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार होता, मात्र हा चित्रपट १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता.
