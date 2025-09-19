एआयमुळं चित्रपटसृष्टी धोक्यात ? वाचा सविस्तर...
एआयमुळं जग हे धोक्यात आहे असं अनेकजण म्हणतात. आता या विषयावर काही चित्रपटसृष्टीतील नामांकित व्यक्तींनी आपलं मत मांडलं आहेत.
September 19, 2025
मुंबई - बॉलिवूडमध्ये सध्या व्यत्यय आणि वादविवाद होत आहेत, कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चित्रपट उद्योगात परिवर्तन घडवून आणत आहे, दृश्य प्रभाव आणि संपादनापासून ते संपूर्ण चित्रपट तयार करण्यापर्यंत आणि शेवट बदलण्यापर्यंत सर्वकाही बदलत आहे. काहीजण एआयला खर्च वाचवणारे साधन मानतात जे निर्मात्यांना सक्षम करेल, तर अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवणे आणि इतर अनेक दिग्दर्शकांसह ते सर्जनशील अखंडता आणि कलात्मक अभिव्यक्तीसाठी धोका म्हणून पाहतात. चित्रपटांमध्ये बदल करून 'रांझणा'चा शेवट बदलण्यात 'एआय'ची भूमिका काय आहे यावरही वादविवाद सुरू आहेत. 'रांझणा'ची नवीन आवृत्ती ऑगस्टमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता धनुषनं सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती की, 'या पर्यायी शेवटामुळं चित्रपटाचा आत्माच हिरावून घेतला गेला आहे. माझ्या स्पष्ट आक्षेपाला न जुमानता संबंधित पक्षांनी ते पुढं नेलं. चित्रपटांमध्ये बदल करण्यासाठी एआयचा वापर कला आणि कलाकार दोघांसाठीही एक गंभीर चिंताजनक उदाहरण आहे. हे कथाकथनाच्या अखंडतेला आणि सिनेमाच्या वारशाला धोका निर्माण करते.' दिग्दर्शक आनंद एल राय म्हणतात की, 'एआय निश्चितपणे भविष्य आहे... भूतकाळ बदलण्यासाठी ते नाही.'
अलीकडेच, भारतातील पहिल्या पूर्णपणे एआय-निर्मित फीचर फिल्म, 'चिरंजीवी हनुमान - द एटरनल'ची घोषणा मनोरंजन फर्म कलेक्टिव्ह आर्टिस्ट्स नेटवर्कनं केली आहे, त्यामुळं अनेक चित्रपट निर्मात्यांना प्रभावित केलं नाही. मोटवणे यांनी सोशल मीडियावर लिहिल, 'मेड इन एआय' असताना लेखक आणि दिग्दर्शकांची कोणाला गरज आहे?' २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या पौराणिक महाकाव्याचा उद्देश जागतिक प्रेक्षकांसाठी प्राचीन आख्यायिका अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह एकत्रित करणे आहे, ज्यामध्ये हिंदू देव हनुमानाची कथा सांगितली आहे. कलेक्टिव्ह आर्टिस्ट्स नेटवर्कचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मानवी कलाकार, लेखक आणि दिग्दर्शकांचा विश्वासघात म्हणून कश्यप यांनी या प्रोजेक्टचा निषेध केला. कलेक्टिव्ह आर्टिस्ट्स नेटवर्कचे संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम यांनी निर्मात्यांपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला, कलाकारांना अशा उपक्रमांना पाठिंबा देणाऱ्या एजन्सी सोडण्याचे आवाहन केले आणि चित्रपटाला उद्योगाच्या घसरणीचे लक्षण म्हणून वर्णन केले. चित्रपट निर्मितीमध्ये एआयची भूमिका आणि मानवी कलात्मकतेच्या मूल्यावर त्याचा संभाव्य परिणाम याबद्दलचा मोठा वाद अधोरेखित करतो.
अनेक कलाकार आणि चित्रपट निर्माते तीव्र चिंता व्यक्त करतात, परंतु त्यापैकी काहीजण या धोक्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्याऐवजी, त्यांना वाटते की एआय, सर्वोत्तम परिस्थितीत, उद्योगाला नवीन कल्पनांसाठी खुले करेल. दिग्दर्शक शेखर कपूरसारखे समर्थक एआयला एक साधन म्हणून पाहतात, जे निर्मात्यांना सक्षम बनवू शकते, चित्रपट निर्मितीचे लोकशाहीकरण करू शकते आणि पूर्णपणे नवीन एआय-निर्मित स्टार्स आणि पात्रांची निर्मिती देखील करू शकते, विशेषतः स्वतंत्र चित्रपट निर्मात्यांना फायदा होतो. मोठ्या बजेटच्या चित्रपटाच्या खर्चाच्या तुलनेत एआयवर काहीतरी करण्याची किंमत खूप कमी आहे आणि म्हणूनच एआय एखाद्या व्यक्तीकडून एक वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपट तयार करण्याची क्षमता आणते, ज्यासाठी खूप कमी संसाधनांची आवश्यकता असते. म्हणूनच ते चित्रपट निर्मितीचे लोकशाहीकरण करते," असे कपूर म्हणतात, जे 'मासूम', 'मिस्टर इंडिया' आणि १९९८ च्या 'एलिझाबेथ' यासारख्या क्लासिक्सचे दिग्दर्शन करणारे ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते आणि सात अकादमी पुरस्कारांसाठी नामांकित झाले होते. "एआय ही एक प्रचंड लोकशाही तंत्रज्ञान आहे कारण ती अशा लोकांना संधी देते ज्यांना ती कधीच मिळणार नाही. भारतातील किती लोकांना चित्रपट शाळांमध्ये जाणे परवडतील? एआय निर्मात्यांना सक्षम करेल, स्वतंत्र चित्रपट निर्मात्यांना खेळाचे क्षेत्र समान करेल आणि अगदी नवीन, एआय-निर्मित चित्रपट स्टार्स आणि पात्रांची निर्मिती देखील करेल," असे ते म्हणाले.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कपूर म्हणतात की, "एआय चांगल्या कथाकथनाची जागा घेऊ शकत नाही किंवा पडद्यावर उत्तम कामगिरी करू शकत नाही. सर्वोत्तम कथा अप्रत्याशित असतात आणि एआय अप्रत्याशितता हाताळू शकत नाही. तसेच, एआय सध्या पडद्यावर उत्तम कामगिरी करू शकत नाही - कारण जर तुम्ही या जगातील कोणत्याही मोठ्या स्टारकडे पाहिले तर त्यांचे डोळे काम करतात, त्यांचा चेहरा नाही," असे कपूर म्हणतात, जो एआयला त्याच्या स्वतःच्या कामात सक्रियपणे एकत्रित करत आहे (वॉरलॉर्डसह, साइंस फिक्शन - वेब सीरीज), आणि मुंबईच्या धारावी झोपडपट्टीत एआय-केंद्रित फिल्म स्कूल स्थापन करण्याची योजना देखील आखत आहे. वॉरलॉर्ड ही मुंबईस्थित स्टुडिओ ब्लोच्या सहकार्यानं एआय-निर्मित विज्ञान कथा मालिका आहे. इंटरडिमॅशनल योद्धे, गूढ क्रिस्टल्स आणि ऑरगॅनिक, जेलीफिश-प्रेरित स्पेसशिप असलेले हे मालिका आयामांमध्ये प्रेमाचा शोध घेते. कपूर असेही मानतात की, "एआय फक्त अशा चित्रपट निर्मात्यांसाठी विनाशकारी ठरेल जे प्रेडिक्टेबल, फॉर्म्युला चित्रपट बनवतात. जर तुमचे चित्रपट प्रेडिक्टेबल असतील... तर अर्थातच, एआय तुम्हाला नष्ट करेल." असं कपूर म्हणतात.
एआय-चालित चित्रपट निर्मितीमध्ये आघाडीवर असलेल्या स्टुडिओ ब्लोचे सह-संस्थापक आणि सीईओ दीपंकर मुखर्जी कपूर यांच्याशी सहमत आहेत. "एआय पारंपारिक खर्चाच्या काही अंशानं उत्पादनाचे प्रमाण १०० पट वाढवण्याचे वचन देतो. यामुळं चित्रपट निर्मात्यांना नवीन कथा, नवीन चेहरे, नवीन जग वापरून पाहण्यात येणारे धोके टाळता येतात. सध्या, आम्ही एका अशा चित्रपटावर काम करत आहोत जो १० वर्षांहून अधिक काळ उद्योगानं अत्यंत महागडा म्हणून नाकारला आहे. एआयनं अखेर जगाला आणि त्यातील पात्रांना न्याय देणे शक्य केले आहे. श्री कपूर यांच्याबरोबर काम करण्याचा आम्हाला अभिमान आहे असा 'वॉरलॉर्ड' देखील एआयच्या मदतीशिवाय बनवणे अशक्य झाले असते. एआय केवळ या उद्योगालाच फायदा देणार नाही तर तो वाचवेल. भारतीय चित्रपटाचे आर्थिक मॉडेल बिघडले आहे. आणि एआय हा या समस्येचा एक भाग आहे," मुखर्जी म्हणतात.
कपूर यांचे मत आहे की एआयच्या उदयाचा सुरुवातीला सुपरहिरो चित्रपटांसारख्या उच्च-बजेट चित्रपटांवर परिणाम होईल जिथे तुम्ही 'अॅक्शनवर अवलंबून' असता आणि "कदाचित पौराणिक चित्रपट जिथे तुम्ही ती पात्रे निर्माण करू शकता. पण प्रथम ते खूप जास्त बजेट असलेल्या चित्रपटांना मारेल जे खूप जास्त व्हीएफएक्स वापरतात जसे की 'अवतार', 'धूम', 'स्टार वॉर्स' ... ते एआयसह करणे सोपे आहे, नंतर कोणतेही मोठे मार्वल चित्रपट ... 'बॅटमॅन', 'सुपरमॅन', 'स्पायडरमॅन' ... जेव्हा तुम्ही त्यांना पाहता तेव्हा ते कलाकार बदलतात पण ते पोशाख बदलत नाहीत, सुपरहिरो किंवा सुपरवुमन त्याच्या पोशाखानं ओळखले जाते. त्या चित्रपटांमध्ये फक्त पाच किंवा सहा मूलभूत भावना असतात. एकदा तुमच्याकडे 'बॅटमॅन' आला की तुम्हाला अभिनेता कोण आहे हे देखील कळणार नाही. बहुतेक सुपरहिरो चित्रपट आणि कदाचित पौराणिक चित्रपट एआयद्वारे बनवले जातील आणि ते करणे सोपे होईल कारण तुम्ही खरोखर कलाकारांच्या कामगिरीवर अवलंबून नाही, तुम्ही अॅक्शनवर अवलंबून आहात. एआयवर हनुमान करणे ही एक चांगली कल्पना आहे. या जगात कुठेही बसलेली मुले (तरुण इच्छुक दिग्दर्शक) न्यू यॉर्कमधून किंवा त्याला हवे तिथे स्पायडरमॅन तयार करू शकतात. ते असे चित्रपट आहेत जे प्रथम बंद पडणार आहेत कारण आपल्याकडे आता असे चित्रपट बनवण्यासाठी मोठे बजेट नाही, लहान मुले ते करू शकतात," कपूर म्हणतात, "मासूम' बनवू शकतो. पुढची पिढी पण एआयवर 'मासूम' करू शकत नाही, कारण त्यात भावना आणि कामगिरीवर अवलंबून असते," कपूरनं असं म्हटलं.
दिग्दर्शक शकुन बत्रा यांनी होकार दिला. "एक मैं और एक तू', 'कपूर अँड सन्स' आणि 'गहराइयां' सारख्या भावनिक बॉलिवूड नाटकांसाठी ओळखले जाणारे बत्रा म्हणतात, "एआयचा पहिला वापर व्हीएफएक्स जड चित्रपटांचे बजेट कमी करेल, ज्यासाठी तुम्ही कोट्यवधी रुपये आणि महिने तयारी खर्च करता आणि ते खूपच कमीमध्ये होईल. एआयमुळं कोणत्याही प्रकारच्या धोक्यात असलेली शेवटची गोष्ट म्हणजे कामगिरी, लेखन किंवा खूप वैयक्तिक भावनिक गतिशीलता असलेली कोणतीही गोष्ट आणि ती कदाचित थोडी दूरची गोष्ट आहे. त्याबद्दल आपण काळजी करू नये. एआय तुम्हाला फक्त मूलभूत सामान्य कथा देऊ शकते. भावनिक चित्रपट तरीही कमी बजेटमध्ये बनवले जातात, फक्त मोठ्या स्टारची फी जास्त असू शकते आणि असा वेळ येईल जेव्हा तुम्ही अभिनेत्याकडून फक्त ४० किंवा ५० दिवसांत मोठा चित्रपट बनवू शकाल कारण विश्रांती, त्यांच्या परवानगीनं आणि संमतीनं तुम्ही एआयच्या मदतीनं बनवू शकता. आशा आहे की, जर तुम्ही मोठा अॅक्शन चित्रपट करत असाल तर तुम्ही तुमचा जड खर्च कमी करू शकाल, तुमच्या कलाकारांच्या फी कमी होऊ शकते. काही पातळीवर, अशा बजेटमध्ये चित्रपट बनवण्याचा मार्ग मिळेल जिथे नफ्याच्या मार्जिनची चांगली आशा आहे."
मुखर्जी हे सांगून पुष्टी करतात की, “स्टुडिओ ब्लो येथे, आमचा असा विश्वास आहे की एआय कॅमेराची जागा घेते, त्यामागील लोकांची नाही. एआय वापरून कलात्मक तेज प्राप्त करण्यासाठी लेखक, दिग्दर्शक, सिनेमॅटोग्राफर, प्रोडक्शन डिझायनर यांचे दृष्टिकोन पवित्र आणि महत्त्वाचे आहे. २०२६ मध्ये जाहिराती आणि चित्रपटांमध्ये चित्रपट कसे बनवले जातात यात मोठा बदल होईल. एआय प्री-प्रॉडक्शन, प्रोडक्शन आणि व्हीएफएक्स वर्कफ्लोचा एक अविभाज्य भाग बनेल. यामुळं कलाकारांना संपवले जाणार नाही, तर ते कसे काम करतात ते पुन्हा परिभाषित केलं जाईल. मी ज्या बहुतेक चित्रपट निर्मात्यांना भेटतो ते एकतर एआयची थट्टा करतील किंवा त्याची भीती बाळगतील. जेव्हा कलाकार एआयशी सहयोग करतात तेव्हा एआयच्या शक्यता दाखविण्यावर त्यांचा दृष्टिकोन बदलतो.”
नुकतीच एआय वापरून पाच भागांची लघुपट मालिका तयार करणारे बत्रा यांना वाटते की, तंत्रज्ञानानं मानवी सर्जनशीलतेला पूरक असले पाहिजे, ओव्हरराइड नाही. "सर्वोत्तम भविष्य तेव्हा असेल जेव्हा दोन कौशल्य संच एकत्र येतील, मी मानवी अभिव्यक्तीच्या प्रयत्नांना पर्याय म्हणून एआयला प्रोत्साहन देत नाही. म्हणून मला वाटते की, आम्हा चित्रपट निर्मात्यांना असलेली भीती योग्य आहे. आता १०० लोकांच्या टीमनं जे काम केले होते ते खूप कमी लोकांसह करता येईल. परंतु त्यामुळं नवीन पदे देखील निर्माण होतील, नवीन, तरुण चित्रपट निर्माते उदयास येतील ज्यामुळं काही प्रमाणात समांतर उद्योग होईल. परंतु अभिनेते, लेखक, तंत्रज्ञांसाठी हे महत्वाचे आहे की, आपण विशेषतः पश्चिमेकडील कलाकार आणि लेखकांसाठी काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. मला वाटते की, त्यांनी आधीच सुरुवात केली आहे. पाहा, एआय येथेच राहणार आहे, चित्रपट व्यवसाय भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या कल्पनेवर चालतो. एआय खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करेल जो सध्या नफ्याच्या मार्जिननं त्रस्त असलेल्या उद्योगासाठी एक मोठा फायदा असेल. यामुळे अनेक संधी देखील उपलब्ध होतील आणि स्वतंत्र चित्रपट निर्मात्यांना निधीसाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. ही दुधारी तलवार आहे. त्यात एक आशादायक कल्पना आहे आणि स्पष्टपणे ती कोणत्याही उद्योगात कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या व्यत्ययासह उद्भवणाऱ्या विद्यमान नोकऱ्यांना आव्हान देते," बत्रा म्हणतात.
बत्रा पुढे म्हणतात, "प्रत्येक स्टुडिओ आणि मोठ्या कलाकारांना हे समजेल की कोणत्याही वेळी आपण AI ला 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त बजेट देऊ नये आणि 70 टक्के मानवी संसाधनांकडे जाऊ द्यावे... जेणेकरून पारंपारिक नोकऱ्यांना काळजी करण्याचे कारण नसेल आणि प्रत्येकाला शिकण्यासाठी आणि संक्रमणासाठी वेळ मिळेल. मला वाटले नव्हते की AI संवाद आणि लिप सिंक करू शकेल पण ते खूप लवकर झाले. गोष्टी तुमच्या कल्पनेपेक्षा वेगाने पुढे जातात. आता AI हा चित्रपट उद्योगापेक्षा खूप मोठा उद्योग आहे. योग्य गोष्ट म्हणजे प्रशिक्षित करणे, सक्षम करणे आणि प्रणाली तयार करणे जेणेकरून आपण पारंपारिक नोकऱ्या सुरक्षित करू शकू आणि त्याच वेळी आपल्या क्रूला AI समजून घेण्यासाठी नियुक्ती आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी थोडे पैसे खर्च करू शकू."
कपूर, बत्रा, रांझणा दिग्दर्शक आनंद एल राय आणि बहुतेक चित्रपट निर्मात्यांना वाटते की 'रांझणा' मुद्दा जिथे चित्रपटाचा शेवट बदलला गेला AI च्या प्रवेशामुळं गोंधळून निर्माण होऊ नये, "रांझणा हा एआयचा मुद्दा नाहीये, तो संमतीचा मुद्दा आहे आणि कायदेशीर संस्थांशी चर्चा करण्याची गरज आहे की, जर मी आज माझ्या पुढच्या चित्रपटासाठी करारावर स्वाक्षरी केली तर मला म्हणता येईल, 'अरे, जर एआयमध्ये काही बदल होणार असतील तर माझी संमती आवश्यक आहे" बत्रा म्हणतात. 'रांझणा'चे दिग्दर्शक म्हणतात की, त्यांच्या चाहत्यांनी मूळ रिलीज झाल्यानंतर १२ वर्षांनीही, न बदललेल्या आवृत्तीला पाठिंबा दिल्यानं त्यांना दिलासा मिळाला.