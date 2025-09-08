ETV Bharat / entertainment

अहान पांडे आणि अनित पड्डा स्टारर 'सैयारा' होईल 'या' दिवशी ओटीटीवर प्रदर्शित...

अहान पांडे आणि अनित पड्डा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'सैयारा' हा चित्रपट लवकरच ओटीटीवर रिलीज होणार आहे.

'सैयारा' चित्रपट
saiyaara movie ('सैयारा'चा ट्रेलर रिलीज (saiyaara movie poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 11:07 AM IST

1 Min Read

मुंबई - मोहित सुरी यांचा चित्रपट ओटीटीवर आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. अहान पांडे आणि अनीत पड्डा स्टारर 'सैयारा'नं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केल्यानंतर ओटीटीवर धमाका करण्यासाठी सज्ज आहे. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी ओटीटीवर रिलीज होणार आहे. 'सैयारा' चित्रपटाच्या कथेनं आणि संगीतानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. या चित्रपटानं रेकॉर्डब्रेक कलेक्शन बॉक्स ऑफिसवर केलं आहे. ५० दिवस थिएटरमध्ये चालल्यानंतर हा चित्रपट ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा चित्रपट ओटीटीवर कधी आणि कुठे तुम्ही पाहू शकता याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'सैयारा' ओटीटीवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होईल? : यशराज फिल्म्सचा रोमँटिक ड्रामा 'सैयारा' १८ जुलै २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला. या चित्रपटामुळं अहान पांडे आणि अनीत पड्डा हे रातोरात स्टार बनवले. तसेच निर्मात्याच्या देखील खूप फायदा झाला. आता 'सैयारा' १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होत आहे. दरम्यान या चित्रपटानं जगभरात ५७६ कोटी रुपये कलेक्शन केलंय. 'सैयारा'नं भारतात ३३७.४५ कोटी रुपये कलेक्शन केलं असून हा चित्रपट वर्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला आहे. या चित्रपटामधील प्रेमकहाणी खूप धमाकेदार आहे. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना खूप काही विशेष पाहायला मिळणार आहे.

'सैयारा'बद्दल : 'सैयारा' हा चित्रपट क्रिश (अहान पांडे) आणि वाणी (अनीत पड्डा) यांच्या प्रेमकथेवर आधारित आहे. या चित्रपटात गीता अग्रवाल, राजेश कुमार, वरुण बडोला, आलम खान, शान ग्रोव्हर, शाद रंधावा, सिड मक्कर आणि नील दत्ता यांनी विशेष भूमिका साकारल्या आहेत. यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मोहित सुरी यांनी केलंय. मोहित यांनी यापूर्वी 'आवारापन', 'आशिकी २', 'एक व्हिलन','वो लम्हे', 'मर्डर २' 'हमारी अधुरी कहानी', 'राज: द मिस्ट्रियस कंटिन्युज', 'मलंग' आणि इतर अनेक चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलंय.

