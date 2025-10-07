ETV Bharat / entertainment

दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांच्या चित्रपटात शर्वरी वाघ आणि अहान पांडे दिसणार एकत्र...

अभिनेत्री शर्वरी वाघ आणि अहान पांडे यांचा अ‍ॅक्शन-रोमान्सवर आधारित एक चित्रपट येणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अली अब्बास जफर करत आहे.

Ahaan Panday and Sharvari Wagh
शर्वरी वाघ आणि अहान पांडे (Ahaan Panday and Sharvari Wagh (ANI And Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 1:13 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शर्वरी वाघ आणि अहान पांडे हे दोन्ही कलाकार आता एका चित्रपटामध्ये एकत्र प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांच्या नवीन अ‍ॅक्शन-रोमान्स चित्रपटात हे कलाकार काम करणार आहेत. अहान पांडेनं त्यांच्या 'सैयारा' चित्रपटामुळं चित्रपटसृष्टीत एक स्वत:ची जागा निर्माण केली आहे. त्याच्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर नवा विक्रम प्रस्थापित केला. याशिवाय शर्वरीनं १०० कोटींच्या हिट 'मुंजा'मध्ये प्रमुख भूमिकेत काम केलं. तिचा हा चित्रपट देखील अनेकांना खूप आवडला होता. या चित्रपटासाठी शर्वरीचं खूप कौतुक झालं होतं.

अभिनेता अहान पांडे आणि अभिनेत्री शर्वरी वाघ दिसणार एकत्र : दरम्यान या दोन्ही कलाकारांनी आता बॉलिवूडमध्ये स्वत:ला सिद्ध केलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ हे दोघेही यशराज फिल्म्सच्या चित्रपटात एकत्र स्क्रिन शेअर करणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अली अब्बास जफर करणार आहेत. यापूर्वी अली अब्बास जफर यांनी 'टायगर जिंदा है'साठी यशराजबरोबर काम केलं होतं. आता या आगामी चित्रपटाच्या माध्यामातून नऊ वर्षांनी अली अब्बास जफर यशराज बॅनरमध्ये पुनरागमन करत आहे. सध्या या आगामी चित्रपटाचं शीर्षक निश्चित झालेलं नाही.

आदित्य चोप्रा आणि अली अब्बास जफर यांची एकत्र चित्रपट : या चित्रपटाची पटकथावर थोड काम सुरू आहे. याशिवाय या चित्रपटाच्या संगीतावर सध्या काम केलं जात आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग अली अब्बास जफर आणि आदित्य चोप्रा पुढील वर्षीच्या पहिल्या महिन्यात, २०२६ मध्ये सुरू करण्याची योजना आखत आहे. दरम्यान आदित्य चोप्रा आणि अली अब्बास जफरचा एकत्र पाचवा चित्रपट असणार आहे. याआधी या दोघांनी 'गुंडे', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'सुलतान' ,'टायगर जिंदा है' या चित्रपटांसाठी एकत्र काम केलं आहे. आता पुन्हा एकदा आदित्य चोप्रा आणि अली अब्बास यांची जोडी बॉक्स ऑफिसवर धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे.

ABBAS ZAFARAHAAN PANDAY AND SHARVARI WAGHYRF FILMअली अब्बास जफरALI ABBAS ZAFARS UPCOMING FILM

