परमवीर चक्र विजेते अधिकारी अरुण खेत्रपाल यांच्या जीवनावर आधारित 'इक्किस'चं फर्स्ट लूक पोस्टरसह रिलीज डेट आली समोर...

परमवीर चक्र विजेते अधिकारी अरुण खेत्रपाल यांच्या जयंतीनिमित्त 'इक्किस' चित्रपटाचा फर्स्ट लूक पोस्टरसह रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 4:05 PM IST
मुंबई - अरुण खेत्रपाल यांच्या जयंतीनिमित्त, चित्रपट निर्मात्यांनी परमवीर चक्र विजेते अधिकारी अरुण खेत्रपाल यांच्या कथेपासून प्रेरित 'इक्किस' चित्रपटातील पोस्टरसह रिलीज डेट जाहीर केली आहे. तसेच श्रीराम राघवन दिग्दर्शित 'इक्किस' चित्रपटातील अगस्त्य नंदाचा लूक प्रदर्शित करण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये, अगस्त्य नंदाच्या हातात बंदूक असल्याची दिसत आहे. याशिवाय तो युद्धात शत्रूला तोंड देताना दिसत आहेत. दरम्यान चित्रपटाच्या पोस्टरबरोबर , निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या शूटिंगबद्दल महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे. निर्मात्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलंय, "अरुण खेत्रपाल यांच्या जयंतीनिमित्त, 'इक्किस'चं शूटिंग, जी नेहमीच आपल्या मनात राहील आणि हे पूर्ण झालंय. हा चित्रपट दिनेश विजन आणि मॅडॉक फिल्म्स यांनी सादर केला आहे."
'इक्किस' चित्रपटाबद्दल : 'इक्किस'हा चित्रपट परमवीर चक्र प्राप्त करणाऱ्या सर्वात तरुण अरुण खेत्रपाल अधिकाऱ्यापासून प्रेरित आहे. अगस्त्य नंदाची आई श्नेता नंदानं या चित्रपटाच्या पोस्टरवर रेड हार्ट इमोजी शेअर करून प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. 'इक्किस' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर डिसेंबर २०२५ मध्ये रिलीज होणार आहे. पूर्वी हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी रिलीज होणार होता. मात्र चित्रपटाचं शूटिंग न झाल्यानं या चित्रपटाची रिलीज तारीख पुढं ढकलण्यात आली. दरम्यान हा चित्रपट अगस्त्य नंदाचा रुपेरी पडद्यावरचा पहिला आहे. यापूर्वी तो ओटीटी नेटफ्लिक्सवरील 'द आर्चीज'मध्ये सुहाना खानबरोबर दिसला होता.
अरुण खेतरपाल यांच्याबद्दल : 'इक्किस' हा चित्रपट १९७१ च्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असून यात अगस्त्य नंदा व्यतिरिक्त धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, एकावली खन्ना, श्री बिश्नोई, सिकंदर खेर आणि आद्यांशी कपूर हे स्टार्स आहेत. या चित्रपटामध्ये अगस्त्य नंदा हा परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल हे एक शूर भारतीय सैन्यात अधिकारी होते, जे १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान हुतात्मा झाले. त्यावेळी त्याचं वय २१ वर्ष होतं. त्यांना शत्रूच्या १० रणगाड्या नष्ट करण्यासाठी ओळखले जाते. त्यांना शौर्याबद्दल मरणोत्तर परमवीर चक्र प्राप्त झाले आहे. हा सर्वोच्च भारतीय सैन्य सन्मान आहे.
