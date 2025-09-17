ETV Bharat / entertainment

अदिती राव हैद्री आणि साऊथ स्टार सिद्धार्थच्या लग्नाला १ वर्ष पूर्ण, अभिनेत्रीनं पतीसाठी शेअर केली पोस्ट

अभिनेत्री अदिती राव हैद्री आणि साऊथ स्टार सिद्धार्थच्या लग्नाला १ वर्ष पूर्ण झालं आहे. आता अभिनेत्रीनं आपल्या पतीसाठी सुंदर पोस्ट शेअर केली आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 11:52 AM IST

1 Min Read
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री अदिती राव हैद्री हिच्या लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. या विशेष प्रसंगी तिनं पती सिद्धार्थबरोबरचे काही फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. आता तिनं शेअर केलेले फोटो अनेकांना आवडत आहेत. या फोटोवर अनेकजण प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. या फोटोसह अदितीनं एक भावनिक नोट लिहिली आहे. यामध्ये तिनं लिहिलं,'हॅपी १ (इन्फिनिटी) अदु सिद्धू! प्रत्येक आयुष्यात एकमेकांना मिळावे.' दरम्यान फोटोमध्ये हे जोडपे एकत्र सुंदर सुट्टींचा आनंद घेताना दिसत आहेत. या फोटोमध्ये दोघेही एकत्र सुंदर दिसत आहेत.

अदिती राव हैद्रीनं शेअर केली पोस्ट : गेल्या वर्षी १६ सप्टेंबर रोजी आदिती आणि सिद्धार्थनं लग्न केलं होतं. या लग्नामध्ये या जोडप्याच्या जवळचे लोक आणि कुटुंबिय उपस्थित होते. दरम्यान गेल्या वर्षी अभिनेत्रीनं अचानक लग्नाचे फोटो शेअर करून तिच्या चाहत्यांना एक सुखद धक्का दिला होता. तिनं आपल्या पोस्टवर लिहिलं होतं, 'तू माझा सूर्य, माझा चंद्र आणि माझे सर्व तारे आहात. सदैव प्रेमळ सोलमेट राहण्यासाठी... हास्यासाठी, कधीही मोठे न होणारे, अंतहीन प्रेम, प्रकाश आणि जादूसाठी. श्रीमती आणि श्री. अदू-सिद्दू.' अदितीच्या लग्नाची बातमी समजल्यानंतर तिचे चाहते देखील खूप खुश झाले होते. तसेच या जोडप्याच्या लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल अनेक चाहते आणि त्यांचे मित्र त्याच्या पोस्टवर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.

अदिती राव हैद्रीचं वर्कफ्रंट : दरम्यान अदिती राव हैद्रीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर अदिती अलीकडेच संजय लीला भन्साळींच्या 'हीरामंडी' या वेब सीरीजमध्ये दिसली होती. ही वेब सीरीज अनेकांना पसंत आली होती. आता देखील अदितीकडे अनेक प्रोजेक्ट्स आहेत. तसेच अदितीच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं मल्याळम चित्रपट 'प्रजापती' (२००६) मधून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर जेष्ठ अभिनेता मामूटी होता. यानंतर तिनं बॉलिवूड चित्रपट 'दिल्ली ६'मध्ये छोटीशी भूमिका केली होती. अदिती रावनं हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय.

