बॉलिवूड स्टार शिल्पा शेट्टीनं बहीण शमिता शेट्टीसह घेतलं साईबाबचं दर्शन...
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं शिर्डीमध्ये जाऊन साईबाबाचं दर्शन घेतलं. तिनं दर्शनानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
Published : October 6, 2025 at 2:10 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 2:16 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिने आपल्या बहीण शमिता शेट्टीसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर दोघींनी साईबाबांच्या धुपाआरतीतही सहभाग घेतला होता. यावेळी साई संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दिपक लोखंडे आणि प्रशांत सूर्यवंशी यांनी शिल्पा शेट्टी यांचा शॉल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला.
शिल्पा शेट्टीनं घेतलं साईबाबाचं दर्शन : साई दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना शिल्पा शेट्टी म्हणाल्या, "साईबाबांचे बोलवणं आलं की, मी लगेच शिर्डीला येते. साईबाबा माझी कायम आठवण ठेवतात आणि मला त्यांच्या दर्शनासाठी बोलावतात. हे माझं भाग्य आहे. आज साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान आणि आनंद वाटला." दरम्यान आपल्या आयुष्याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, "सध्या कोणतीही अडचण नाही. हातपाय काम करत आहे, शरीर तंदुरुस्त आहे. अडचणींचा काळ तोच असतो, जेव्हा मन अस्वस्थ असतं. पण माझ्याबरोबर साईबाबा आहेत, त्यामुळं कुठलीच अडचण नाही. साईबाबांचा श्रद्धा आणि सबुरी हा महामंत्र प्रत्येक भक्तापर्यंत पोहोचला पाहिजे. जो कोणी साईबाबांवर विश्वास ठेवून श्रद्धा आणि सबुरी बाळगतो. त्याचं प्रत्येक काम साईबाबा पूर्ण करतात. कारण साईबाबा आपल्या भक्तांना कधीच निराश करत नाहीत." असेही यावेळी शिल्पा शेट्टीनं सांगितलं आहे. पुढं तिनं म्हटलं, "साईबाबा मला मागण्याआधीच सगळं काही देतात. त्यामुळं आज मी साईबाबांचे आभार मानण्यासाठी आणि त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शिर्डीत आली आहे."
शिल्पा शेट्टीचं वर्कफ्रंट : दरम्यान शिल्पा शेट्टीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती शेवटी 'इंडियन पुलिस फोर्स'मध्ये सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय आणि ईशा तलवार या स्टार्सबरोबर दिसली होती. शिल्पाचा हा शो खूप चर्चेत होता. आता पुढं ती कन्नड चित्रपट 'केडी - द डेव्हिल' यामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर संजय दत्त, ध्रुवा सरजा आणि नोरा फतेही हे कलाकार असणार आहेत. शिल्पाचा हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
