ETV Bharat / entertainment

चित्रपट महर्षी व्ही शांताराम यांच्या पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं निधन

ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 87व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे.

Actress Sandhya Shantaram Passed Away
अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं निधन (Source : IMDb)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Sandhya Shantaram Passed Away : ज्येष्ठ अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं निधन झालं आहे. चित्रपट महर्षी व्ही. शांताराम यांच्या त्या पत्नी होत्या. त्यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांचं वय 87 वर्षे होतं. काही काळापासून त्या वृद्धापकाळाशी संबंधित आजारांनी त्रस्त होत्या, अशी माहिती समोर आली आहे. अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संध्या यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.

आशिष शेलार यांनी वाहिली श्रद्धांजली : मंत्री आशिष शेलार यांनी 'एक्स' अकाऊंटवर संध्या शांताराम यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. “भावपूर्ण श्रद्धांजली! ‘पिंजरा’ चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम जी यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी आपल्या अप्रतिम अभिनय आणि नृत्यकौशल्याने प्रेक्षकांच्या मानावर एक वेगळी छाप पाडली. ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘दो आंखें बारह हाथ’ आणि विशेषत: ‘पिंजरा’ चित्रपटामधील त्यांची अजरामर भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात कायम स्मरणात राहील. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो!” असे त्यांनी म्हटले आहे.

'या' चित्रपटांमध्येही भूमिका साकारली : मराठी चित्रपटसृष्टीमधील आयकॉनिक सिनेमा म्हणून ‘पिंजरा’ ओळखला जातो. या सिनेमातील बहारदार नृत्याने अभिनेत्री संध्या शांताराम यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावलं होतं. शाळेतील शिक्षक आणि तमाशा फडातील एक नर्तकी यांच्यातील अनोख्या प्रेमकथेवर हा सिनेमा आधारिती होता. या चित्रपटातील संध्या यांची भूमिका विशेष गाजली होती. त्यानंतर त्यांनी ‘दो आंखें बारह हाथ’, ‘झनक झनक पायल बाजे’ आणि ‘जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली’ सारख्या चित्रपटांमध्येही भूमिका साकारल्या. मात्र, ‘पिंजरा’ या चित्रपटातील त्यांची भूमिका सर्वाधिक गाजली. आजही ती मराठी चित्रपटसृष्टीत अजरामर मानली जाते.

Last Updated : October 4, 2025 at 7:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANDHYA SHANTARAM PASSED AWAYSANDHYA SHANTARAMसंध्या शांताराम यांचं निधनअभिनेत्री संध्या शांतारामSANDHYA SHANTARAM PASSED AWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.