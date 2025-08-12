ETV Bharat / entertainment

राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर राणी मुखर्जी साई चरणी नतमस्तक, पतीच्या 'वॉर २'साठी केली प्रार्थना... - RANI MUKERJI

राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर अभिनेत्री राणी मुखर्जीनं शिर्डीमध्ये जाऊन साईबाबाचं दर्शन घेतलं आहे.

Rani Mukerji
राणी मुखर्जी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 1:42 PM IST

1 Min Read

शिर्डी : बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी सध्या राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकण्याचा उत्सव साजरा करत आहे. तिला 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' या चित्रपटासाठी पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार तिच्यासाठी खूप विशेष आहे. राणीनं पहिल्यांदा राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला आहे. राणी मुखर्जीला हा पुरस्कार मिळल्यानंतर तिच्या चाहत्यांमध्ये एक आनंदाची लाट उसळली होती. 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' या चित्रपटामध्ये राणी ही मुख्य भूमिकेत दिसली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आशिमा चिब्बर यांनी केलं आहे.

राणी मुखर्जीनं व्यक्त केल्या भावना : "खूप चांगले वाटले, आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या जवळ आल्यानंतर कायमच चांगले वाटते. साईबाबांचे बोलावणे कधी येईल याची कायम वाट पाहत असते. साईबाबांचे बोलावणे आले की, शिर्डीला येते. नुकताच मला नॅशनल अवॉर्ड मिळाल्यानं साईबाबांचे आभार मानण्यासाठी आले असल्याचे अभिनेत्री राणी मुखर्जी सांगितलं आहे." प्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जी हिनं आज आपल्या दोन्ही भावांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना राणी मुखर्जी म्हणाली की, "माझ्या पतीचा 'वॉर २' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांनाच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाच्या यशासाठीही साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे. मुंबईतील साईबाबा मंदिरात जाऊन दर्शन घेतच असते. मात्र शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेणे, हा एक वेगळाच अनुभव मिळतो. सर्वांनी एकदा तरी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घ्यावे." असं आव्हान देखील राणी मुखर्जीनं साईभक्तांना केलं आहे. शिर्डीत येऊन साईबाबांचे अनुभव आपल्या बरोबर घेऊन गेले पाहिजेत. हा अनुभव वर्षभर आपल्या बरोबर राहतो असेही यावेळी अभिनेत्री राणी मुखर्जी सांगितलं.

Rani Mukerji
राणी मुखर्जी (Etv bharat)
Rani Mukerji
राणी मुखर्जी (Etv bharat)
राणी मुखर्जी (Etv bharat)

राणी मुखर्जीचा केला सत्कार : साईबाबांच्या दर्शनानंतर, साईबाबा मंदिर पर्यवेक्षक राजेंद्र पवार, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, नवनाथ मते यांनी राणी मुखर्जी आणि तिच्या दोन्ही भावांचा शॉलसह साईमूर्ती देऊन सत्कार केला आहे. साईदर्शनानंतर राणी मुखर्जी हिनं शनिशिंगणापूर येथे जाऊन शनिदेवाचे देखील दर्शन घेतले आहे.

हेही वाचा :

राणी मुखर्जी आणि विक्रांत मेस्सीनं पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर दिली प्रतिक्रिया...

२०२६च्या होळीला होणार धमाका, राणी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी ३'ची रिलीज डेट आली समोर...

'राजा की आयेगी बारात' चित्रपट निर्माते सलीम अख्तर यांचं निधन, 'या' अभिनेत्रींना केलंं होतं लॉन्च...

शिर्डी : बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी सध्या राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकण्याचा उत्सव साजरा करत आहे. तिला 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' या चित्रपटासाठी पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार तिच्यासाठी खूप विशेष आहे. राणीनं पहिल्यांदा राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला आहे. राणी मुखर्जीला हा पुरस्कार मिळल्यानंतर तिच्या चाहत्यांमध्ये एक आनंदाची लाट उसळली होती. 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' या चित्रपटामध्ये राणी ही मुख्य भूमिकेत दिसली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आशिमा चिब्बर यांनी केलं आहे.

राणी मुखर्जीनं व्यक्त केल्या भावना : "खूप चांगले वाटले, आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या जवळ आल्यानंतर कायमच चांगले वाटते. साईबाबांचे बोलावणे कधी येईल याची कायम वाट पाहत असते. साईबाबांचे बोलावणे आले की, शिर्डीला येते. नुकताच मला नॅशनल अवॉर्ड मिळाल्यानं साईबाबांचे आभार मानण्यासाठी आले असल्याचे अभिनेत्री राणी मुखर्जी सांगितलं आहे." प्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जी हिनं आज आपल्या दोन्ही भावांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना राणी मुखर्जी म्हणाली की, "माझ्या पतीचा 'वॉर २' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांनाच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाच्या यशासाठीही साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे. मुंबईतील साईबाबा मंदिरात जाऊन दर्शन घेतच असते. मात्र शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेणे, हा एक वेगळाच अनुभव मिळतो. सर्वांनी एकदा तरी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घ्यावे." असं आव्हान देखील राणी मुखर्जीनं साईभक्तांना केलं आहे. शिर्डीत येऊन साईबाबांचे अनुभव आपल्या बरोबर घेऊन गेले पाहिजेत. हा अनुभव वर्षभर आपल्या बरोबर राहतो असेही यावेळी अभिनेत्री राणी मुखर्जी सांगितलं.

Rani Mukerji
राणी मुखर्जी (Etv bharat)
Rani Mukerji
राणी मुखर्जी (Etv bharat)
राणी मुखर्जी (Etv bharat)

राणी मुखर्जीचा केला सत्कार : साईबाबांच्या दर्शनानंतर, साईबाबा मंदिर पर्यवेक्षक राजेंद्र पवार, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, नवनाथ मते यांनी राणी मुखर्जी आणि तिच्या दोन्ही भावांचा शॉलसह साईमूर्ती देऊन सत्कार केला आहे. साईदर्शनानंतर राणी मुखर्जी हिनं शनिशिंगणापूर येथे जाऊन शनिदेवाचे देखील दर्शन घेतले आहे.

हेही वाचा :

राणी मुखर्जी आणि विक्रांत मेस्सीनं पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्यानंतर दिली प्रतिक्रिया...

२०२६च्या होळीला होणार धमाका, राणी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी ३'ची रिलीज डेट आली समोर...

'राजा की आयेगी बारात' चित्रपट निर्माते सलीम अख्तर यांचं निधन, 'या' अभिनेत्रींना केलंं होतं लॉन्च...

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIRDI RANI MUKERJI RANI VISITED THE SAI BABA TEMPLESAI BABA TEMPLEराणी मुखर्जीRANI MUKERJI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.