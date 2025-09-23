कतरिना कैफनं पती विकी कौशलसह गरोदरपणाची केली घोषणा...
अभिनेत्री कतरिना कैफनं तिच्या गरोदरपणाची घोषणा केली आहे. तिनं आता सोशल मीडियावर पती विकी कौशलसोबतचा एक सुंदर फोटो शेअर केला आहे.
Published : September 23, 2025 at 3:31 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफनं बेबी बंपसह गरोदरपणाची घोषणा केली आहे. तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये कतरिना कैफचा बेबी बंप दिसत आहे. विकी कौशल पत्नी कतरिनाच्या बेबी बंपला स्पर्श करताना दिसत आहे. सेलिब्रिटी आणि चाहते आता या पोस्टवर जोडप्याचे अभिनंदन करत आहेत. लग्नाच्या तीन वर्षांनंतर विकी आणि कतरिना त्यांच्या पहिल्या मुलाची अपेक्षा करत आहेत. आता कतरिना कैफनं गरोदरपणाची घोषणा केल्यानंतर तिचे चाहते खूप खुश झाले आहेत. या दोघांचा हा फोटो खूप गोंडस आहे.
कतरिना कैफनं शेअर केली पोस्ट : कतरिनाच्या गरोदरपणाच्या बातम्या बऱ्याच दिवसांपासून सोशल मीडियावर पसरत होत्या. आता कतरिनाची पोस्ट आल्यानंतर सर्वत्र तिच्याबद्दल चर्चा होत आहे. दरम्यान कतरिना कैफनं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आमच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम अध्याय सुरू होणार आहे. माझे हृदय आनंदानं आणि कृतज्ञतेनं भरलं आहे.' आता या पोस्टवर एका चाहत्यानं लिहिलं,' तुमच्या दोघांसाठी खूप खुश आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'खूप मोठा आनंद अभिनंदन.' आणखी एकानं लिहिलं, 'सर्वात सुंदर आई, तिच्या छोट्या परीला पाहण्यासाठी उत्सुक आहे.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून आपला आनंद व्यक्त करत आहेत. तसेच अनेक स्टार्स देखील या जोडप्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे.
कतरिना आणि विकी यांचं लग्न : कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी लग्न केलं. या दोघांचं लग्न खूप चर्चेत होतं. या जोडप्यानं लग्न राजस्थानमधील सवाई माधोपूर येथे केलं. चाहत्यांना विकी आणि कतरिनाची जोडी खूप आवडते. तसेच अनेक चाहते या दोघांना एकत्र पडद्यावर एकत्र पाहू इच्छितात. दरम्यान वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, विकी शेवटी 'छावा' चित्रपटात दिसला होता. हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला होता. आता पुढं तो संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपटात दिसणार आहे. तसेच कतरिना कैफ ही २०२४ मध्ये 'मेरी क्रिसमस' चित्रपटात दिसली होती.
