मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहज आणि सुंदर अभिनयानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे ६०वा आणि ६१ वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळा हा भव्य पद्धतीनं पार पडला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार आणि पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा या मान्यवरांनी हजेरी लावली होती.
काजोलला मिळाला पुरस्कार : हिंदी मनोरंजन उद्योगात ३३ वर्षांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल काजोलला 'राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार' दिल्यानंतर तिचे चाहते आता खुश झाले आहेत. ज्या दिवशी काजोलला हा पुरस्कार देण्यात आला, त्या दिवशी तिचा वाढदिवस देखील होता. यामुळं हा सन्मान तिच्यासाठी खास होता. दरम्यान काजोलला या पुरस्कारसह ६ लाख आणि एक ट्रॉफी देण्यात आली आहे. तिनं पारितोषिक घेताना तिच्या भाषणादरम्यान म्हटलं, "आज माझा वाढदिवस आहे. मी अनेक मान्यवरांसमोर स्टेजवर उभी आहे. हा दिवस माझ्यासाठी खूप मोठा आहे कारण माझी आई (तनुजा) समोर बसली आहे आणि मी त्यांची साडी नेसली आहे. विशेष म्हणजे तिलाही या स्टेजवर या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. आज हा पुरस्कार मिळणं माझ्यासाठी खूप मोठे भाग्य आहे. आज मला वाटते की, मी आयुष्यात नक्कीच काहीतरी केले आहे." याशिवाय काजोलनं पत्रकारानं हिंदीतून प्रतिक्रिया देण्यासाठी लावली होती, त्यावेळी ती भडकली. आता तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे.
चाहत्यांनी केलं काजोलचं कौतुक : काजोलनं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओवर आता तिचे चाहते आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका चाहत्यांनी काजोलसाठी लिहिलं, 'खूप छान व्हिडिओ आहे, अभिनंदन काजोल.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा राणी.' आणखी एकानं लिहिलं, ' खूप सुंदर.' या कार्यक्रमात काजोल आणि तिच्या आईनं खूप धमाल केली. काजोलची आई तनुजा यांनी कार्यक्रमात शेट्टी वाजवून आपला आनंद व्यक्त केला.
काजोलचं वर्कफ्रंट : काजोलच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं १९९२ मध्ये 'बेखुदी' या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. यानंतर तिनं 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे', 'गुप्त', 'कुछ कुछ होता है', 'फना', 'माय नेम इज खान' आणि 'कभी खुशी कभी गम' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. यानंतर २०११ मध्ये भारत सरकारनं काजोलला 'पद्मश्री' पुरस्कारानं सन्मानित केलं. आताही चित्रपटसृष्टीत काजोल सक्रिय आहे.
