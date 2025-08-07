Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कारानं केलं सन्मानित, चाहत्यांनी केलं कौतुक... - KAJOL GOT ANGRY

महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्यात अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. आता तिचे चाहते तिच्यावर अभिनंदानाचा वर्षाव करत आहेत.

Actress kajol
अभिनेत्री काजोल (Kajol Faces Backlash for Hindi Remark at Maharashtra Film Awards (Photo: IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 11:10 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहज आणि सुंदर अभिनयानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे ६०वा आणि ६१ वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळा हा भव्य पद्धतीनं पार पडला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार आणि पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा या मान्यवरांनी हजेरी लावली होती.

काजोलला मिळाला पुरस्कार : हिंदी मनोरंजन उद्योगात ३३ वर्षांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल काजोलला 'राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार' दिल्यानंतर तिचे चाहते आता खुश झाले आहेत. ज्या दिवशी काजोलला हा पुरस्कार देण्यात आला, त्या दिवशी तिचा वाढदिवस देखील होता. यामुळं हा सन्मान तिच्यासाठी खास होता. दरम्यान काजोलला या पुरस्कारसह ६ लाख आणि एक ट्रॉफी देण्यात आली आहे. तिनं पारितोषिक घेताना तिच्या भाषणादरम्यान म्हटलं, "आज माझा वाढदिवस आहे. मी अनेक मान्यवरांसमोर स्टेजवर उभी आहे. हा दिवस माझ्यासाठी खूप मोठा आहे कारण माझी आई (तनुजा) समोर बसली आहे आणि मी त्यांची साडी नेसली आहे. विशेष म्हणजे तिलाही या स्टेजवर या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. आज हा पुरस्कार मिळणं माझ्यासाठी खूप मोठे भाग्य आहे. आज मला वाटते की, मी आयुष्यात नक्कीच काहीतरी केले आहे." याशिवाय काजोलनं पत्रकारानं हिंदीतून प्रतिक्रिया देण्यासाठी लावली होती, त्यावेळी ती भडकली. आता तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे.

काजोल (Etv bharat)

चाहत्यांनी केलं काजोलचं कौतुक : काजोलनं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओवर आता तिचे चाहते आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका चाहत्यांनी काजोलसाठी लिहिलं, 'खूप छान व्हिडिओ आहे, अभिनंदन काजोल.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा राणी.' आणखी एकानं लिहिलं, ' खूप सुंदर.' या कार्यक्रमात काजोल आणि तिच्या आईनं खूप धमाल केली. काजोलची आई तनुजा यांनी कार्यक्रमात शेट्टी वाजवून आपला आनंद व्यक्त केला.

काजोलचं वर्कफ्रंट : काजोलच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं १९९२ मध्ये 'बेखुदी' या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. यानंतर तिनं 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे', 'गुप्त', 'कुछ कुछ होता है', 'फना', 'माय नेम इज खान' आणि 'कभी खुशी कभी गम' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. यानंतर २०११ मध्ये भारत सरकारनं काजोलला 'पद्मश्री' पुरस्कारानं सन्मानित केलं. आताही चित्रपटसृष्टीत काजोल सक्रिय आहे.

हेही वाचा :

  1. अभिनेत्री काजोलची अस्खलित मराठीत प्रतिक्रिया, हिंदीत प्रश्न विचारल्यावर भडकली
  2. अजय देवगण आणि काजोलची मुलगी नीसा नुकतीच झाली पदवीधर, पोस्ट व्हायरल...
  3. देशभक्तीवर आधारित काजोल - पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर 'सरझमीन' ओटीटीवर रिलीज...

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहज आणि सुंदर अभिनयानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे ६०वा आणि ६१ वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळा हा भव्य पद्धतीनं पार पडला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार आणि पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा या मान्यवरांनी हजेरी लावली होती.

काजोलला मिळाला पुरस्कार : हिंदी मनोरंजन उद्योगात ३३ वर्षांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल काजोलला 'राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार' दिल्यानंतर तिचे चाहते आता खुश झाले आहेत. ज्या दिवशी काजोलला हा पुरस्कार देण्यात आला, त्या दिवशी तिचा वाढदिवस देखील होता. यामुळं हा सन्मान तिच्यासाठी खास होता. दरम्यान काजोलला या पुरस्कारसह ६ लाख आणि एक ट्रॉफी देण्यात आली आहे. तिनं पारितोषिक घेताना तिच्या भाषणादरम्यान म्हटलं, "आज माझा वाढदिवस आहे. मी अनेक मान्यवरांसमोर स्टेजवर उभी आहे. हा दिवस माझ्यासाठी खूप मोठा आहे कारण माझी आई (तनुजा) समोर बसली आहे आणि मी त्यांची साडी नेसली आहे. विशेष म्हणजे तिलाही या स्टेजवर या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. आज हा पुरस्कार मिळणं माझ्यासाठी खूप मोठे भाग्य आहे. आज मला वाटते की, मी आयुष्यात नक्कीच काहीतरी केले आहे." याशिवाय काजोलनं पत्रकारानं हिंदीतून प्रतिक्रिया देण्यासाठी लावली होती, त्यावेळी ती भडकली. आता तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतं आहे.

काजोल (Etv bharat)

चाहत्यांनी केलं काजोलचं कौतुक : काजोलनं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओवर आता तिचे चाहते आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका चाहत्यांनी काजोलसाठी लिहिलं, 'खूप छान व्हिडिओ आहे, अभिनंदन काजोल.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा राणी.' आणखी एकानं लिहिलं, ' खूप सुंदर.' या कार्यक्रमात काजोल आणि तिच्या आईनं खूप धमाल केली. काजोलची आई तनुजा यांनी कार्यक्रमात शेट्टी वाजवून आपला आनंद व्यक्त केला.

काजोलचं वर्कफ्रंट : काजोलच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं १९९२ मध्ये 'बेखुदी' या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. यानंतर तिनं 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे', 'गुप्त', 'कुछ कुछ होता है', 'फना', 'माय नेम इज खान' आणि 'कभी खुशी कभी गम' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. यानंतर २०११ मध्ये भारत सरकारनं काजोलला 'पद्मश्री' पुरस्कारानं सन्मानित केलं. आताही चित्रपटसृष्टीत काजोल सक्रिय आहे.

हेही वाचा :

  1. अभिनेत्री काजोलची अस्खलित मराठीत प्रतिक्रिया, हिंदीत प्रश्न विचारल्यावर भडकली
  2. अजय देवगण आणि काजोलची मुलगी नीसा नुकतीच झाली पदवीधर, पोस्ट व्हायरल...
  3. देशभक्तीवर आधारित काजोल - पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर 'सरझमीन' ओटीटीवर रिलीज...
Last Updated : August 7, 2025 at 11:26 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KAJOL GOT ANGRY ON PAPARAZZIKAJOL SPEAK MARATHIकाजोलKAJOLKAJOL GOT ANGRY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.