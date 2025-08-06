मुंबई : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल यांना मंगळवारी महाराष्ट्र शासनाचा स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. या पुरस्काराबद्दल आभार व्यक्त करताना तिने माध्यमांशी अस्खलित मराठीत संवाद साधला. त्यावेळी हिंदीतून प्रतिक्रिया देण्यास माध्यम प्रतिनिधींनी सांगितले असता, 'आता पुन्हा हिंदीत बोलू का? ज्यांना समजायचे ते समजतील', अशी रोखठोक प्रतिक्रिया काजोल यांनी दिलीय.
यापेक्षा दुसरा मोठा पुरस्कार काय असेल? : काजोल म्हणाल्या की, "आज माझा वाढदिवस आहे आणि आजच्या खास दिवशी माझा सन्मान करण्यात आला ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. या मंचावर सगळे दिग्गज उपस्थित आहेत, त्यांच्या हस्ते मला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला हे माझं भाग्य आहे. खरं तर मी निःशब्द झाले आहे, मला काय बोलावं हे सुचत नाहीये. माझी आई इथे माझ्याबरोबर आली आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे मी तिची साडी नेसून आज या कार्यक्रमाला आली आहे. हा पुरस्कार यापूर्वी माझ्या आईलादेखील मिळाला होता आणि आज तोच पुरस्कार मला मिळतो आहे, यापेक्षा दुसरा मोठा पुरस्कार काय असेल? त्यामुळे मी सर्वांची खूप खूप आभारी आहे", अशी भावनिक प्रतिक्रिया काजोल यांनी दिली.
मराठीत अभिनय करणार : यावेळी माध्यम प्रतिनिधींनी काजोल यांना मराठी चित्रपटात काम करायला आवडेल का, असा सवाल केला. त्यावर काजोल म्हणाल्या की, "मराठीत काम करण्यासाठी साजेसे कथानक आणि पात्र मिळाल्यास नक्की काम करेन आणि आता हे हिंदीत सांगायचे असल्यास हां जरूर करूंगी", असा चिमटाही त्यांनी काढला.
या व्यक्तींचा झाला सन्मान : या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गजलगायक भीमराव पांचाळे यांना "गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2025" प्रदान करण्यात आला. त्याचबरोबर पद्मश्री काजोल देवगण यांना स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार 2024, पद्मभूषण अनुपम खेर यांना स्वर्गीय राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार 2024, अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांना चित्रपती कै. व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार 2024 आणि निर्माते महेश मांजरेकर यांना चित्रपती कै. व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार 2024 पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावर्षीपासून प्रथमच सुरू करण्यात आलेला "छत्रपती शिवाजी महाराज महावारसा पुरस्कार 2025" हा युनेस्कोतील भारताचे कायस्वरूपी प्रतिनिधी राजदूत विशाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करणाऱ्या अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष उमेश झिरपे, कार्यकारी अध्यक्ष ऋषिकेश यादव, दुर्ग अभ्यासक माधव फडके यांना सन्मानित करण्यात आले.
मुंबईत कुठेही चित्रीकरणासाठी नि:शुल्क परवानगी- शेलार : मुंबईतील कोणत्याही लोकेशनवर चित्रीकरणासाठी परवानगी आता नि:शुल्क दिली जाणार आहे. तसेच राज्यातील विविध चित्रपट निर्मिती स्थळांवर सुलभ दरात सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. 'एफएम' रेडिओवर मराठी गाणे आणि कार्यक्रमांसाठी ठराविक वेळ देण्याबाबत एफएम रेडिओ चॅनेल्सशी चर्चा केली आहे. शिवाय अमेरिका दौऱ्यात नेटफ्लिक्सच्या लॉस एंजेलिस येथील मुख्यालयात मराठी चित्रपटांना स्थान देण्याची मागणी केल्याचेही शेलार यांनी सांगितले. "मराठी सिनेमा, चित्रपटगृहे आणि निर्मात्यांना हक्काचे स्थान मिळावे, यासाठी आम्ही टप्प्याटप्प्याने काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले."
