पार्किंग वादातून हुमा कुरेशीच्या चुलत भावाची हत्या, दिल्ली पोलिसांनी दोन आरोपींना केलं अटक... - HUMA QURESHI BROTHER MURDER

पार्किंगच्या वादातून आसिफ कुरेशीची हत्या झाली. तो अभिनेत्री हुमा कुरेशीचा चुलत भाऊ असल्याचं सांगितलं जात आहे.

HUMA QURESHI BROTHER MURDER
हुमा कुरेशी भावाची हत्या (अभिनेत्री हुमा कुरेशीच्या चुलत भावाची दिल्लीत हत्या (फाइल फोटो असिफ कुरेशी) ( ईटीव्ही भारत))
Published : August 8, 2025 at 10:38 AM IST

नई दिल्ली : दिल्लीत अभिनेत्री हुमा कुरेशीच्या चुलत भावाची हत्या झाल्याची बातमी आली आहे. पार्किंग वादात आसिफ कुरेशी नावाच्या व्यक्तीवर हल्ला झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी दोन आरोपींनाही अटक केली आहे. मृतक आसिफ कुरेशीच्या पत्नीनं सांगितलं की, "माझ्या पतीची हत्या एका जाणूनबुजून कट रचून करण्यात आली आहे. रात्री ९.३०-१०.०० च्या सुमारास त्या व्यक्तीनं स्कूटर गेटवर पार्क केली. आम्ही त्यांना बाजूला जाण्यास सांगितलं. ते आम्हाला शिवीगाळ करत होते. तिथे इतके लोक होते की, यात फक्त आसिफ एकटाच उभा होता. आसिफ म्हणाला, बेटा, गाडी थोडी पुढं पार्क कर." पण तो मुलगा शिवीगाळ करू लागला आणि म्हणाला, "मी लवकरच येऊन तुला सांगेन." यानंतर, तो मुलगा वरून खाली आला आणि त्यानं आसिफच्या छातीवर धारदार वस्तूनं वार केला. आसिफच्या छातीतून रक्त येऊ लागले. मी ताबडतोब माझ्या मेहुण्या जावेदला घरी बोलावलं, पण तोपर्यंत आसिफचा मृत्यू झाला होता."

हुमा कुरेशीच्या चुलत भावाची हत्या : अभिनेत्री हुमा कुरेशीचा चुलत भाऊ आसिफ कुरेशी याची निजामुद्दीन पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या जंगपुरा भोगल बाजार लेनमध्ये पार्किंगच्या वादात हत्या झाल्यानंतर परिसरात भीतचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दरम्यान आसिफचे काका सलीम कुरेशी यांनी म्हटलं की, "आसिफ ४२ वर्षांचा होता, तो एका रेस्टॉरंटमध्ये चिकन पुरवायचा. मला फोन आला की स्कूटर पार्क करण्यावरून वाद झाला आहे. माझ्या पुतण्यानं त्यांना स्कूटर बाजूला हलवण्यास सांगितलं जेणेकरून प्रवेशद्वार मोकळा होईल. तिथे दोघे जण होते. त्यांनी मिळून त्याची हत्या केली."

दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला : दरम्यान या वादादरम्यान, एका आरोपीनं आसिफच्या छातीवर धारदार वस्तूने (पोकर) वार केले, ज्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. कलम १०३(१)/३(५) बीएनएस अंतर्गत एफआयआर क्रमांक २३३/२५ ०८.०८.२५ रोजी नोंदवण्यात आला. उज्ज्वल (१९) आणि गौतम (१८) अशी आरोपींची ओळख पटली आहे. दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अधिक तपास सुरू झाला आहे.

