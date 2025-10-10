८ तासांच्या शिफ्ट वादावर दीपिका पदुकोणनं मौन सोडले, 'स्पिरिट' आणि 'कल्की'मधून बाहेर पडल्यानंतर दिलं 'हे' विधान...
अभिनेत्री दीपिका पदुकोणनं पूर्वी ८ तासांच्या शिफ्टबद्दल मागणी केली होती. यानंतर ती चर्चेत आली, आता तिनं यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 12:17 PM IST
मुंबई - गेल्या काही महिन्यांपासून बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण सतत चर्चेत आहे. अलीकडेच तिनं दोन बहुप्रतीक्षित चित्रपटांमधून माघार घेतला. पहिला चित्रपट संदीप रेड्डी वंगाचा प्रभाससोबतचा 'स्पिरिट' होता. आता यामध्ये तृप्ती डिमरी ही दीपिकाच्या जाग्यावर दिसणार आहे. याशिवाय प्रभास आणि अमिताभ बच्चन स्टारर 'कल्की २८९८ एडी'चा आगामी सीक्वेल आहे. दीपिकानं दोन्ही प्रोजेक्टमधून बाहेर पडणे हे आई झाल्यानंतर केलं आहे. तिनं ८ तासांच्या शिफ्टची मागणी केल्यामुळं तिला दोन्ही चित्रपट सोडावे लागले, असा अंदाज लावल्या जात होता. यानंतर सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी इंटरनेटवर या मुद्द्यावर खूप चर्चा केली. आता दीपिकानं शेवटी या मुद्द्यावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
दीपिका पदुकोण : एका मुलाखतीत, टीकेचा सामना करणाऱ्या दीपिका पदुकोणनं कामाच्या वेळेच्या वादावर म्हटलं, 'एक महिला म्हणून, जर ते दबावासारखे वाटत असेल, तर ते असू द्या, मात्र हे गुपित नाही की भारतीय चित्रपट उद्योगातील अनेक सुपरस्टार, अगदी पुरुष सुपरस्टार देखील वर्षानुवर्षे आठ तास काम करत आहेत आणि ते कधीही मथळे बनले नाही. मी सध्या नावे घेऊ इच्छित नाही किंवा त्यांना जास्त महत्त्व देऊ इच्छित नाही, मात्र हे खूप सामान्य आहे. हे एक सत्य आहे की, बरेच पुरुष कलाकार वर्षानुवर्षे आठ तास काम करत आहेत. त्यापैकी बरेच जण फक्त सोमवार ते शुक्रवार काम करतात, ते आठवड्याच्या शेवटी काम करत नाहीत."
दीपिका पदुकोणला 'या' आव्हानांना द्यावे लागले तोंड : दीपिका पदुकोणनं पुढं सांगितलं की, "मी हे अनेक लेवल्सवर केले आहे, हे माझ्यासाठी नवीन नाही. मला वाटते की, जेव्हा पैसे देण्यासारख्या गोष्टी येतात तेव्हाही मी जे मिळाले आहे त्यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मला काय म्हणावे हे माहित नाही, पण मी नेहमीच माझे लढाया शांतपणे लढल्या आहेत. अफवा पसरवणे ही माझी शैली नाही, किंवा मी अशा प्रकारे वाढले नाही. मात्र हो, मी माझ्या लढाया लढणे आणि त्या शांतपणे आणि सन्मानानं व्यवस्थापित करणे हा माझा मार्ग आहे." दीपिका पदुकोण वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती शाहरुख खानबरोबर 'किंग' चित्रपटात आणि अल्लू अर्जुनबरोबर अॅक्शन ड्रामा 'AA22xA6'मध्ये दिसणार आहे. दरम्यान 'कल्की 2898 एडी' आणि 'स्पिरिट टू फाइंड वर्क-लाइफ बॅलन्स' या चित्रपटातून बाहेर झाल्यानंतर अभिनेत्रीबद्दल अनेक चर्चा सोशल मीडियावर होऊ लागल्या होत्या.
