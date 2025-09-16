ETV Bharat / entertainment

अभिनेता सोनू सूद आता अडचणीत सापडला आहे. त्याला बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणी दिल्लीतील ईडी कार्यालयात हजर राहावं लागणार आहे.

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदला अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) समन्स बजावले आहे. १xBet शी संबंधित बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात सोनू सूदला ईडी कार्यालयात हजर राहावं लागणार आहे. दरम्यान अधिकाऱ्यांच्या मते याप्रकरणी सोनू सूदला २४ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील मुख्यालयात हजर राहण्याचं सांगण्यात आलं आहे. आता ईडी याप्रकरणी वेगानं कारवाई करत आहेत. सध्या बेटिंगबद्दलचं प्रकरण हे खूप जास्त चर्चेत आहे. याप्रकरणी सोनू सूदशिवाय अनेक अभिनेत्याचं आणि खेळाडूचं नाव समोर आलं आहे. यामध्ये मिमी चक्रवर्ती आणि उर्वशी रौतेला याच्या देखील नावाचा समावेश आहे.

बेटिंग साइट्सशी प्रचारात्मक संबंध : ईडीनं बेकायदेशीर इंटरनेट बेटिंग साइट्सच्या तपासात सोनू सूद आणि उर्वशी रौतेला तसेच माजी भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंग, हरभजन सिंग आणि सुरेश रैना यांची चौकशी केली आहे. दरम्यान एका अधिकाऱ्यानं याप्रकरणी सांगितलं की, " हे बेटिंग प्लॅटफार्म जाहिरात मोहिमामध्ये 1xbat आणि 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स सारखी टोपणनाव वापरत आहेत. या जाहिरातींमध्ये अनेकदा क्यूआर कोड असते, जे यूजर्सला बेटिंग साइडकडे वळविण्याचा प्रयत्न करतात, हा भारतीय कायदा मोडणं आहे.

अभिनेता सोनू सूदचं वर्कफ्रंट : 52 वर्षीय अभिनेता सोनू सूद शेवटचा अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपट 'माधा गज राजा' मध्ये दिसला होता. यापूर्वी, तो जॅकलिन फर्नांडिससह त्याच्या दिग्दर्शित पदार्पणाच्या 'फतेह'मध्ये दिसला होता. त्याच्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर विशेष कमाई केली नव्हती. मात्र या चित्रपटासाठी सोनूचं खूप कौतुक करण्यात आलं होतं. या चित्रपटात दिव्येंदु भट्टाचार्य, जॅकलीन फर्नांडिस आणि विजय राज देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. हा अ‍ॅक्शन क्राइम थ्रिलर चित्रपट जिओहॉटस्टार प्लॅटफॉर्मवर आता उपलब्ध आहे. अभिनेत्याकडे आणखी बरेच प्रोजेक्ट्स आहेत. आता सोनू सध्या पंजाबमधील पुरात लोकांना मदत करण्यात व्यग्र आहे. पंजाबमध्ये पूर आल्यानंतर देशभरातून या राज्याला मदत पुरविल्या जात आहे. सध्या हे राज्य खूप वाईट परिस्थितीमधून जात आहे.

