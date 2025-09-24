सोनू सूदची बेकायदेशीर बेटिंग अॅपप्रकरणी ईडीनं केली चौकशी, वाचा सविस्तर...
बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद आता वादाच्या भोवऱ्या अडकला आहे. सध्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)नं अभिनेत्याची चौकशी केली आहे.
मुंबई - अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. तो आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कार्यालयात पोहोचला आहे. सोनू सूदची ऑनलाइन बेटिंग अॅप प्रकरणासंदर्भात चौकशी केली जात आहे. हे प्रकरण 'वनएक्सबेट' नावाच्या बेकायदेशीर बेटिंग अॅप संबंधित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एजन्सी जाहिराती, आर्थिक व्यवहार आणि या अॅप संबंधित चौकशी करत आहे. सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर खूप गाजत आहे.
क्रिकेटपटू आणि सेलिब्रिटी : सोनू सूदपूर्वी या प्रकरणात अनेक प्रमुख क्रिकेटपटू आणि सेलिब्रिटींनी चौकशी केली आहे. २३ सप्टेंबर रोजी ईडीनं माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंगची सुमारे आठ तास चौकशी केली. यानंतर सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांचीही बराच वेळ चौकशी करण्यात होती. आता काही दिवसापूर्वी माजी खासदार आणि बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यांचीही चौकशी केली गेली होती आणि त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते. मिमीवर या अॅपच्या काही जाहिराती आणि आर्थिक व्यवहारांसंबंधित अप्रत्यक्षपणे सहभागी असल्याचा आरोप आहे.
'वनएक्सबेट' अॅपबद्दल : याशिवाय सध्या ईडी अधिक खेळाडू आणि बॉलिवूडमधील व्यक्तींची चौकशी करत आहेत. दरम्यान हे अॅप भारतात बेकायदेशीर पद्धतीनं चालविले जात आहे. केंद्र सरकारनं अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंग आणि पैशाचा वापर करणाऱ्या बेटिंग अॅप्सवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. दरम्यान 'वनएक्सबेट' कंपनी जवळपास १८ वर्षांपासून ऑनलाइन बेटिंग व्यवसायात सक्रियपणे आहे. दरम्यान या कंपनीच्या मते ग्राहक हजारो पैसे अॅपवर खेळ खेळण्यासाठी लावतात. हे अॅप सुमारे ७० भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत.
सोनू सूद वादाच्या भोवऱ्यात : दरम्यान कोविड-१९मध्ये स्थलांतरित कामगार आणि गरजूंना सोनू सूदनं खूप मदत केली. त्याची जनतेच्या नरजेत प्रतिमा खूप चांगली आहे. या काळामध्ये त्याची सोशल मीडियावर खूप लोकप्रियता वाढली होती. आता त्याचं नाव या वादग्रस्त प्रकरणात जोडले गेलं आहे. तसेच चौकशीदम्यान, ईडीनं या अॅपशी असलेले कनेक्शन आणि त्यानं कोणत्याही जाहिरातीत सहकार्य केले का असे काही प्रश्न विचारले आहेत.
