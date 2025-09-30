परेश रावल स्टारर 'द ताज स्टोरी' रिलीजपूर्वी वादात अडकला, अभिनेत्यानं केली पोस्ट...
अभिनेता परेश रावलची प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'द ताज स्टोरी' हा रिलीजपूर्वी विवादात सापडला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 10:49 AM IST
मुंबई - जेष्ठ अभिनेता परेश रावल यांनी बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. आता हा अभिनेता त्याचा आगामी चित्रपट 'द ताज स्टोरी'मुळं चर्चेत आला आहे. या चित्रपटामध्ये परेश रावल मुख्य भूमिकेमध्ये दिसणार आहे. 'द ताज स्टोरी' हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वी एक वाद निर्माण झाला आहे. आता याप्रकरणी 'हेरा फेरी' अभिनेत्यानं एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी या चित्रपटाबद्दल लिहिलं आहे, 'तुम्हाला स्मारक माहित आहे, पण तुम्हाला त्याची कथा माहित आहे का? जगातील सर्वात सुंदर आश्चर्यामागील सत्य आता उघड होणार आहे.' दरम्यान यानंतर एका यूजरनं या पोस्टवर लिहिलं, 'ताजमहालला तेजो महालय म्हणून दाखवणारा प्रचार चित्रपट बनवणाऱ्या व्यक्तीचे ट्विट.' आता या व्यक्तीनं केलेलं ट्विट हे परेश रावल यांनी पटलं नाही. त्यांनी या व्यक्तीला चांगलचं उत्तर दिलंय.
परेश रावल यांनी काय म्हटलं ? : या वादग्रस्त ट्विटनंतर परेश रावल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'द ताज स्टोरी'चे निर्माते स्पष्ट करतात की हा चित्रपट कोणत्याही धार्मिक मुद्द्याला संबोधित करत नाही. तसेच ताजमहालच्या आत शिवमंदिर असल्याचा दावाही करत नाही. तो फक्त ऐतिहासिक तथ्यांवर केंद्रित आहे. आम्ही तुम्हाला हा चित्रपट पाहण्याची आणि नंतर तुमचे स्वतःचे मत तयार करण्याची विनंती करतो.' दरम्यान परेश रावल अभिनीत हा चित्रपट ३१ ऑक्टोबर रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होणार आहे.
September 29, 2025
'द ताज स्टोरी' चित्रपटाबद्दल : 'द ताज स्टोरी'या चित्रपटामध्ये परेश रावल व्यतिरिक्त अमृता खानविलकर, झाकीर हुसेन, स्नेहा वाघ आणि नमित दास हे कलाकर आहेत. हा चित्रपट तुषार अमरीश गोयल यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. दरम्यान परेश राव यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर पुढं ते आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर हॉरर कॉमेडी चित्रपट 'थामा' चित्रपटामध्ये देखील दिसणार आहे. याशिवाय ते 'हेरा फेरी ३'आणि 'भूत बंगला' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे.
