'क्रिमिनल जस्टिस'साठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकज त्रिपाठीचं केलं कौतुक...

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांचं कौतुक केलं आहे.

Pankaj Tripathi and Devendra Fadnavis
पंकज त्रिपाठी आणि देवेंद्र फडणवीस (Pankaj Tripathi and Devendra Fadnavis (Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 2:13 PM IST

मुंबई - राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जे त्यांच्या अपवादात्मक अभिनय आणि दृढ व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखले जातात, त्यांचं अलीकडेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केलंय. अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत, फडणवीस यांनी खुलासा केला की, ते पंकज त्रिपाठी यांच्या कामाचे खूप मोठे चाहते आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या प्रशंसित वेब सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस'चे सर्व सीझन बारकाईने पाहिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी असेही नमूद केलं की त्यांनी अलीकडेच झालेल्या एका कार्यक्रमात पंकज त्रिपाठी यांच्याबरोबर हे शेअर केले होते, ज्यामुळं अभिनेता खूप भावूक झाला आणि त्यांच्या या हावभावानं ते खूप भावूक झाले.

पंकज त्रिपाठी यांचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं कौतुक : मुख्यमंत्र्यांच्या दयाळू शब्दांवर प्रतिक्रिया देताना भावनिक पंकज त्रिपाठी यांनी म्हटलं होतं, "हा खरोखरच सन्मान आणि माझ्यासाठी खूप नम्र क्षण आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते, जेव्हा त्यांच्या अत्यंत व्यग्र वेळापत्रकातून माझे काम पाहण्यासाठी वेळ काढतात तेव्हा ते अवास्तव आणि उत्साहवर्धक वाटते. 'क्रिमिनल जस्टिस' हा माझ्यासाठी एक अतिशय खास प्रोजेक्ट आहे आणि त्यांनी त्याचे सर्व सीझन पाहिले हे जाणून माझ्या चेहऱ्यावर मोठे हास्य आले."

पंकज त्रिपाठी यांनी व्यक्त केल्या भावना : त्रिपाठी यांनी याविषयी पुढं म्हटलं, "एक अभिनेता म्हणून, तुम्हाला नेहमीच आशा असते की, तुमचे काम जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील लोकांशी जोडले जाईल आणि जेव्हा फडणवीसजींसारखा आदरणीय आणि सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पित असलेला कोणी तुमच्या कामगिरीचे कौतुक करतात, तेव्हा ते खरोखरच फायदेशीर वाटते. एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी मला वैयक्तिकरित्या हे सांगितले, तेव्हा मला आश्चर्य वाटले आणि कृतज्ञताही वाटली. त्यांच्या शब्दांनी मला आठवण करून दिली की कला ही सीमांच्या पलीकडे पोहोचण्याची आणि जीवनांना स्पर्श करण्याची शक्ती आहे, तुम्ही कोण आहात किंवा तुम्ही काय करता याची पर्वा न करता. मी त्यांचा वेळ, कौतुक आणि कळकळ यासाठी त्यांचे मनापासून आभार मानतो."

'क्रिमिनल जस्टिस'मध्ये पंकज त्रिपाठी यांची भूमिका : 'क्रिमिनल जस्टिस' ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय कायदेशीर गुन्हेगारीवर आधारित एक वेब सीरीज आहे, ज्यामध्ये पंकज त्रिपाठी यांनी साकारलेल्या वकील माधव मिश्राच्या भूमिकेला त्याच्या सर्व सीझनमध्ये व्यापक प्रशंसा मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळालेल्या या मनापासूनच्या कौतुकामुळं पंकज त्रिपाठींच्या शानदार प्रवासात आणखी एक अभिमानाचा क्षण आला आहे, जो त्यांच्या अभिनयाच्या वैश्विक आकर्षणाची पुष्टी करतो.

