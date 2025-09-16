ETV Bharat / entertainment

जॅकी श्रॉफनं शेअर केला ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या रुग्णवाहिकेचा व्हिडिओ, यूजर्सनं दिल्या प्रतिक्रिया...

बॉलिवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तो ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या एका रुग्णवाहिकेबद्दल बोलताना दिसत आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 5:04 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफ सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. अलीकडेच त्यानं इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यामध्ये, मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये एक रुग्णवाहिका अडकली असल्याची दिसत आहे. या रुग्णवाहिकेला कुठेही जाण्यासाठी रस्ता मिळत नाही. अभिनेत्यानं यावर निराशा आता व्यक्त केली आहे. जॅकी श्रॉफनं शेअर केलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये अभिनेता त्याच्या गाडीत बसून एक व्हिडिओ बनवत आहे. दरम्यान अभिनेत्याच्या गाडीबरोबर एक रुग्णवाहिका देखील मुंबईच्या ट्रॅफिकमध्ये आहे. तसेच व्हिडिओमध्ये जॅकी श्रॉफ म्हणतो की, "रुग्णवाहिकेत बसलेला रुग्ण वाटेतच मरेल. रस्ते बनवले पाहिजेत, समोरच्या चालकांनी समजून घेतलं पाहिजे इथे खूप गर्दी आहे."

जॅकी श्रॉफचं केलं कौतुक : हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेकजण यावर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'दादा, रस्त्याच्या स्थितीवरही व्हिडिओ बनवा, इतके खड्डे आहेत की अर्धी वाहतूक त्यांच्यामुळं अडकते आणि रुग्णवाहिकाही जाऊ शकत नाही.' दुसऱ्या एका युजरनं लिहिलं,'तुम्ही एकदा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.' तसेच आणखी एका यूजरनं लिहिलं आहे, 'मुंबईमध्ये रोडची परिस्थिती खूप वाईट आहे.' तसेच हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण जॅकी श्रॉफचं कौतुक करत आहेत.

जॅकी श्रॉफचं वर्कफ्रंट : दरम्यान जॅकी श्रॉफच्या कारकिर्दीबद्दल सांगायचं झालं तर, तो शेवटचा अनुपम खेर दिग्दर्शित 'तन्वी द ग्रेट'या चित्रपटात झळकला होता. याशिवाय तो दोन चित्रपटांमध्ये दिसणार आहेत. यामध्ये कार्तिक आर्यनचा 'तू मेरी मैं तेरा...' आहे . तसेच दुसरा 'वेलकम टू द जंगल' हा विनोदी चित्रपट आहे. या चित्रपटात त्याच्याबरोबर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासानी, अर्शद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीव्हर, राजपाल यादव, श्रेयस तळपदे, कृष्णा अभिषेक, राहुल देव, किकू शारदा,तुषार कपूर, मिका सिंग दलेर मेहंदी, मुकेश तिवारी, शारीब हाशमी, यशपाल शर्मा, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॅकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी यांच्यासह 25 हून अधिक स्टार्स आहेत.

