बॉबी देओल दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील मैदानावर दसऱ्याला करणार रावण दहन...

अभिनेता बॉबी देओल हा दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील मैदानावर रावण दहन करणार आहे.
Published : September 29, 2025 at 4:32 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओल दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर दसरा २०२५चा भव्य उत्सव साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तो या दसऱ्याला दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील मैदानावर रावण दहन करणार आहे. आयोजकांनी पुष्टी केली आहे की, बॉबी देओलनं लव कुश रामलीला समितीचं आमंत्रण स्वीकारलं आहे. आता बॉबी देओल पारंपारिक रावण दहनात सहभागी होत आहे. २ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील मैदानावर रावणाच्या पुतळ्याच्या प्रतीकात्मक दहनात सहभागी होण्यासाठी लव कुश रामलीला समितीचं आमंत्रण त्यानं स्वीकारल्यानंतर त्याचे चाहते देखील खूप खुश झाले आहेत. लव कुश रामलीला समितीच्या निवेदनानुसार, बॉबी देओलनं वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा सन्मान करणाऱ्या या प्रतिष्ठित परंपरेचा भाग असल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे.
अभिनेता बॉबी देओल करणार रावण दहन : आयोजकांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये बॉबी देओलनं आपला उत्साह व्यक्त केला. त्यानं म्हटलं "मी या दसऱ्याला दिल्लीतील लाल किल्ला मैदानावर होणाऱ्या भव्य लव कुश रामलीला पाहण्यासाठी येत आहे. तर, दसऱ्याला भेटूया." प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, आयोजकांनी सांगितलं की ते बॉबीच्या टीमबरोबर लॉजिस्टिक्स आणि रिहर्सल वेळापत्रकांचे समन्वय साधत आहेत, जेणेकरून कार्यक्रमांचा क्रम काळजीपूर्वक नियोजित कार्यक्रमाशी पूर्णपणे जुळेल. सुरक्षा आणि अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी उच्च सतर्क आहेत. गेल्या वर्षी, रोहित शेट्टी आणि अजय देवगणसह 'सिंघम अगेन'च्या कलाकारांनी आणि क्रूनं दसऱ्याच्या उत्सवात भाग घेतला होता, ज्यामध्ये पारंपारिकपणे रावणाच्या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं होतं. रोहित शेट्टीचा चित्रपट दिवाळीला प्रदर्शित झाला होता.
बॉबी देओलचं वर्कफ्रंट : दरम्यान बॉबी देओलला अलीकडेच आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पण करणाऱ्या 'द बॅडीज ऑफ बॉलिवूड' या चित्रपटातील त्याच्या अभिनयाबद्दल व्यापक प्रशंसा मिळाली. १८ सप्टेंबर रोजी प्रीमियर झालेल्या वेब सीरीजमध्ये तो बॉलिवूड सुपरस्टार अजय तलवारची भूमिका साकारत आहे. या वेब सीरीजमध्ये नाट्य आणि बॉलिवूडच्या पडद्यामागील झलक पाहायला मिळते. आता पुढं बॉबी देओल जना नायगन, अल्फा आणि 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे.
