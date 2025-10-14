आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना साई चरणी नतमस्तक, 'थामा' चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना...
आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना हे शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेले. या दोघांनी 'थामा' चित्रपटासाठी प्रार्थना केली आहे.
शिर्डी - अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना यांनी मंगळवारी सकाळी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. येत्या दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर 21 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या त्यांच्या आगामी 'थामा' या चित्रपटाच्या यशासाठी दोघांनीही साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली.साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना अभिनेता आयुष्मान खुराना म्हणाला की, "गेल्या 17 वर्षांपूर्वी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो होतो. त्यावेळी मात्र साईबाबांचे समाधानकारक दर्शन झाले नव्हते. त्यावेळी साईबाबांचे मुख्य दर्शन घेऊन मनाला समाधान मानले होते. त्यावेळीपासून साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची संधी शोधत होतो. मात्र आज अखेर साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची संधी मिळाली असून साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान आणि आनंद मिळाला."
रश्मिका मंदान्नानं व्यक्त केल्या भावना : साईबाबांच्या दर्शनासाठी मी याआधी 'छावा' चित्रपटाचा यशासाठी आली होती. आज पुन्हा दुसऱ्यांदा साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची संधी आल्यानं हा माझ्यासाठी एक चमत्कार आहे असे यावेळी अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना हिनं सांगितलं. अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना यांनी प्रथम द्वारकामाईत जाऊन साईबाबांचे दर्शन घेतलं. त्यानंतर साईबाबा समाधी मंदिरात जाऊन, साईबाबांच्या समाधीसमोर काही काळ ध्यानमग्न होऊन प्रार्थना केली. दर्शनानंतर दोघांनी साईच्या गुरुस्थान मंदिराचेही दर्शन घेतले.
आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी साईबाबांच्या चरणी केली प्रार्थना : याप्रसंगी साईबाबा संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, प्रशांत सुर्यवंशी आणि मंदिर सुरक्षा प्रमुख महेश येसेकर उपस्थित होते. संस्थानतर्फे आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. दरम्यान, अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना याआधीही अभिनेता विकी कौशलबरोबर 'छावा' चित्रपटाच्या यशासाठी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या दर्शनाला आली होती. आयुष्मान आणि रश्मिका यांचा 'थामा' हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळं साईबाबांच्या आशीर्वादानंतर या चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
